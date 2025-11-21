«Салават» снова проиграл, в «Тракторе» большие изменения. Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 21 ноября.

«Авангард» расстался с Анселем Галимовым

«Авангард» официально объявил о расторжении соглашения с нападающим Анселем Галимовым. Как сообщает пресс-служба омского клуба в телеграм-канале, контракт расторгнут по соглашению сторон.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить Анселя Галимова за честную работу в составе нашей команды. Он пополнил ряды «Авангарда» в не самый простой момент и помогал команде набирать важные очки, когда несколько ведущих игроков были травмированы. Сейчас наша команда имеет неплохую глубину, держать на лавке такого игрока мы не видим смысла. Уверен, Ансель своего последнего слова не сказал. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — приводит слова Сопина пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 34-летний форвард выступал за московский «Спартак». Состав «Авангарда» Галимов пополнил в сентябре 2025 года. За это время хоккеист провёл 16 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.

Ансель Галимов Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

В «Тракторе» произошли изменения в тренерском штабе

«Трактор» официально объявил о расторжении контракта с тренером Марио Рише, который отвечал за игру в обороне и меньшинстве. Специалист вошёл в тренерский штаб челябинского клуба перед сезоном-2025/2026. В нынешнем сезоне «Трактор» является самой пропускающей командой КХЛ (наравне с «Ладой»). Также челябинцы нейтрализуют 77,1% большинства соперников, это 17-й показатель в лиге.

«Коллектив хоккейного клуба благодарит Марио Рише за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Трактора» в телеграм-канале.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в роли тренера, двукратный чемпион России Евгений Корешков вошёл в тренерский штаб «Трактора». Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Марио Рише (крайний слева) Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

«Евгений Корешков — мощное усиление нашего тренерского штаба и серьёзная помощь Рафаэлю Рише. На российском рынке это один из самых востребованных и профессиональных специалистов, дважды выигрывавший Кубок Гагарина в качестве помощника Сергея Фёдорова и Игоря Никитина. Евгений Геннадьевич имеет огромный опыт, его тактические навыки в построении системы атаки и большинства очень пригодятся «Трактору» в нынешнем чемпионате. Добро пожаловать в Челябинск!» — приводит слова генерального менеджера клуба Алексея Волкова пресс-служба «Трактора».

Евгений Корешков Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В Астане встречались конкуренты по борьбе за места в плей-офф Востока – «Барыс» и «Салават Юлаев». Уфимцы интереснее выглядели в первом периоде и смогли открыть счёт усилиями Артура Фаизова, но ещё до перерыва хозяева отыгрались, когда забил Джейк Масси. В середине игры Алихан Асетов вывел «Барыс» вперёд, и эта шайба оказалась победной и последней в матче. При этом в третьем периоде больше атаковали именно казахстанцы, тогда как игроки «Салавата» в этом отрезке лишь четыре раза потревожили Адама Шила. «Барыс» одержал третью победу подряд и удерживает седьмую строчку на Востоке, а вот у уфимцев, напротив, третье поражение кряду, а зона плей-офф всё дальше.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги

Татарстанское дерби проходило под диктовку «Ак Барса». По крайней мере, гости постоянно вели в счёте, «Нефтехимик» отыграл первый гол, но затем подобрать ключи к воротам Билялова нижнекамцам долгое время не удавалось. Бросок Семёнова по пустым воротам, казалось, поставил точку в матче, но до сирены «Нефтехимик» на радость своим болельщикам бился до конца и даже забил ещё раз.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги