Бедард установил рекорд всех времён в НХЛ! Но «Чикаго» пропустил девять голов

Матч «Баффало» – «Чикаго» вряд ли был самым привлекательным по вывеске среди всех встреч небольшого игрового дня в НХЛ – «клинки» уже довольно продолжительное время обитали на дне Восточной конференции и на днях проиграли главным неудачникам не только Запада, но и всей лиги из «Калгари».

Весьма привлекательные по своим же меркам последних лет «Блэкхоукс» тоже не представляют для российского зрителя большего интереса, чем, скажем, «Питтсбург» с «Миннесотой» или «Виннипег» с «Каролиной».

С другой стороны, те, кто смотрит не только в таблицу, наверняка знают, что «Сэйбрз» могут устроить невероятно весёлый матч с шашками наголо в абсолютно любой день. И «ястребов» это касается не меньше.

Уже первый период их очной встречи позволил убедиться в этом практически на 100%. К его исходу команды забросили четыре шайбы – три из них были на счету хозяев, которые устроили очень серьёзную проверку для Арвида Сёдерблома. По воротам голкипера «Чикаго» в стартовом отрезке было нанесено 15 бросков, в то время как его визави Укко-Пекка Луукконен отразил пять из шести.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Гол в раздевалку, который «клинки» получили менее чем за две минуты до первого перерыва, оказал на них благотворное влияние – после возвращения на лёд подопечные Линди Раффа быстро увеличили преимущество до крупного, при этом следующие две шайбы хоккеисты «Сэйбрз» забросили с интервалом восемь секунд.

Игроки «Баффало» во второй трети значительно улучшили реализацию – если первом периоде на три гола им понадобилось 15 бросков, то во втором всего восемь. А у соперников бросковая и голевая активность остались практически прежними – тот же один гол за семь попыток.

6:2 перед стартом третьего периода выглядели довольно комфортным преимуществом для «Сэйбрз», которые, впрочем, не раз за последние годы показывали, что могут легко позволить оппонентам отыграть даже такой отрыв.

История могла вполне повториться и сегодня – на старте заключительной трети «Чикаго» отыграл одну шайбу, реализовав заработанное в концовке второй двадцатиминутки большинство.

Бросок в этом эпизоде наносил Коннор Бедард, но шайба изменила направление полёта после встречи с клюшкой Тайлера Бертуцци. Из-за этого 98-й номер «Блэкхоукс» получил второй ассист в этом матче, который стал для него 100-м в составе «ястребов» и в целом в НХЛ.

Никто моложе Бедарда в истории «Чикаго» до этой отметки не добирался – в 20 лет и 127 дней Коннор превзошёл достижение Эдди Ольчика (20 лет и 141 день), которое держалось с января 1987 года, и установил рекорд всех времён для одной из самых возрастных франшиз лиги. К слову, среди действующих хоккеистов моложе него сотню голевых передач оформляли только Сидни Кросби (19 лет и 134 дня) и Коннор Макдэвид (20 лет и 85 дней).

Отметить этот рекорд с размахом у Бедарда не получилось – зато его «поздравили» игроки «Баффало», которые и третий период выиграли со счётом 3:1. На этот раз соотношение бросков было 10:7 в пользу гостей, но даже это не помогло им догнать «клинков».

9:3 – «Сэйбрз» одержали третью победу в последних четырёх матчах и показали, что отставать от остальных команд на Востоке они не намерены. А вот «Чикаго» «благодаря» победе «Миннесоты» выпало из зоны плей-офф на Западе.