«Шанхай» — гордый и сильный корабль на волнах КХЛ. Но куда он идёт?

У ярко выступавшей в начале сезона китайской команды в конце октября – начале ноября стал назревать кризис, который в какой-то момент даже опустил «Шанхайских Драконов» ниже другого петербургского клуба. Тут всё можно было бы списать на удачу новичков и поздно собранную команду, на треть уже перекроенную по ходу осени, если бы не одно но, подпитывающее желание наблюдать за «драконами» дальше.

Календарь КХЛ в первые три месяца регулярки выдался довольно косым, можно даже сказать некомфортным для зрителей и хоккеистов, потому что всё напоминало какие-то микросерии плей-офф. Всегда интереснее варьировать соперников, удивлять новыми противостояниями, а постоянно наблюдать за встречами «Шанхайских Драконов» со СКА, московским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» немного приедается даже самым большим любителям этого прекрасного вида спорта. Кстати, счёт во всех играх показателен — с разницей в одну шайбу, соперники друг друга «доедали» до дна, а матчи часто заканчивались в овертаймах или буллитных сериях.

Игроки «Шанхайских Драконов» Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Каждый раз, когда начинает закрадываться мысль, что «Шанхайские Драконы» после яркого старта начинают погружаться на дно, те набирают важные очки в каком-нибудь пустом несмотрибельном матче. Шанхайцы вообще напоминают другие, уже подзабытые иностранные клубы из прошлого КХЛ, состоявшие из безумно интересных игроков и проповедовавшие уникальный стиль игры. Разве что в этот раз у такого клуба есть реально хорошее финансирование, позволяющее покупать дельных легионеров, раз уж отсутствие лимита позволяет.

Так вот, самое интересное но у шанхайских «драконов» — это их абсолютная эмоциональная стабильность. Команда – на каком бы месте в таблице ни шла и как бы ни закончились предыдущие матчи – всегда может рассчитывать на два очка. Мало кто может взять себя в руки, проигрывая с разницей в две или три шайбы, и вырвать победу у действительно крепкого соперника. У того же «Динамо» Алексея Кудашова, который, к сожалению, при странных обстоятельствах покинул московский клуб. Кстати, бытует мнение, что именно поражение в матче с «драконами» дало старт процессу увольнения тренера.

У китайцев большой выбор нападающих, теперь уже целых три вратаря. Постоянный зритель уже не удивляется ни Карееву, ни Тихомирову – это голкиперы, которые вызывают доверие и на равных конкурируют с Рыбаром. На пресс-конференциях мы с коллегами выясняли у Жерара Галлана, почему играет тот нападающий, а не иной. И каждый раз следовал чопорный ответ: «Никаких личных симпатий, я выбираю того, кто нужен именно сегодня». В октябре не верилось, но теперь есть определённое уважение к подбору игроков тренером, и считывается это как «спецбригада» именно для конкретного соперника. Кто-то может раскусить стиль оппонента и поведёт команду за собой, а кто-то в этой игре будет лишним.

В ноябре у команды очень много выездных матчей, однако уже в воскресенье будет долгожданная для «Шанхайских Драконов» встреча с «Ак Барсом» в Санкт-Петербурге, и клуб уже объявил, что готов открыть продажу билетов на верхний ярус. «СКА Арена», конечно, очень большая, и тот факт, что будет продана часть билетов с верхних трибун, говорит о, возможно, рекордном для «драконов» числе посетителей зрителей.

Атмосфера на домашнем матче «Шанхайских Драконов» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Не забуду сказать и о том, что после игры с череповецкой «Северсталью» фан-база китайской команды неуверенно, но забурлила. Мощная поддержка гостей стала угнетать пока ещё немного «тощий» фан-сектор «драконов», и появились активисты, захотевшие поднять качество боления за молодой клуб. Вскрылся небольшой нюанс, который вызвал споры в среде болельщиков. Молчащая часть фанатов «драконов» — это практически все те, кто пришёл с детьми, ведь второй лозунг, помимо «Никаких оправданий!», это «С детства за «Шанхай»!». И общество разделилось на тех, кто хочет по-спартаковски бить в барабан и чеканить кричалки, и тех, кто хочет лаунж-хоккей в свой выходной, а также приятные для ушей своих детей звуки. В общем, не только у хоккеистов, тренеров и менеджмента есть свои трудности, но и у тех, кто хочет построить фан-систему в молодом клубе, ведь даже кричалки не все хотят поддерживать: какая-то похожа на ту, что кричат в Ледовом дворце, где играет СКА, а другая напоминает «Северсталь». Всё это вызывает большие вопросы, ведь если смотреть со стороны — люди и правда увлекаются стилем «драконов», скупают мерч и переживают, что их не слышно на фан-секторе. А если призадуматься? Конкретно очерченного будущего у клуба нет, и напоминает это всё корабль «Летучий Голландец» из «Пиратов Карибского моря». Гордый, сильный, странный, но… пока неизвестно куда идущий.

График набора очков «драконами» на языке биткоина – это «пила». Московское «Динамо» обыграли, с «Сочи» провалились, в Ярославле сотворили умопомрачительный камбэк благодаря индивидуальным усилиям Ника Меркли и Кевина Лабанка. Никто не возьмётся сказать, что может вытворить эта команда, потому что только с «Сибирью» «драконы» взяли ожидаемые очки из-за слишком глубокого кризиса у новосибирцев.

Из самых серьёзных проблем хочется отметить довольно низкое качество бросков и не всегда стабильно работающее большинство. Никто в КХЛ не выигрывал что-либо серьёзное, опираясь только на индивидуальное мастерство отдельных хоккеистов, всегда в основе должна лежать стабильная поставленная игра, чего у «драконов» не видно. При этом нужно отметить, что наладилось меньшинство, проявилась силовая игра, да и камбэки стали обычным делом. Если «драконы» перестанут терять шайбу в средней зоне и начнут забивать в большинстве в ближайших матчах, то, возможно, таблица Западной конференции изменится интересным образом.