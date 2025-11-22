Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Кто является лучшим бомбардиром в истории каждого клуба КХЛ, лучшие бомбардиры в истории Динамо, Спартака, СКА, Шипачёв, Гусев

Избранная элита. Кто они — лучшие бомбардиры клубов в истории КХЛ?
Владимир Лаевский
Все лучшие бомбардиры клубов в истории КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Восемь иностранцев, несколько воспитанников, действующие хоккеисты и даже мэр американского города.

В ноябре 2025 года чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак побил важный клубный рекорд. В матче с «Автомобилистом» 11 ноября хоккеист набрал три очка и опередил Александра Горшкова (125) в списке лучших бомбардиров дальневосточной команды.

Примечательно, что это не первый раз, когда по ходу нынешнего сезона переписывается клубная история в КХЛ. Ранее Артур Тянулин внёс своё имя в командную летопись «Сочи», а Артур Каюмов стал лучшим бомбардиром «Локомотива» в рамках Континентальной лиги.

Ещё примечательнее тот факт, что пять хоккеистов ещё играют за клубы, в которых являются лучшими бомбардирами в лиге, а всего в статусе лучших пребывают аж восемь иностранцев — треть списка!

Кто же возглавляет топ самых результативных хоккеистов каждого клуба Континентальной хоккейной лиги?

«Авангард» — Александр Попов

456 матчей, 290 (90+200) очков

Легендарный хоккеист провёл в «Авангарде» 18 сезонов, установив клубный рекорд всех времён. В КХЛ у Попова восемь сезонов за команду, и завершил он омскую главу своей карьеры лучшим бомбардиром в истории «ястребов» в рамках Континентальной хоккейной лиги. Александр стал чемпионом России в составе «Авангарда» ещё в 2004 году, однако до Кубка Гагарина добрался уже в ЦСКА — причём дважды.

Александр Попов

Александр Попов

Фото: РИА Новости

«Автомобилист» — Анатолий Голышев

616 матчей, 358 (160+198) очков

Голышев — один из пяти хоккеистов, всё ещё играющих за клубы, в которых являются лучшими бомбардирами в КХЛ. Анатолий начал свой 13-й сезон в «Автомобилисте» — единственной команде, в которой он играл в России. Вполне возможно, уже в этом сезоне нападающий пробьёт планку в 400 очков в карьере за екатеринбуржцев.

«Адмирал» — Либор Шулак

273 матча, 129 (42+87) очков

Чешский защитник является одним из восьми иностранцев в этом списке. Шулак начинал свою российскую часть карьеры в «Северстали», а ещё отправлялся в небольшой вояж в Омск, но лучше всего чувствовал себя именно в «Адмирале». Владивосток стал для чеха домом в России, он начал на Дальнем Востоке свой уже пятый сезон. Кроме того, Либор является единственным защитником в этом списке.

«Ак Барс» — Данис Зарипов

516 матчей, 384 (168+216) очка

Зарипов успел стать легендой сразу двух клубов, однако как лучший бомбардир он вписал себя только в историю «Ак Барса». Данис 11 сезонов провёл в казанском клубе в КХЛ, выиграл в нём три Кубка Гагарина и, вероятно, навсегда закрепил за собой этот престижный статус. Не даром Зарипова называют Капитаном Татарстан.

Материалы по теме
Карьера всем на зависть. 16 хоккеистов, сыгравших 1000 матчей в чемпионатах России
Карьера всем на зависть. 16 хоккеистов, сыгравших 1000 матчей в чемпионатах России

«Амур» — Томаш Зогорна

318 матчей, 166 (65+101) очков

Чешский нападающий уже четыре года не играет в Хабаровске, но его рекорд по-прежнему держится. Зогорна отыграл за «Амур» шесть сезонов и покинул команду по семейным обстоятельствам в начале 2021 года. Томаша, всю свою кахаэловскую карьеру посвятившего хабаровчанам, до сих пор с теплом вспоминают на Дальнем Востоке.

«Барыс» — Брэндон Боченски

455 матчей, 444 (179+265) очка

Казахстанский американец все девять сезонов в КХЛ отыграл в составе «Барыса», а его тройка с канадцами Найджелом Доусом и Дастином Бойдом стала одной из лучших в истории нашей лиги. Боченски также выступал за сборную Казахстана, гордо нося нашивку капитана. Примечательно, что после кахаэловской части карьеры Брэндон ушёл в политику, став мэром городка Гранд-Форкс.

Брэндон Боченски и Найджел Доус

Брэндон Боченски и Найджел Доус

Фото: РИА Новости

«Динамо» Минск — Джефф Плэтт

277 матчей, 183 (95+88) очка

Канадский белорус успел поиграть за шесть клубов КХЛ, однако легендой стал именно в Минске. Плэтт шесть лет отыграл за «Динамо», в составе которого взял Кубок Шпенглера в 2009 году. Джефф также успел выиграть серебряные и бронзовые медали в форме других клубов КХЛ. Канадец с белорусским паспортом — лучший снайпер-легионер в истории Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо» Москва — Вадим Шипачёв

265 матчей, 300 (90+210) очков

Шипачёв поиграл за пять клубов КХЛ, но до статуса лучшего бомбардира добрался только в составе бело-голубых. За четыре сезона в Москве Вадим настрелял ровно 300 очков. Всего же нападающий успел завоевать два Кубка Гагарина, а также установил рекорд КХЛ по количеству матчей, очков и голевых передач (что отдельно в регулярках, что с учётом плей-офф). Сейчас Шипачёв выступает за минское «Динамо» и готовится разменять 1000 очков — до исторического события осталось меньше 10 результативных действий.

Материалы по теме
Кого Шипачёв обошёл на пути к величию? 10 лучших бомбардиров в истории КХЛ
Кого Шипачёв обошёл на пути к величию? 10 лучших бомбардиров в истории КХЛ

«Куньлунь Ред Стар»/«Шанхайские Драконы» — Брэндон Ип

340 матчей, 185 (92+93) очков

Китайский нападающий так и не успел сыграть за «Шанхайских Драконов», но внёс свой вклад в книгу рекордов «Куньлуня». Ип посвятил «Ред Стар» семь сезонов и стал главным китайским хоккеистом в истории КХЛ, примерив нашивку капитана в команде и побив несколько ветеранских рекордов лиги, включая достижение Яромира Ягра.

«Лада» — Георгий Белоусов

217 матчей, 110 (38+72) очков

Ещё один действующий рекордсмен своего клуба. Белоусов успел поиграть в «Ладе» до того, как тольяттинцы отправились в ВХЛ, и только в нынешнем сезоне, спустя восемь лет, вернулся в команду. Георгий также выступал за «Витязь», «Нефтехимик», «Автомобилист» и «Сибирь». В нынешнем сезоне на счету 34-летнего нападающего всего 3 (2+1) очка в 12 матчах, однако каждое его результативное действие обновляет клубный рекорд.

«Локомотив» — Артур Каюмов

524 матча, 266 (113+153) очков

Каюмов только в начале сезона-2025/2026 побил клубный рекорд Егора Аверина и стал лучшим бомбардиром в истории «Локомотива» в КХЛ. Артур, несмотря на свой возраст — 27 лет, проводит уже 10-й сезон в Ярославле и продолжает регулярно обновлять рекорд. Нападающий выиграл с железнодорожниками Кубок Гагарина — 2025.

Артур Каюмов и Брэндон Ип

Артур Каюмов и Брэндон Ип

Фото: Дмитрий Голубович, Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Металлург» — Сергей Мозякин

642 матча, 693 (320+373) очка

Мозякин начал карьеру в КХЛ в «Атланте», который довёл до финала Кубка Гагарина. После этого Сергей ушёл в «Металлург», где дорос до статуса настоящей легенды — не только магнитогорцев, но и всего российского хоккея. Нападающий провёл 10 сезонов за «сталеваров», выиграл два Кубка Гагарина, а также стал лучшим снайпером в истории КХЛ. Вряд ли его рекорд падёт. Впрочем, до недавнего времени Мозякин был ещё и лучшим бомбардиром, однако теперь занимает второе место – ничто не вечно под луной. Хотя в рамках клуба его рекорды действительно выглядят недостижимыми.

«Нефтехимик» — Дэн Секстон

249 матчей, 195 (60+135) очков

Ещё один легионер в нашем списке. Американец провёл в Нижнекамске шесть сезонов, с трёхлетним перерывом на командировку в Екатеринбург. Секстон запомнился болельщикам «Нефтехимика» и стал местной легендой. Пока бомбардирский результат Дэна превзойти никому не удалось.

«Салават Юлаев» — Теэму Хартикайнен

561 матч, 419 (186+233) очков

Финский нападающий провёл девять сезонов в КХЛ — все в составе «Салавата». Хартикайнен стал одним из лучших иностранцев в истории нашей лиги и лучшим в истории уфимской команды. Теэму не всегда блистал результативностью, но всегда выкладывался на полную и выполнял огромный объём черновой работы. Именно поэтому финн довольно быстро стал своим в столице Башкортостана. А ещё он главный бомбардир в истории КХЛ среди финских хоккеистов.

Сергей Мозякин и Теэму Хартикайнен

Сергей Мозякин и Теэму Хартикайнен

Фото: РИА Новости

«Северсталь» — Даниил Вовченко

433 матча, 219 (100+119) очков

Вновь воспитанник, который вписал себя в клубную книгу рекордов. Вовченко родился в Череповце и прошёл с местной командой огромный путь. Даниил отыграл девять сезонов в «Северстали» и стал рекордсменом родного клуба. Тем не менее высшей точки в карьере он достиг уже в Магнитогорске, где под руководством Андрея Разина, вслед за которым покинул Череповец, завоевал Кубок Гагарина.

«Сибирь» — Йонас Энлунд

352 матча, 217 (91+126) очков

Финский нападающий начал свою карьеру в КХЛ именно в Новосибирске и суммарно провёл за «Сибирь» шесть сезонов. Энлунд также успел примерить джерси «Локомотива», СКА, ЦСКА, «Куньлуня», «Трактора» и «Нефтехимика». Несмотря на такую обширную географию, Йонас стал легендой именно «Сибири», с которой взял бронзовые медали в сезоне-2014/2015.

СКА — Никита Гусев

369 матчей, 430 (149+281) очков

Гусев стартовал в КХЛ за родной ЦСКА, но стал легендой в другом армейском клубе (что примечательно, он также закрепил за собой статус одного из мастодонтов ещё и в московской команде, но в другой). За СКА Никита провёл шесть сезонов, успев взять свой первый и на данный момент единственный Кубок Гагарина. Расставание с петербуржцами вышло, конечно, не самым приятным, однако сейчас нападающий гонится за клубным рекордом уже в московском «Динамо» — и у него неплохие шансы дотянуться до него. Это будет уникальная для КХЛ ситуация, потому что ещё никто не был лучшим бомбардиром сразу в двух командах. А ещё Гусев уже в Москве установил рекорд лиги по количеству очков за сезон.

Материалы по теме
Гусев вышел на чистое четвёртое место в рейтинге бомбардиров в истории «Динамо» в КХЛ

«Сочи» — Артур Тянулин

221 матч, 146 (50+96) очков

Тянулин начал карьеру в КХЛ в «Торпедо», после чего подписался с «Сочи». В южном клубе Артур проводит уже четвёртый сезон, и именно в нынешней регулярке нападающий побил рекорд команды по количеству очков в её истории. Форвард в текущем чемпионате уже набрал 17 (4+13) очков — он лидирует в списке лучших бомбардиров клуба в сезоне.

«Спартак» — Александр Хохлачёв

320 матчей, 226 (92+134) очков

Хохлачёв — воспитанник школы «Спартака». За москвичей он и дебютировал в КХЛ, а суммарно сыграл за них шесть сезонов в лиге. Александр также выступал ещё за шесть клубов в России, но самый успешный период пришёлся именно на красно-белых. Не просто так он стал лучшим бомбардиром клуба в истории КХЛ. Ему же принадлежат рекорды «Спартака» по количеству голов и передач в лиге. Тем не менее свои два Кубка Гагарина Хохлачёв взял в других клубах.

«Торпедо» — Михаил Варнаков

431 матч, 252 (137+115) очка

Ещё один воспитанник, который стал лучшим бомбардиром родного клуба. Варнаков успел поиграть за «Торпедо» ещё в Суперлиге и Высшей лиге, а в рамках КХЛ форвард провёл в нижегородском клубе девять сезонов. Михаил также примерял форму СКА, «Ак Барса», московского «Динамо» и «Локомотива».

Александр Хохлачёв и Михаил Варнаков

Александр Хохлачёв и Михаил Варнаков

Фото: РИА Новости

«Трактор» — Антон Глинкин

555 матчей, 234 (81+153) очка

Глинкин — воспитанник челябинского хоккея. Антон дебютировал за «Трактор» ещё в Суперлиге, после чего провёл в Челябинске 10 сезонов в КХЛ. В составе челябинцев нападающий сумел выиграть Кубок Континента, а также серебряные и бронзовые медали. Главного же достижения Глинкин добился уже в составе «Ак Барса», с которым выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2017/2018.

ЦСКА — Константин Окулов

492 матча, 364 (133+231) очка

Окулов начал карьеру в КХЛ в составе «Сибири». После четырёх лет в Новосибирске Константин присоединился к ЦСКА, где стал одним из лидеров, внеся решающий вклад в победы в Кубке Гагарина — например, он выиграл гонку бомбардиров и ассистентов в плей-офф-2021. Всего в составе ЦСКА Окулов завоевал три Кубка Гагарина. В сезоне-2024/2025 его обменяли в «Авангард».

Больше интересного от автора — в его телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android