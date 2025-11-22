Избранная элита. Кто они — лучшие бомбардиры клубов в истории КХЛ?

В ноябре 2025 года чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак побил важный клубный рекорд. В матче с «Автомобилистом» 11 ноября хоккеист набрал три очка и опередил Александра Горшкова (125) в списке лучших бомбардиров дальневосточной команды.

Примечательно, что это не первый раз, когда по ходу нынешнего сезона переписывается клубная история в КХЛ. Ранее Артур Тянулин внёс своё имя в командную летопись «Сочи», а Артур Каюмов стал лучшим бомбардиром «Локомотива» в рамках Континентальной лиги.

Ещё примечательнее тот факт, что пять хоккеистов ещё играют за клубы, в которых являются лучшими бомбардирами в лиге, а всего в статусе лучших пребывают аж восемь иностранцев — треть списка!

Кто же возглавляет топ самых результативных хоккеистов каждого клуба Континентальной хоккейной лиги?

«Авангард» — Александр Попов

456 матчей, 290 (90+200) очков

Легендарный хоккеист провёл в «Авангарде» 18 сезонов, установив клубный рекорд всех времён. В КХЛ у Попова восемь сезонов за команду, и завершил он омскую главу своей карьеры лучшим бомбардиром в истории «ястребов» в рамках Континентальной хоккейной лиги. Александр стал чемпионом России в составе «Авангарда» ещё в 2004 году, однако до Кубка Гагарина добрался уже в ЦСКА — причём дважды.

Александр Попов Фото: РИА Новости

«Автомобилист» — Анатолий Голышев

616 матчей, 358 (160+198) очков

Голышев — один из пяти хоккеистов, всё ещё играющих за клубы, в которых являются лучшими бомбардирами в КХЛ. Анатолий начал свой 13-й сезон в «Автомобилисте» — единственной команде, в которой он играл в России. Вполне возможно, уже в этом сезоне нападающий пробьёт планку в 400 очков в карьере за екатеринбуржцев.

«Адмирал» — Либор Шулак

273 матча, 129 (42+87) очков

Чешский защитник является одним из восьми иностранцев в этом списке. Шулак начинал свою российскую часть карьеры в «Северстали», а ещё отправлялся в небольшой вояж в Омск, но лучше всего чувствовал себя именно в «Адмирале». Владивосток стал для чеха домом в России, он начал на Дальнем Востоке свой уже пятый сезон. Кроме того, Либор является единственным защитником в этом списке.

«Ак Барс» — Данис Зарипов

516 матчей, 384 (168+216) очка

Зарипов успел стать легендой сразу двух клубов, однако как лучший бомбардир он вписал себя только в историю «Ак Барса». Данис 11 сезонов провёл в казанском клубе в КХЛ, выиграл в нём три Кубка Гагарина и, вероятно, навсегда закрепил за собой этот престижный статус. Не даром Зарипова называют Капитаном Татарстан.

«Амур» — Томаш Зогорна

318 матчей, 166 (65+101) очков

Чешский нападающий уже четыре года не играет в Хабаровске, но его рекорд по-прежнему держится. Зогорна отыграл за «Амур» шесть сезонов и покинул команду по семейным обстоятельствам в начале 2021 года. Томаша, всю свою кахаэловскую карьеру посвятившего хабаровчанам, до сих пор с теплом вспоминают на Дальнем Востоке.

«Барыс» — Брэндон Боченски

455 матчей, 444 (179+265) очка

Казахстанский американец все девять сезонов в КХЛ отыграл в составе «Барыса», а его тройка с канадцами Найджелом Доусом и Дастином Бойдом стала одной из лучших в истории нашей лиги. Боченски также выступал за сборную Казахстана, гордо нося нашивку капитана. Примечательно, что после кахаэловской части карьеры Брэндон ушёл в политику, став мэром городка Гранд-Форкс.

Брэндон Боченски и Найджел Доус Фото: РИА Новости

«Динамо» Минск — Джефф Плэтт

277 матчей, 183 (95+88) очка

Канадский белорус успел поиграть за шесть клубов КХЛ, однако легендой стал именно в Минске. Плэтт шесть лет отыграл за «Динамо», в составе которого взял Кубок Шпенглера в 2009 году. Джефф также успел выиграть серебряные и бронзовые медали в форме других клубов КХЛ. Канадец с белорусским паспортом — лучший снайпер-легионер в истории Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо» Москва — Вадим Шипачёв

265 матчей, 300 (90+210) очков

Шипачёв поиграл за пять клубов КХЛ, но до статуса лучшего бомбардира добрался только в составе бело-голубых. За четыре сезона в Москве Вадим настрелял ровно 300 очков. Всего же нападающий успел завоевать два Кубка Гагарина, а также установил рекорд КХЛ по количеству матчей, очков и голевых передач (что отдельно в регулярках, что с учётом плей-офф). Сейчас Шипачёв выступает за минское «Динамо» и готовится разменять 1000 очков — до исторического события осталось меньше 10 результативных действий.

«Куньлунь Ред Стар»/«Шанхайские Драконы» — Брэндон Ип

340 матчей, 185 (92+93) очков

Китайский нападающий так и не успел сыграть за «Шанхайских Драконов», но внёс свой вклад в книгу рекордов «Куньлуня». Ип посвятил «Ред Стар» семь сезонов и стал главным китайским хоккеистом в истории КХЛ, примерив нашивку капитана в команде и побив несколько ветеранских рекордов лиги, включая достижение Яромира Ягра.

«Лада» — Георгий Белоусов

217 матчей, 110 (38+72) очков

Ещё один действующий рекордсмен своего клуба. Белоусов успел поиграть в «Ладе» до того, как тольяттинцы отправились в ВХЛ, и только в нынешнем сезоне, спустя восемь лет, вернулся в команду. Георгий также выступал за «Витязь», «Нефтехимик», «Автомобилист» и «Сибирь». В нынешнем сезоне на счету 34-летнего нападающего всего 3 (2+1) очка в 12 матчах, однако каждое его результативное действие обновляет клубный рекорд.

«Локомотив» — Артур Каюмов

524 матча, 266 (113+153) очков

Каюмов только в начале сезона-2025/2026 побил клубный рекорд Егора Аверина и стал лучшим бомбардиром в истории «Локомотива» в КХЛ. Артур, несмотря на свой возраст — 27 лет, проводит уже 10-й сезон в Ярославле и продолжает регулярно обновлять рекорд. Нападающий выиграл с железнодорожниками Кубок Гагарина — 2025.

Артур Каюмов и Брэндон Ип Фото: Дмитрий Голубович, Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Металлург» — Сергей Мозякин

642 матча, 693 (320+373) очка

Мозякин начал карьеру в КХЛ в «Атланте», который довёл до финала Кубка Гагарина. После этого Сергей ушёл в «Металлург», где дорос до статуса настоящей легенды — не только магнитогорцев, но и всего российского хоккея. Нападающий провёл 10 сезонов за «сталеваров», выиграл два Кубка Гагарина, а также стал лучшим снайпером в истории КХЛ. Вряд ли его рекорд падёт. Впрочем, до недавнего времени Мозякин был ещё и лучшим бомбардиром, однако теперь занимает второе место – ничто не вечно под луной. Хотя в рамках клуба его рекорды действительно выглядят недостижимыми.

«Нефтехимик» — Дэн Секстон

249 матчей, 195 (60+135) очков

Ещё один легионер в нашем списке. Американец провёл в Нижнекамске шесть сезонов, с трёхлетним перерывом на командировку в Екатеринбург. Секстон запомнился болельщикам «Нефтехимика» и стал местной легендой. Пока бомбардирский результат Дэна превзойти никому не удалось.

«Салават Юлаев» — Теэму Хартикайнен

561 матч, 419 (186+233) очков

Финский нападающий провёл девять сезонов в КХЛ — все в составе «Салавата». Хартикайнен стал одним из лучших иностранцев в истории нашей лиги и лучшим в истории уфимской команды. Теэму не всегда блистал результативностью, но всегда выкладывался на полную и выполнял огромный объём черновой работы. Именно поэтому финн довольно быстро стал своим в столице Башкортостана. А ещё он главный бомбардир в истории КХЛ среди финских хоккеистов.

Сергей Мозякин и Теэму Хартикайнен Фото: РИА Новости

«Северсталь» — Даниил Вовченко

433 матча, 219 (100+119) очков

Вновь воспитанник, который вписал себя в клубную книгу рекордов. Вовченко родился в Череповце и прошёл с местной командой огромный путь. Даниил отыграл девять сезонов в «Северстали» и стал рекордсменом родного клуба. Тем не менее высшей точки в карьере он достиг уже в Магнитогорске, где под руководством Андрея Разина, вслед за которым покинул Череповец, завоевал Кубок Гагарина.

«Сибирь» — Йонас Энлунд

352 матча, 217 (91+126) очков

Финский нападающий начал свою карьеру в КХЛ именно в Новосибирске и суммарно провёл за «Сибирь» шесть сезонов. Энлунд также успел примерить джерси «Локомотива», СКА, ЦСКА, «Куньлуня», «Трактора» и «Нефтехимика». Несмотря на такую обширную географию, Йонас стал легендой именно «Сибири», с которой взял бронзовые медали в сезоне-2014/2015.

СКА — Никита Гусев

369 матчей, 430 (149+281) очков

Гусев стартовал в КХЛ за родной ЦСКА, но стал легендой в другом армейском клубе (что примечательно, он также закрепил за собой статус одного из мастодонтов ещё и в московской команде, но в другой). За СКА Никита провёл шесть сезонов, успев взять свой первый и на данный момент единственный Кубок Гагарина. Расставание с петербуржцами вышло, конечно, не самым приятным, однако сейчас нападающий гонится за клубным рекордом уже в московском «Динамо» — и у него неплохие шансы дотянуться до него. Это будет уникальная для КХЛ ситуация, потому что ещё никто не был лучшим бомбардиром сразу в двух командах. А ещё Гусев уже в Москве установил рекорд лиги по количеству очков за сезон.

Материалы по теме Гусев вышел на чистое четвёртое место в рейтинге бомбардиров в истории «Динамо» в КХЛ

«Сочи» — Артур Тянулин

221 матч, 146 (50+96) очков

Тянулин начал карьеру в КХЛ в «Торпедо», после чего подписался с «Сочи». В южном клубе Артур проводит уже четвёртый сезон, и именно в нынешней регулярке нападающий побил рекорд команды по количеству очков в её истории. Форвард в текущем чемпионате уже набрал 17 (4+13) очков — он лидирует в списке лучших бомбардиров клуба в сезоне.

«Спартак» — Александр Хохлачёв

320 матчей, 226 (92+134) очков

Хохлачёв — воспитанник школы «Спартака». За москвичей он и дебютировал в КХЛ, а суммарно сыграл за них шесть сезонов в лиге. Александр также выступал ещё за шесть клубов в России, но самый успешный период пришёлся именно на красно-белых. Не просто так он стал лучшим бомбардиром клуба в истории КХЛ. Ему же принадлежат рекорды «Спартака» по количеству голов и передач в лиге. Тем не менее свои два Кубка Гагарина Хохлачёв взял в других клубах.

«Торпедо» — Михаил Варнаков

431 матч, 252 (137+115) очка

Ещё один воспитанник, который стал лучшим бомбардиром родного клуба. Варнаков успел поиграть за «Торпедо» ещё в Суперлиге и Высшей лиге, а в рамках КХЛ форвард провёл в нижегородском клубе девять сезонов. Михаил также примерял форму СКА, «Ак Барса», московского «Динамо» и «Локомотива».

Александр Хохлачёв и Михаил Варнаков Фото: РИА Новости

«Трактор» — Антон Глинкин

555 матчей, 234 (81+153) очка

Глинкин — воспитанник челябинского хоккея. Антон дебютировал за «Трактор» ещё в Суперлиге, после чего провёл в Челябинске 10 сезонов в КХЛ. В составе челябинцев нападающий сумел выиграть Кубок Континента, а также серебряные и бронзовые медали. Главного же достижения Глинкин добился уже в составе «Ак Барса», с которым выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2017/2018.

ЦСКА — Константин Окулов

492 матча, 364 (133+231) очка

Окулов начал карьеру в КХЛ в составе «Сибири». После четырёх лет в Новосибирске Константин присоединился к ЦСКА, где стал одним из лидеров, внеся решающий вклад в победы в Кубке Гагарина — например, он выиграл гонку бомбардиров и ассистентов в плей-офф-2021. Всего в составе ЦСКА Окулов завоевал три Кубка Гагарина. В сезоне-2024/2025 его обменяли в «Авангард».