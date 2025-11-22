«Тигры» во второй раз подряд победили с тем же счётом.

Что с «Локомотивом» Хартли? Пропускают пачками и могут потерять лидерство на Западе КХЛ

«Локомотив» на фоне слухов о разногласиях между Юрием Яковлевым и Бобом Хартли не радует болельщиков своими результатами – железнодорожники во время домашней серии крупно проиграли «Барысу», не сумев забросить ни одной шайбы, затем на последней секунде овертайма вырвали победу у «Салавата» и отдали победный матч «Шанхайским Драконам», где судьба встречи также решилась в овертайме.

Предпоследний матч перед выездом ярославцы проводили с гостями с Дальнего Востока – «Амур» после победы в Челябинске двумя днями ранее заехал к действующим чемпионам.

Встреча с другими участниками финала последнего Кубка Гагарина для хабаровчан началась очень хорошо – Евгений Свечников открыл счёт уже в начале второй минуты, а по итогам 303 секунд преимущество «тигров» составляло две шайбы, поскольку хозяева на своём пятаке оставили Ярослава Дыбленко в полном одиночестве.

Полминуты спустя Максим Берёзкин отыграл одну шайбу, однако это был разовый проблеск «Локомотива» в стартовой двадцатиминутке – ещё до первого перерыва воспитанник железнодорожников Ярослав Лихачёв, выступающий в «Амуре» на правах аренды, вернул своей нынешней команде преимущество в две шайбы.

На помощь ярославцам пришло большинство, заработанное незадолго до ухода в раздевалки. 16 секунд во втором периоде понадобилось Александру Радулову, чтобы реализовать его и вновь сократить отставание до минимума.

К несчастью для лидера чемпионов, поддержать его у одноклубников не получилось – Алекс Бродхёрст дал быстрый ответ на гол Радулова, а Кирилл Петьков, вдохновившись своим же выступлением в Челябинске, забил во втором матче подряд и впервые в этой встрече увеличил преимущество «Амура» до трёх шайб.

Гол Петькова стал последним в этом матче для Даниила Исаева – на третий период железнодорожников вывел Алексей Мельничук. Замена вратаря дала ярославцам психологический импульс – тёзка Мельничука Береглазов вскоре вернул «Локомотив» в игру, а через две минуты Егор Сурин реализовал ещё одно большинство и заставил трибуны поверить в реальность камбэка.

Впрочем, на то «тигры» и хищники, что умеют показать свою хватку в самый нужный момент. Дубль оформил Свечников – всего через 14 секунд после гола Сурина.

Звено Свечников – Коротких – Лихачёв стало ключевым в этом матче – эти парни организовали три гола «Амура», включая тот, что отправил «Локомотив» в нокаут. Несмотря на то что у ярославцев было почти 14 минут на камбэк, больше ни одной шайбы зрители не увидели.

6:4 – хабаровчане забирают два матча подряд с одним и тем же счётом, а ярославцы рискуют потерять лидерство на Западе уже завтра.