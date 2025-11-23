Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 22 ноября, обзоры, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание игр на 23 ноября

«Спартак» разгромлен в Минске, у «Сибири» началась светлая полоса. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 22 ноября
Комментарии
«Металлург» с большим трудом одолел «Адмирал», «Локомотив» упустил единоличное лидерство на Западе.

22 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Коротко рассказываем о каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Михайлис (Орехов) – 02:06 (5x5)     1:1 Завгородний (Шепелев, Шулак) – 06:29 (5x5)     1:2 Завгородний (Гераськин, Ручкин) – 10:13 (4x5)     2:2 Фёдоров (Канцеров, Ткачёв) – 27:18 (5x4)     3:2 Ткачёв (Пресс) – 51:35 (5x5)     3:3 Гутик (Солянников, Старков) – 58:47 (6x5)     4:3 Канцеров – 65:00    

В Магнитогорск в гости приехал «Адмирал». Уральцы быстро открыли счёт, но затем Дмитрий Завгородний оформил дубль, причём одну из шайб забросил, когда «моряки» играли в меньшинстве. Затем у «Металлурга» было ещё море большинства, «Адмирал» долгое время держал оборону, но в конце концов пропустил от Михаила Фёдорова, а в третьем периоде Владимир Ткачёв вывел магнитогорцев вперёд. Однако гости проявили характер и отыгрались на последних минутах – точный бросок удался Даниилу Гутику. В овертайме обе команды не воспользовались шансами в большинстве, а в серии буллитов успех праздновал «Металлург». Команда Андрея Разина одержала третью победу подряд и упрочила лидерство в общей таблице.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 6
Амур
Хабаровск
0:1 Свечников (Коротких, Лихачёв) – 01:15 (5x5)     0:2 Дыбленко (Филатьев, Слепец) – 05:03 (5x5)     1:2 Берёзкин (Рафиков, Красковский) – 05:37 (5x5)     1:3 Лихачёв (Свечников, Коротких) – 15:37 (5x5)     2:3 А. Радулов (Рафиков, Полунин) – 20:16 (5x4)     2:4 Бродхёрст (Гальченюк, Ли) – 23:15 (5x5)     2:5 Петьков (Акмальдинов) – 37:40 (5x5)     3:5 Береглазов (А. Радулов, Фрейз) – 44:12 (5x5)     4:5 Сурин (Рафиков, Никулин) – 46:01 (5x4)     4:6 Свечников (Коротких, Лихачёв) – 46:15 (5x5)    

Для «Локомотива» матч с «Амуром» начался ужасно – ярославцы пропустили с двух первых же бросков в створ и к шестой минуте уступали 0:2. Максим Берёзкин быстро отыграл одну шайбу, но «тигры» скоро забили и третий гол. В самом начале второго периода отличился Александр Радулов, однако и тут «Амур» быстро ответил, а под занавес отрезка счёт стал 5:2 в пользу гостей. На третий период «Локомотив» вышел уже с Алексеем Мельничуком в воротах, к 47-й минуте хозяевам удалось сократить отставание в счёте до минимума, но «Амур» сразу после тайм-аута и спустя 15 секунд после гола Егора Сурина забил шестой гол. В оставшееся время матча «Локомотив» сидел на воротах Дамира Шаймарданова, однако забить ещё хотя бы раз так и не сумел. Второе подряд поражение команды Боба Хартли на домашнем льду, «Амур» же вновь победил в гостях финалиста прошлого сезона со счётом 6:4.

Как это было:
Что с «Локомотивом» Хартли? Пропускают пачками и могут потерять лидерство на Западе КХЛ
Видео
Что с «Локомотивом» Хартли? Пропускают пачками и могут потерять лидерство на Западе КХЛ

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Дедунов (Швырёв, Волков) – 06:37 (5x5)     1:1 Ахияров – 23:57 (5x5)     1:2 Чехович (Ткачёв) – 31:01 (5x5)    

Вдохновлённая долгожданной победой в прошлом матче «Сибирь» приехала закреплять успех в Сочи. Хозяева площадки забили достаточно быстрый гол усилиями Павла Дедунова, но больше в этот вечер Антон Красоткин не пропускал. Полевые же игроки новосибирцев во втором периоде сначала сравняли счёт, а затем и вышли вперёд, победная шайба на счету разыгравшегося Ивана Чеховича. «Сибирь» одержала первую за два месяца победу в основное время, и это всего лишь второй подобный успех команды в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 0
Спартак
Москва
1:0 Кузнецов (Лимож, Смит) – 22:28 (5x4)     2:0 Шипачёв (Сотишвили, Хэмилтон) – 33:50 (5x5)     3:0 Лимож – 42:33 (5x5)     4:0 Сотишвили (Кузнецов) – 52:03 (5x5)     5:0 Лимож (Энас, Пинчук) – 54:56 (5x4)     6:0 Сотишвили – 59:35 (5x5)    

В Минске одни из самых результативных команд сезона выдали безголевой первый период, но затем шайбы пошли, правда, в одни ворота. «Динамо» дважды огорчило «Спартак» во втором отрезке, а затем уже довело дело до разгрома. Героем матча стал нападающий «зубров» Даниил Сотишвили, оформивший дубль и ассистировавший на гол Вадиму Шипачёву, который набрал 993-е очко в КХЛ. «Спартак» сумел потревожить Зака Фукале лишь 14 бросками в створ за всю игру.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

После этой победы минчан и поражения «Локомотива» на Западе КХЛ установилось троевластие — ярославцы, белорусы и «Торпедо» набрали по 41 очку. На Востоке же «Сибирь» уже на расстоянии одной победы от «Салавата Юлаева» и в шести очках от зоны плей-офф.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 23 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android