«Спартак» разгромлен в Минске, у «Сибири» началась светлая полоса. Итоги дня в КХЛ

22 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Коротко рассказываем о каждом из них.

В Магнитогорск в гости приехал «Адмирал». Уральцы быстро открыли счёт, но затем Дмитрий Завгородний оформил дубль, причём одну из шайб забросил, когда «моряки» играли в меньшинстве. Затем у «Металлурга» было ещё море большинства, «Адмирал» долгое время держал оборону, но в конце концов пропустил от Михаила Фёдорова, а в третьем периоде Владимир Ткачёв вывел магнитогорцев вперёд. Однако гости проявили характер и отыгрались на последних минутах – точный бросок удался Даниилу Гутику. В овертайме обе команды не воспользовались шансами в большинстве, а в серии буллитов успех праздновал «Металлург». Команда Андрея Разина одержала третью победу подряд и упрочила лидерство в общей таблице.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Для «Локомотива» матч с «Амуром» начался ужасно – ярославцы пропустили с двух первых же бросков в створ и к шестой минуте уступали 0:2. Максим Берёзкин быстро отыграл одну шайбу, но «тигры» скоро забили и третий гол. В самом начале второго периода отличился Александр Радулов, однако и тут «Амур» быстро ответил, а под занавес отрезка счёт стал 5:2 в пользу гостей. На третий период «Локомотив» вышел уже с Алексеем Мельничуком в воротах, к 47-й минуте хозяевам удалось сократить отставание в счёте до минимума, но «Амур» сразу после тайм-аута и спустя 15 секунд после гола Егора Сурина забил шестой гол. В оставшееся время матча «Локомотив» сидел на воротах Дамира Шаймарданова, однако забить ещё хотя бы раз так и не сумел. Второе подряд поражение команды Боба Хартли на домашнем льду, «Амур» же вновь победил в гостях финалиста прошлого сезона со счётом 6:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Вдохновлённая долгожданной победой в прошлом матче «Сибирь» приехала закреплять успех в Сочи. Хозяева площадки забили достаточно быстрый гол усилиями Павла Дедунова, но больше в этот вечер Антон Красоткин не пропускал. Полевые же игроки новосибирцев во втором периоде сначала сравняли счёт, а затем и вышли вперёд, победная шайба на счету разыгравшегося Ивана Чеховича. «Сибирь» одержала первую за два месяца победу в основное время, и это всего лишь второй подобный успех команды в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Минске одни из самых результативных команд сезона выдали безголевой первый период, но затем шайбы пошли, правда, в одни ворота. «Динамо» дважды огорчило «Спартак» во втором отрезке, а затем уже довело дело до разгрома. Героем матча стал нападающий «зубров» Даниил Сотишвили, оформивший дубль и ассистировавший на гол Вадиму Шипачёву, который набрал 993-е очко в КХЛ. «Спартак» сумел потревожить Зака Фукале лишь 14 бросками в створ за всю игру.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

После этой победы минчан и поражения «Локомотива» на Западе КХЛ установилось троевластие — ярославцы, белорусы и «Торпедо» набрали по 41 очку. На Востоке же «Сибирь» уже на расстоянии одной победы от «Салавата Юлаева» и в шести очках от зоны плей-офф.

Матчи 23 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК Барыс Астана Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2