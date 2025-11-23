«Спартак» разгромлен в Минске, у «Сибири» началась светлая полоса. Итоги дня в КХЛ

22 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Коротко рассказываем о каждом из них.
В Магнитогорск в гости приехал «Адмирал». Уральцы быстро открыли счёт, но затем Дмитрий Завгородний оформил дубль, причём одну из шайб забросил, когда «моряки» играли в меньшинстве. Затем у «Металлурга» было ещё море большинства, «Адмирал» долгое время держал оборону, но в конце концов пропустил от Михаила Фёдорова, а в третьем периоде Владимир Ткачёв вывел магнитогорцев вперёд. Однако гости проявили характер и отыгрались на последних минутах – точный бросок удался Даниилу Гутику. В овертайме обе команды не воспользовались шансами в большинстве, а в серии буллитов успех праздновал «Металлург». Команда Андрея Разина одержала третью победу подряд и упрочила лидерство в общей таблице.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Для «Локомотива» матч с «Амуром» начался ужасно – ярославцы пропустили с двух первых же бросков в створ и к шестой минуте уступали 0:2. Максим Берёзкин быстро отыграл одну шайбу, но «тигры» скоро забили и третий гол. В самом начале второго периода отличился Александр Радулов, однако и тут «Амур» быстро ответил, а под занавес отрезка счёт стал 5:2 в пользу гостей. На третий период «Локомотив» вышел уже с Алексеем Мельничуком в воротах, к 47-й минуте хозяевам удалось сократить отставание в счёте до минимума, но «Амур» сразу после тайм-аута и спустя 15 секунд после гола Егора Сурина забил шестой гол. В оставшееся время матча «Локомотив» сидел на воротах Дамира Шаймарданова, однако забить ещё хотя бы раз так и не сумел. Второе подряд поражение команды Боба Хартли на домашнем льду, «Амур» же вновь победил в гостях финалиста прошлого сезона со счётом 6:4.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Вдохновлённая долгожданной победой в прошлом матче «Сибирь» приехала закреплять успех в Сочи. Хозяева площадки забили достаточно быстрый гол усилиями Павла Дедунова, но больше в этот вечер Антон Красоткин не пропускал. Полевые же игроки новосибирцев во втором периоде сначала сравняли счёт, а затем и вышли вперёд, победная шайба на счету разыгравшегося Ивана Чеховича. «Сибирь» одержала первую за два месяца победу в основное время, и это всего лишь второй подобный успех команды в нынешнем сезоне.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
В Минске одни из самых результативных команд сезона выдали безголевой первый период, но затем шайбы пошли, правда, в одни ворота. «Динамо» дважды огорчило «Спартак» во втором отрезке, а затем уже довело дело до разгрома. Героем матча стал нападающий «зубров» Даниил Сотишвили, оформивший дубль и ассистировавший на гол Вадиму Шипачёву, который набрал 993-е очко в КХЛ. «Спартак» сумел потревожить Зака Фукале лишь 14 бросками в створ за всю игру.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
После этой победы минчан и поражения «Локомотива» на Западе КХЛ установилось троевластие — ярославцы, белорусы и «Торпедо» набрали по 41 очку. На Востоке же «Сибирь» уже на расстоянии одной победы от «Салавата Юлаева» и в шести очках от зоны плей-офф.
Матчи 23 ноября
- 22 ноября 2025
-
23:58
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:22
-
22:44
-
22:32
-
22:20
-
21:56
-
21:42
-
21:30
-
21:18
-
21:08
-
20:54
-
20:34
-
20:16
-
20:04
-
19:26
-
19:25
-
19:12
-
19:00
-
18:52
-
18:32
-
18:06
-
17:48
-
17:28
-
17:02
-
16:26
-
16:14
-
15:49
-
15:31
-
15:04
-
14:40
-
14:33
-
14:28