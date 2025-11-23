Тафгаи «Витязя» и клубы без денег. Команды КХЛ, которые почти не побеждали

«Сибирь» прервала свою серию из 13 поражений — по буллитам, правда. Макс Комтуа за три секунды до сирены не позволил новосибирцам победить в основное время, но от поражения московское «Динамо» это не спасло. У «Сибири» за 28 матчей была лишь одна победа в основное время — причём минимальная, 1:0 в Хабаровске. В Сочи — спустя более чем два месяца после того успеха на Дальнем Востоке — «Сибири» удалось-таки выиграть «вчистую» во второй раз в регулярке, и снова с минимальным счётом. Это хороший повод вспомнить другие клубы КХЛ, для которых сама победа по итогам 60 минут была поводом для большой радости (здесь и далее учитываются лишь они).

Сезон-2008/2009: «Химик» Воскресенск, 8 побед в основное время в 56 матчах

«Уже сейчас готовый клуб для последнего места в КХЛ. По всем показателям слабейший в лиге: не провели ни одного нормального сбора, оставили 14 человек из высшей лиги. Интересно, стоит ли вообще принимать ставки на поражение воскресенского клуба?» — язвительно писали перед стартом первого сезона КХЛ. Воскресенск впервые после переезда старого «Химика» в Мытищи был представлен в элите, однако вернулся туда экстренно: «Автомобилист» внезапно снялся с чемпионата до начала сезона.

Игрок «Химика» Александр Кожевников Фото: РИА Новости

«Мы нормальный деревенский клуб, который не будет приобретать Ягра. В этом плане нам даже легче, чем фаворитам КХЛ», — заявил прессе главный тренер Юрий Новиков, однако это не спасло его от увольнения уже в октябре. При этом клуб даже не шёл последним, хотя был с отрывом самым бедным в лиге. Из игроков того состава лишь трое потом закрепились в КХЛ — защитник Алексей Петров, а также форварды Александр Романов и Виктор Бобров. В следующем сезоне «Химика» в лиге уже не было.

Сезон-2010/2011: «Металлург» Новокузнецк, 8 побед в 54 матчах

В сезоне-2009/2010 «Кузня» стала последней, и казалось, что хуже уже некуда — да и тем летом команда по своим меркам более-менее усилилась. Кроме того, весной 2010-го «Кузнецкие Медведи» вышли в финал МХЛ, где проиграли «Стальным Лисам». Это в 2025-м видно, что тот успех во многом заслуга Сергея Бобровского, Дмитрия Орлова и высоко котировавшегося тогда Максима Кицына, однако тогда какой-то оптимизм был. Но Бобровский уехал, и оптимизм кончился очень быстро, уже в ноябре команда полностью сменила руководство.

Спортивный блок возглавил Леонид Вайсфельд, и два сезона после этого вышли чуть ли не самыми светлыми в кахаэловской истории клуба. «Запланированные деньги приходят вовремя, нет никаких задержек. Другой вопрос, что бюджет очень низкий», — сразу же описал главную проблему опытный менеджер. Правда, местных журналистов такие отговорки не устраивали. «В Новокузнецке хоккеисты, видишь ли, обижаются, что болельщики свистят. Когда команда вообще не радует. Ничем. Даже особого желания биться у «Кузни» не видно», — писали в Новокузнецке тогда.

Сезон-2013/2014: «Амур», 8 побед в 54 матчах

После отъезда Ханну Йортикки «Амур» не просто вернулся к печальной жизни, а погрузился ещё глубже. В ранних сезонах КХЛ команда хотя бы брыкалась, однако в том сезоне всё было плохо с самого начала. И ведь во второй раз вернулся в клуб Якуб Петружалек, один из главных творцов чуда-2011/2012, в статусе игрока «Детройта» пришёл словенец Ян Муршак. Однако русский костяк продолжал провисать, да и у чеха уже не было условий, чтобы проявить себя. В результате «Амур» оказался хуже даже «Спартака», который посреди сезона остался без денег.

Якуб Петружалек Фото: Максим Широков, photo.khl.ru

Удивительно, но «Амур» в том сезоне даже не менял главного тренера. Евгений Попихин отработал все матчи и после сезона говорил: «Хотел, чтобы команда играла в современный хоккей, мобильный, быстрый, жесткий, как сборная Канады на Олимпийских играх или «Локомотив» в текущем плей-офф. Но демонстрировать такую игру сразу могут не все». Зато болельщики своё мнение выразили: из протокола стали пропадать стабильные 7100, а после 2:7 от «Кузни» в последней домашней игре сезона на лёд полетели абонементы.

Сезон-2016/2017: «Металлург» Новокузнецк, 8 побед в 60 матчах

Даже по меркам той «Кузни» в Новокузнецке собрали совсем скромный состав. В команде не оказалось ни одного легионера, деньги от продажи Кирилла Капризова в Уфу на трансферы потратить не могли. Первое звено в первом матче сезона было показательным: дебютировавший в КХЛ 19-летний Иван Емец, 37-летний Фёдор Полищук, который за год до этого покинул «Барыс» после 20 игр без очков, а также Михаил Анисин. У него за спиной были два добротных сезона в «Сочи», однако в «Металлурге» он запомнился видео, где вместе с Андреем Таратухиным и Андреем Первышиным пел под гитару.

Кирилл Семёнов (справа) Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Перед стартом сезона клуб в качестве гендиректора возглавил Сергей Зиновьев, что дало кому-то повод для оптимизма. Однако уже спустя шесть дней клуб уволил Николая Соловьёва. Опытный тренер заявил: «Я просил приобрести трёх защитников, так как линия обороны у нас наиболее слабое место – денег нет, просил усилиться одним нападающим – денег нет. Как после этого требовать результат, я же не волшебник». Смена тренера результата не дала: в спортивном плане «Металлург» запомнился разве что раскрытием арендованного Кирилла Семёнова. «Кузня» стала худшей в лиге по результатам и посещаемости, после чего покинула КХЛ.

Сезон-2024/2025: «Барыс», 8 побед в 68 матчах

Пожалуй, о совсем свежих событиях в Астане напоминать не стоит: три тренера за сезон, слив видео с генеральным менеджером, который с матерком рассказывает фанатам о трансферах, массовое расторжение контрактов почти со всеми легионерами уже ранней осенью без попыток найти обмен. И ведь Михаил Кравец сейчас показывает, что местные хоккеисты не настолько уж плохи, что они могут играть на уровне КХЛ, однако методы Галыма Мамбеталиева из нулевых и ставка на «баллоны» команде только мешали. Если бы не выдающаяся игра Никиты Бояркина, не было бы и восьми побед.

Сезон-2012/2013: «Автомобилист», 7 побед в 52 матчах

«Автомобилист» в первые годы своей жизни постоянно оказывался на грани выхода из КХЛ — однако тем летом у команды появилось стабильное финансирование. Это ещё не были миллиарды от УГМК, но в Екатеринбурге перестали комплектоваться по остаточному принципу. Клуб вернул домой нескольких местных опытных игроков (в том числе Алексея Симакова), а также полностью забил легионерскую квоту, в том числе подписав поигравшего в НХЛ Бранислава Мезея и экс-лидера «Северстали» Йозефа Страку. На старте сезона клуб набрал семь очков из 12 (тогда ещё была трёхочковая система).

Йозеф Страка в «Автомобилисте» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Однако вскоре всё развалилось: возрастной команды не хватало на все 60 минут. Главный тренер Андрей Шаянов был уволен спустя два месяца — а ведь перед его приходом из команды убрали Андрея Мартемьянова с убойной формулировкой «тренер должен соответствовать уровню КХЛ». В попытках спасти сезон менеджеры вели хаотичную селекцию и во время локаута даже привозили из НХЛ форварда «Торонто» Джоффри Лупула, прославившегося своими рассказами про открытые канализационные люки. Впрочем, это был последний сезон, который «Автомобилист» прожил в статусе тотального аутсайдера.

Сезон-2017/2018: «Югра», 7 побед в 56 матчах

«Югра» из боевитого середняка образца своих первых сезонов превратилась в команду, не привлекавшую к себе внимание. В Ханты-Мансийске на тот момент решили отказаться от легионеров: однако вместо наивно ожидаемого расцвета молодёжи команда превратилась в место, где играли ветераны, которым уже некуда было податься. Даже период работы Андрея Разина, уволенного тогда из «Автомобилиста», дал лишь небольшой всплеск, но не помог выйти в плей-офф.

Летом 2017-го команду возглавил Игорь Захаркин, за год до этого выводивший «Салават» в финал Востока, а вместе с ним в клуб пришли и легионеры — правда, уже не Филипы Ларсены, что когда-то тащили «Югру», а довольно серые персонажи. Захаркин на местной скудной почве атакующий хоккей не поставил и был уволен уже через месяц. Остаток сезона, кажется, вообще никто вне Ханты-Мансийска не запомнил: в том сезоне за клуб успели поиграть 55 (!) человек, но это никак не помогло. Единственное светлое пятно — именно тогда на взрослом уровне дебютировали Кирилл Марченко, Иван Морозов и Павел Шэн. Однако «Югре» место в КХЛ это сохранить не помогло.

Сезон-2008/2009, «Витязь»: 6 побед в 56 матчах

Тот самый «Витязь», те самые тафгаи. «Все тафгаи были дисциплинированные. Не было такого, что они приходили пьяными на игру. Они больше всех работали — правда, больше в зале с грушей. Меня восхищал Натан Перро — он вообще не был похож на хоккеиста, но мог с отжимания взять и встать вертикально. У них были свои задачи, мы нормально к этому относились, всё понимали», — вспоминал игравший в той команде Александр Васильев.

Денег владельца хватало на Криса Саймона и Дарси Веро, а вот со всем остальным были уже проблемы. Увы, чуть ли не сильнее всего Чехов в том сезоне запомнится катастрофической халатностью, которая приведёт к смерти Алексея Черепанова. В ноябре в команду вернулся Майк Крушельницки, который успешно работал с «Витязем» в Суперлиге, однако резкого скачка не случилось. Зато шансы были у парней, которые ими раньше не располагали: в основном мыкавшийся по низшим лигам Глеб Клименко стал лучшим бомбардиром команды, перешёл в «Ак Барс» и взял Кубок Гагарина, а после поиграл во многих топ-клубах.

Сезон-2020/2021, «Динамо» Рига: 5 побед в 60 матчах

После шикарных первых сезонов рижане поехали по наклонной — как и все остальные клубы из дальнего зарубежья. Разве что сезон-2018/2019 выделялся, однако и там экс-надежда «Тампы» Кристерс Гудлевскис не провёл полноценный сезон на высоком уровне. Ковидным летом «Динамо» не только провело ребрендинг, отказавшись от классической литеры «Д», но и пригласило Петериса Скудру, который получил и полномочия генменеджера. Правда, состав в Риге начали собирать только в середине июля.

Легионеров типа Марцела Госсы в Ригу уже не привозили — всё больше экс-лидеров «Нефтехимика» и старых друзей Скудры по «Торпедо». «Динамо» вошло в историю КХЛ восемью вратарями за сезон и четырьмя техническими поражениями из-за ковидных проблем. Вообще, ковид ударил по Риге чуть ли не сильнее, чем по остальным клубам, многие игры динамовцы проводили довольно случайными составами. Однако кто теперь это вспомнит? Комичный эпизод, отлично описывавший тот год: защитник Джордан Мюррей попался на… краже клюшки Ильи Ковальчука, который играл в «Авангарде», после чего его убрали из команды.