Шанхайские Драконы — Ак Барс. Прямая трансляция
16:40 Мск
Филадельфия – Нью-Джерси – 6:3, видео, голы, обзор матча чемпионата НХЛ, стычка Мичкова и Грицюка

Встреча старых друзей! Мичков и Грицюк почти подрались в матче НХЛ
Максим Макаров
Мичков и Грицюк почти подрались в матче НХЛ
Матвей отметился ещё и заброшенной шайбой.

Матвей Мичков на старте регулярного чемпионата подвергся критике за свою игру – как от наблюдателей, так и от главного тренера, который пытается научить Матвея азам игры на своей половине площадки.

Арсений Грицюк начал заокеанскую карьеру в четвёртом звене, но очень быстро поднялся в третью тройку, а после травмы Хьюза и вовсе в топ-6.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Братт, Хишир) – 07:37 (pp)     1:1 Кейтс – 09:00     2:1 Мичков (Кутюрье) – 12:06     3:1 Фёрстер (Кейтс, Конечны) – 12:15     4:1 Фёрстер (Кейтс, Силер) – 12:32     5:1 Бринк (Кутюрье) – 31:42     5:2 Хишир (Хьюз, Братт) – 36:16     5:3 Хишир (Немец, Братт) – 53:27     6:3 Зеграс (Типпетт, Дворак) – 55:21    

К девятой минуте «Филадельфия» и «Нью-Джерси» обменялись голами – на ловую шайбу Майера ответил Ноа Кейтс. А затем «лётчики» выдали невероятный отрезок, где за 26 секунд забросили трижды. Начал голевое пиршество Матвей Мичков, который выждал момент, убежал «один в ноль» и легко переиграл Джейка Аллена. Также дубль сделал Тайсон Фёрстер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но даже это не стало главным событием первого периода. В НХЛ редко можно увидеть конфликт российских игроков, но сегодняшний день стал исключением. Арсений Грицюк подхватил шайбу в своей зоне, начал отрываться от соперников, а Матвей Мичков с размаху зарядил соотечественнику по рукам. Арсений тут же развернулся в сторону оппонента, и началась стычка, которая закончилась выяснением отношений в партере. Парни не успокоились даже, когда их разняли судьи, и продолжили диалог на льду и скамейке штрафников. Вот такая встреча старых друзей!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Нью-Джерси» попытался вернуться в игру, Нико Хишир оформил дубль, но «Филадельфия» ответила своими двумя шайбами и одержала уверенную победу со счётом 6:3.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Серия поражений «дьяволов» растянулась уже до трёх матчей, но позиции «дьяволов» в дивизионе до сих пор остаются незыблемыми. «Лётчики» же заскочили в зону плей-офф.

