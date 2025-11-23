Никита сделал результат всего за 5 минут и 18 секунд на льду.

Яркий матч Кучерова! Набрал три очка и принёс победу «Тампе», но не доиграл из-за травмы

«Вашингтон» до сегодняшнего дня одержал три победы подряд. «Тампа» намеревалась повторить эту серию. Чтобы сделать это, «молниям» было необходимо обыграть «столичных» на их же площадке и как-то найти управу на атаку соперников, которая за последние три матча забросила аж 17 шайб.

Шесть из них на свой счёт записал Александр Овечкин. Капитан «Кэпиталз» вообще набрал шикарный ход, отличившись семь раз на отрезке из шести игр, хотя до него в его активе было лишь три точных броска. И это в 15 матчах.

Единственной командой, которая смогла остановить Великую Восьмёрку за это время, была «Флорида». Да и в целом клубы из южного штата знают, как играть против величайшего снайпера НХЛ всех времён – предыдущие две встречи с «Лайтнинг» в этом сезоне Овечкин тоже завершил без заброшенных шайб.

Противоядия против сильнейшего штата лиги образца 2020-х Александр не нашёл и сегодня. Хотя «Вашингтон» довольно быстро вышел вперёд – Джастин Сурдиф уже на второй минуте пробил Юнаса Юханссона, который в двух предыдущих появлениях – с «Рейнджерс» и «Ванкувером» – напускал по целой авоське голов.

Но сегодня чёрный день был не у шведа, а у его визави Логана Томпсона. Канадец пережил, вероятно, худший период в своей энхаэловской карьере, который ему даже не удалось провести до конца – Спенсер Карбери принял решение заменить Томпсона на Чарли Линдгрена уже на отметке 18 минут и 19 секунд.

Причина довольно проста – из шести бросков в створ, с которыми Логану пришлось столкнуться за это время, он справился лишь с двумя. Издевательски высокая реализация от «Тампы», которая успела забить и в меньшинстве, и в большинстве, и в равных составах.

Четвёртый гол «молний», который оказался последним для Томпсона в этом матче, стал квинтэссенцией беспомощности голкипера «столичных» и всей его команды в первом периоде – Никита Кучеров имел всё время мира, чтобы отправить голкипера «Кэпиталз» на досрочный отдых.

Для звёздного форварда «Лайтнинг» игровой вечер продлился немногим дольше – в первой же для него смене второй двадцатиминутки в него влетел Том Уилсон, который спровоцировал столкновение Кучерова с арбитром. Пока оставшиеся игроки выясняли отношения, Никита медленно доехал до скамейки, а вот вернуться на лёд уже не смог.

Без Кучерова «Тампа» чуть было не дала «Вашингтону» отыграться – сперва Джейкоб Чикран во втором периоде, а затем Итан Фрэнк в третьем сократили отставание хозяев до минимума. А в промежутке между этими голами Кёртис Дуглас предпринял попытку отомстить Уилсону за травму Никиты, вызвав нападающего подраться.

Однако точный бросок Кучерова так и остался победным – более того, к концу встречи гости успели забросить ещё раз. Окончательный счёт установил Энтони Чирелли, который подтвердил конец победной серии «Кэпиталз» и подъём «Тампы» на четвёртое место Востока.

Джон Купер после матча заявил, что пока рано говорить о статусе Кучерова и Брэйдена Пойнта, которого «молнии» потеряли в начале третьего периода. Болельщики «Тампы» молятся, чтобы всё обошлось – без лидеров их любимой команде будет тяжело удержаться около вершины конференции.