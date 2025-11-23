Финалисты Кубка Стэнли выдали шоу! А Подколзин усадил Бобровского на скамейку

«Эдмонтон» выиграл, но «Флорида» в усечённом составе едва не оформила камбэк.

После того как «Флорида» и «Эдмонтон» два года подряд выясняли отношения в финале Кубка Стэнли, отношения между командами ухудшились. В североамериканских СМИ и блогах даже поговаривали, что исключительно ради этой встречи «нефтяники» вызвали из АХЛ Коннора Клаттенбурга, который является специалистом по бойцовским и силовым делам. Якобы парням из Альберты не понравилось, как их соперники праздновали победу в плей-офф НХЛ. Многие же помнят футболку Брэда Маршана, на которой было написано «лузеры» шрифтом, почти полностью копирующим шрифт с эмблемы «Ойлерз»?

«Пантерз» продолжают нести большие потери в составе – Пол Морис не досчитался сразу восьми игроков основного состава.

Сергей Бобровский, который прошлый матч сыграл «на ноль», сегодня пропустил уже на 25-й секунде – Рословик неожиданно бросил в ближний угол, а российский вратарь не успел среагировать.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Флорида» через шесть минут сравняла счёт, однако тот же Рословик через 30 секунд вновь вывел гостей вперёд. А через полторы минуты вспыхнул первый очаг – Фредерик схлестнулся с Гриром, и второй одержал в схватке победу, совершив почти идеальный проход в ноги.

Ближе к середине игры дела у хозяев стали совсем плохи – Василий Подколзин подловил Бобровского, бросил с острого угла в ближний и отправил Сергея на отдых – на льду появился Даниил Тарасов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако действующий чемпион просто так отдать игру принципиальному сопернику не мог, за семь минут сократив отставание до минимума после голов Самоскевича и Райнхарта. А потом в очередной раз досталось Тренту Фредерику – Увис Балинскис принял форварда «нефтяников» на «мельницу».

Но завершить камбэк «пантерам» не удалось – «Эдмонтон» забросил две шайбы в пустые ворота и одержал победу.

Коннор Клаттенбург, о котором шла речь в самом начале, всё-таки успел себя проявить – за 37 секунд до сирены молодой канадец сцепился с Гриром, вступившись за Манджапане.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Финалисты последних двух сезонов выдали настоящее шоу, в котором было всё – хороший и бодрый хоккей, злость, драки, потасовки. Следующая встреча команд может получиться ещё интереснее.