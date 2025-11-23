Свечников реально хочет уйти из «Каролины»? Что стоит за слухами об обмене

Воскресное утро началось с насыщенного игрового дня в НХЛ, а затем шарахнуло новостью – нападающий Андрей Свечников недоволен своей ролью в команде в этом сезоне и хочет обмена из «Каролины». Разбираемся, что стоит за этим слухом.

Материалы по теме Свечников недоволен своим положением в «Каролине» и может покинуть команду — Фридман

Что сказал Фридман

Новость пошла с подачи канадского инсайдера Эллиотта Фридмана, который в эфире Sportsnet сказал следующее: «Андрей Свечников – великолепный игрок. Вы наверняка знаете, что в первых восьми матчах сезона он не набрал ни одного очка, стал получать меньше игрового времени, выходил в четвёртом звене. И он был недоволен.

Насколько я понимаю, «Каролине» было высказано, что если клуб хочет его обменять, то он не расстроится, а, наоборот, будет открыт к этой идее. Эта информация просочилась, так я об этом и узнал. Слышал, что некоторые команды звонили «Каролине», и им сказали, что по-прежнему считают Свечникова своим ключевым игроком и не хотят его менять. Но если кто-то захочет выйти на них с предложением, то оно должно быть монструозным. Однако сейчас ситуация утихла, он снова играет в первой тройке, с Ахо и Джарвисом. А кто не захочет играть с Ахо и Джарвисом? Его игровое время выросло, в последних 13 матчах на его счету 12 очков. Так что пока всё утихло».

Как Свечников начинал сезон

«Каролина» великолепно стартовала и на данный момент лидирует в Восточной конференции, но у второго номера драфта-2018 старт регулярки складывался из рук вон плохо – ни очков, ни голов, ни нацеленности на ворота, ни силовых приёмов, по которым он всегда был одним из лидеров команды. В какой-то момент Свечников докатился до четвёртого звена и потерял место в первой бригаде большинства.

«Ему надо вносить чуть больший вклад, в каждой смене. И проблески он показывает, но что касается стабильности… Временами он просто незаметен. Нам надо вернуть его в форму. Он нам понадобится, все должны вносить свой вклад, иначе ничего не получится. Мы говорили об этом ещё после прошлого плей-офф», — говорил главный тренер команды Род Бриндамор после восьми матчей сезона.

Сам Андрей отшучивался при общении с прессой и никак не показывал, что высказал руководству недовольство положением дел: «Вот если увидите, что клюшку ломаю, тогда это покажет разочарование. А я в этом году ещё ни одной клюшки не сломал. Сохраняю позитивный настрой, потому что если негативить, то дела будут становиться только хуже. Всё в порядке, я уже бывал в таких ситуациях. Может, не на старте сезона, но бывал много раз, так что всё в полном порядке. Мне просто надо найти свою игру, вот и всё. Я не переживаю за очки и голы».

В конце октября ситуация начала выправляться – Свечникова (отчасти из-за травм других нападающих) сначала поставили в звено к Мартинуку и Стаалу, а сейчас он вновь играет в ударной тройке и в первой бригаде большинства. Пошли голы и передачи, он стал более заметен в силовой борьбе.

Свечников в первых восьми матчах сезона-2025/2026: 0 очков, «-3», 15 бросков в створ, 5 хитов, среднее игровое время 15.42.

Свечников в следующих 13 матчах сезона-2025/2026: 12 (7+5) очков, «+5», 45 бросков в створ, 18 хитов, среднее игровое время 17.49.

Материалы по теме Андрей Свечников рассказал, что поменял после неудачного старта сезона в НХЛ

Что будет дальше

Контракт 25-летнего россиянина с зарплатой $ 7,75 млн в год рассчитан до конца сезона-2028/2029. «Каролина» никогда не боялась идти на громкие сделки и в этом сезоне наверняка тоже захочет пошуметь перед дедлайном. Будет ли Свечников активом для обмена – вопрос. Но раз на данный момент дела у нападающего пошли в гору, а руководство клуба не шибко заинтересовано в его уходе, то нам остаётся только наблюдать, как всё будет складываться дальше и не появятся ли новые поводы для недовольства.