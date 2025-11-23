«Ак Барс» героически обыграл «Шанхай», опальный вратарь покинул «Трактор». Итоги дня в КХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 23 ноября 2025 года.

Дубли Пономарёва и Котляревского помогли «Авангарду» обыграть «Барыс»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Дублями в составе «Авангарда» отметились нападающий Василий Пономарёв и Михаил Котляревский. Ещё одну шайбу за омский клуб забросил Михаил Гуляев. Голами в составе астанинского «Барыса» отметились Алихан Омирбеков и Макс Уиллман. На 25-й минуте матча «Авангард» забросил три шайбы подряд, которые уложились в 40 секунд, и установил новый рекорд скорострельности омского клуба в Континентальной хоккейной лиге.

После третьей пропущенной шайбы был заменён стартовый голкипер «Барыса» Адам Шил, в игру вступил Андрей Шутов. «Авангард» одержал четвёртую победу подряд. «Барыс» прервал свою серию из трёх побед.

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» и прервал трёхматчевую серию поражений

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 18-й минуте матча счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев. На 30-й минуте гостям удалось сравнять счёт благодаря голу Владислава Ефремова. На старте третьего периода «Салават Юлаев» забросил две быстрые шайбы и сделал счёт 3:1 — отличились Александр Жаровский и Григорий Панин.

Таким образом, «Салават Юлаев» прервал серию из трёх поражений. «Нефтехимик» проиграл четвёртый матч кряду.

«Северсталь» обыграла «Ладу» и возглавила таблицу Западной конференции КХЛ

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хозяева со счётом 2:0.

На 27-й минуте счёт открыл нападающий «Северстали» Николай Чебыкин с передачи Тимофея Давыдова. Вторую шайбу хозяева забросили на 56-й минуте — отличился Илья Иванцов с передач Александра Скоренова и голкипера Александра Самойлова, записавшего на свой счёт «сухой» матч.

Эта победа позволила «Северстали» набрать 42 очка и возглавить таблицу Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Череповецкий клуб одержал пятую победу подряд.

«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу в матче с «Шанхайскими Драконами»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 Б.

На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер с передачи Спенсера Фу. В середине второго периода китайский клуб удвоил преимущество в счёте благодаря голу Райли Саттера с передачи Владимира Кузнецова. На 32-й минуте счёт размочил нападающий «Ак Барса» Артём Галимов, которому ассистировали Александр Хмелевски и Илья Сафонов. На последней минуте второго периода Александр Барабанов сравнял счёт с передач Кирилла Семёнова и Никиты Лямкина. По буллитам победу одержали гости.

«Трактор» расторг контракт с вратарём Крисом Дриджером

«Трактор» расторг контракт с вратарём Крисом Дриджером. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с канадским голкипером расторгнуто по соглашению сторон.

Текущий сезон стал для 31-летнего вратаря дебютным в Континентальной хоккейной лиге. Голкипер присоединился к чёрно-белым в это межсезонье. В 23 матчах Дриджер одержал восемь побед при 89,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,05.

На драфте НХЛ 2012-го вратарь был выбран в третьем раунде под общим 76-м номером клубом «Оттава Сенаторз». Голкипер дебютировал в НХЛ за «Оттаву» в сезоне-2014/2015, проведя один матч. Через несколько лет права на вратаря были обменяны во «Флориду Пантерз», где в сезоне-2019/2020 Крис сыграл 12 матчей, в которых отразил 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,05. С 2021-го являлся игроком «Сиэтл Кракен», в системе которого выступал в течение пары лет. На чемпионате мира — 2022 выиграл со сборной Канады серебряные медали, сыграв на турнире шесть матчей.

Матчи 24 ноября

