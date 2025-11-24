«Ты создаёшь команду, а её у тебя забирают». Откровенное интервью с Алексеем Кудашовым

Отставка Алексея Кудашова из московского «Динамо» стала настоящим шоком для спортивной общественности. Команда, ставящая перед собой самые высокие задачи, в одночасье лишилась главного тренера. Обозреватель «Чемпионата» связался с Алексеем Николаевичем, узнав от него в эксклюзивной беседе все подробности случившегося и подробно поговорив на разные темы.

«О своей отставке из «Динамо» узнал от Вячеслава Козлова»

— Прошло несколько дней, получилось ли осмыслить случившееся, сделать выводы?

— В первую очередь я искренне хочу поблагодарить, насколько можно выразить благодарность словами, руководство клуба в лице Виктора Геннадьевича Воронина и Аркадия Романовича Ротенберга за работу и поддержку, которую они мне оказывали. В разговорах один на один мы всегда находили общий язык и понимание.

А также сердечно благодарю наших болельщиков за их мощнейшую поддержку и высокий резонанс. Такое никогда не забудется.

Сожалею лишь о том, что не получалось уделять достаточно времени общению с руководством, объяснению всех действий и решений, которые предпринимались в команде. Игры шли через день, голова постоянно занята разбором соперника, подготовкой собраний, графиками переездов, беседами с игроками, перестройкой звеньев: кто травмирован, кто заболел и так далее…

— Как и от кого вы узнали о своём увольнении из московского «Динамо»?

— Узнал от Вячеслава Козлова. Моя должность была предложена ему, он позвонил мне и сообщил об этом в воскресенье вечером, а утром в понедельник в офисе я подписал расторжение контракта. Отмечу, что на тот момент в турнирной таблице по потерянным очкам команда находилась на третьем месте.

— Стала ли отставка неожиданностью?

— Да. Конечно, я видел, что за спиной что-то происходит. Но к тому, что не устраиваю окружение руководства, я привык за всё это время и для себя выработал такой рецепт борьбы: делать свою работу на 100%, честно и с полной отдачей.

— В тот же день своего поста в футбольном московском «Динамо» лишился Валерий Карпин. Как думаете, это просто совпадение? Знакомы ли вы с Валерием Георгиевичем?

— С Валерием Георгиевичем не знаком. Новость про футбольную отставку увидел только на следующий день.

Алексей Кудашов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«С Сопиным было полное понимание и взаимодействие, он держал удар»

— Вы проработали в клубе четыре с половиной года, по нынешним меркам очень приличный срок. Чем в своей работе довольны, а чем — нет?

— Недоволен тем, что недоделал начатое до конца. Ты создаёшь команду, которая может бороться за кубок, а её у тебя забирают. Если говорить по годам: в первом моём сезоне мы вылетели во втором раунде, но тогда у клуба были большие долги. На следующий год нам поставили задачу выйти в плей-офф, мы её перевыполнили. Дальше по нарастающей: Кубок Континента, затем – бронзовые медали.

— Чего динамовцам не хватало для чемпионства все эти годы?

— Всего хватало, всё шло по ступенькам, по плану. Нельзя сразу перепрыгнуть из первого класса в 11-й. Сначала формировали команду. Нарабатывали обойму, укрепляли, понимали, где нужны точечные усиления. В нынешнем сезоне я просил только центрального нападающего. Артём Михеев не может играть из-за недопуска по здоровью. Ещё в сентябре на совете директоров — и это внесено в протокол собрания — спортивному отделу было дано задание в течение месяца подготовить пять кандидатур.

— Говорят, у вас состоялся резкий разговор с генеральным директором клуба Сергеем Сушко. О чём он был?

— Он касался нескольких аспектов нашей работы, распределения ролей, селекции. Но я лично оценивал это как обычный рабочий процесс. Спустя четыре дня после нашего разговора я был уволен.

— После ухода из клуба Алексея Сопина вам стало сложнее?

— Намного. С Сопиным было полное понимание и взаимодействие, он держал удар. У нас было чёткое распределение обязанностей: хоккеем занимались Сопин и Кудашов, а директор отвечал за хозяйственную деятельность.

Алексей Сопин и Алексей Кудашов Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«У «Динамо» всё есть, команда готова становиться чемпионом»

— О «Динамо» все говорят как о клубе, в котором несколько ветвей власти и итоговое решение всегда сложно предугадать. Вы чувствовали эмоциональное напряжение?

— Я концентрировался чисто на хоккее.

— Как оцените комплектование и состав «Динамо» в нынешнем сезоне?

— У «Динамо» всё есть, команда готова становиться чемпионом, [всё хорошо], за исключением проблемы с центральным и травмой защитника Готовца. Есть опытный и натренированный коллектив, есть амбиции и мастерство, есть сильные лидеры.

— Но прямо сейчас очевиден эмоциональный кризис, о котором ваши бывшие игроки и ваш бывший помощник говорят открыто. Вы верите, что они смогут преодолеть это состояние и добиться результата уже без вас?

— Не хотелось бы это комментировать.

— Сильно ли сказался на «Динамо» уход Дмитрия Рашевского, который сейчас прекрасно выглядит в «Авангарде»?

— Мы с Димой четыре года проработали вместе. Дай бог, если он нашёл свою команду, хорошо играет, забивает. Я постоянно с него требовал большего, строго спрашивал, думаю, это пошло ему на пользу. Со временем к нему придёт понимание.

— Мог уйти и Максим Джиошвили…

— Мне нравятся все игроки, я их всех отстаивал. Моей просьбой было сохранить весь состав. Действительно, Джиошвили мог уйти, однако я стал инициатором того, чтобы его оставили в команде и нашли возможность это сделать. На место Кудрявцева мы взяли Броссо, но когда ушёл Девин — вернули Павла.

«Ротенберг не лез в мою работу, не оказывал никакого давления»

— Как вы общались и взаимодействовали с Романом Ротенбергом, у вас рабочие отношения?

— Я с ним за это время общался два раза. Первый раз на том совете директоров. Роман Борисович, как вы знаете, член совета директоров клуба. Второй раз мы пообщались через день после того, как меня уволили. Он позвонил, поддержал, мы поговорили. Роман Борисович не лез в мою работу, не оказывал никакого давления.

— Это вы инициировали возвращение в тренерский штаб Вячеслава Козлова после его стремительного увольнения из «Сочи»? Или же это была инициатива руководства?

— Решение мы принимали совместно с руководством.

— «Я давно об этом мечтал», — сказал вставший на лавку Козлов после вашего ухода. Он имел в виду, что мечтал стать главным тренером, но ухо эта фраза в тот момент всё равно резанула. А как вы к ней отнеслись?

— Мне многие звонили, говорили об этом, но я не читал это интервью, сказать ничего не могу.

Алексей Кудашов и игроки московского «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«С Комтуа не было никакого недопонимания, кто-то специально запустил эти слухи»

— Правда, что у вас было недопонимание с Максимом Комтуа и вы требовали его обмена?

— Неправда, кто-то специально запустил эти слухи. Не было никакого недопонимания, про якобы готовившийся обмен Макса в Ярославль тоже вброс. Может, конечно, из «Локомотива» ему звонили, но с нашей стороны движений не предпринималось. Наоборот, я делал из Комтуа лидера, просил почаще брать инициативу на себя. Он действительно не играл из-за повреждения, у него распухло колено.

— Я слышал, что лидеры команды пытались отбить вас у руководства. Вы пообщались с Игорем Ожигановым, Никитой Гусевым?

— Да, я слышал, что они общались с руководством. А об остальном — я не в курсе. На следующий день после отставки пришёл на арену на тренировку, с каждым из ребят поговорил, попрощался. Ну и со всей командой, разумеется, включая весь персонал.

— Алексей Николаевич, такая искренняя и однозначная поддержка, о которой вы уже упомянули в начале нашей беседы, со стороны вставших на вашу сторону динамовских болельщиков стала для вас приятным моментом?

— Я и представить такого не мог! Такая поддержка дала мне много положительных эмоций.

— Смотрите ли вы сейчас матчи бывшей команды. И если да, то с какими чувствами?

— Смотрю, но чувства описать не могу, потому что они тяжёлые.

«Трудолюбие, дисциплина, игра с сердцем»

— Как вы можете охарактеризовать хоккей Кудашова: какие ваши главные требования к игрокам, во что они должно играть, каких принципов придерживаться?

— Трудолюбие, дисциплина, игра с сердцем.

— Вы системный тренер?

— База есть, однако надо смотреть, кто у тебя в команде. Всегда кому-то даётся чуть больше вольностей. Если хоккеист может дать больше, чем система, то я всегда иду игроку навстречу. И даже заставляю его делать больше, чем система.

— Вы работали главным тренером в «Атланте», «Локомотиве», СКА, московском «Динамо». Где было сложнее всего?

— Везде своя специфика, я сам себе всегда устанавливаю самую максимальную планку. С себя всегда тоже спрашиваю, требования к себе, как и поставленные задачи, всегда максимальные.

— Вы считаете себя специалистом по работе с молодёжью?

— Вы посмотрите, начиная с «Атланта», сколько ребят прошло через мои руки, сколько сейчас играет. В одном только «Атланте» из молодёжного хоккея доросли до уровня сборной — Шмелёв, Кадейкин, Сошников, Дыбленко, Рукавишников. В «Локомотиве» работал с тройкой Полунин — Красковский — Коршков, с Рафиковым, Ильенко, Гавриковым, Каюмовым, Алексеевым, Черепановым, Кудрявцевым. В СКА работал с тройкой Марченко — Морозов — Подколзин, с Глотовым. В «Динамо» развивал Рашевского, Новикова, Римашевского, Чернышова, Паталаху, Кудашова, Баклашёва. Ещё ряду игроков, которые сейчас на слуху, дал дорогу из Высшей лиги.

— Вы ждёте, что после этого сезона в «Динамо» вернётся Александр Овечкин? Хотелось бы поработать с ним бок о бок в родном клубе?

— Он пока сам не понимает, что со мной произошло (смеётся). Позвонил на следующий день очень удивлённым, мы с Сашей хорошо пообщались. Безусловно, мне хотелось бы поработать бок о бок с этим великим атлетом и прославленным динамовцем.