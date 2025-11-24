«Миннесота» обрусела! Тренин, Юров и Капризов снесли «Виннипег»

Хоть и «Виннипег» с «Миннесотой» в плей-офф давно не встречались, матчи между ними получаются жаркими и принципиальными. Соперники по Центральному дивизиону не пытаются играть в энергосберегающем режиме и нещадно долбят друг друга. Несколько раз с повреждениями после матча с «Джетс» уходил и Кирилл Капризов.

«Реактивщики», которые обычно не испытывают проблем в регулярном чемпионате, сейчас находятся на пятом месте в дивизионе – ноябрь канадской команде пока совершенно не удаётся. «Дикари» же, напротив, выиграли восемь матчей, уйдя без очков с площадки лишь раз.

В первые 28 минут голов не было, а скуку в середине второго периода развеяла русская парочка из «Миннесоты» — Яков Тренин и Данила Юров. Первый отдал точную передачу из-за ворот, а второй уверенно бросил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Неизвестно, гол ли вскипятил очаг напряжения, но рванул он уже через две минуты, когда на кулаках схлестнулись Лаури и Фолиньо. Драка получилась отменной, оба на секунду побывали в нокдауне, но схватка закончилась в стойке.

Под конец периода хозяева себя поставили в совершенно неудобное положение, пропустив в большинстве – Фэйбер убежал с Юханссоном и сделал счёт 2:0.

В третьем периоде «Миннесота» расчертила великолепную размашистую комбинацию и закончила встречу, а автором гола стал Кирилл Капризов, который метко попал в ближний верхний угол.

Высокорослый провокатор из «Виннипега» Логан Стэнли попытался сразу же завести команду, вступив в потасовку с Матсом Цуккарелло, однако, как выяснилось чуть позже, это ни к чему не привело.

«Миннесота» одержала сухую победу и буквально обрусела на глазах – победный гол организовали россияне, решающий – главная звезда команды с Кузбасса.

Но отдельной похвалы заслуживает и вратарь «дикарей» Йеспер Валльстедт – швед «засушил» три из четырёх последних игр. Такими темпами Филипа Густавссона вытеснит его же соотечественник.