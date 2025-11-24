«Спартак» психанул после позора! Уволил легенду хоккея и ждёт спасения (?) из Америки

Хоккейный понедельник второй раз подряд становится поистине чёрным для тренеров клубов Континентальной хоккейной лиги. 17 ноября своих должностей в течение нескольких часов по разным причинам лишились главные тренеры московского «Динамо» Алексей Кудашов и «Трактора» Бенуа Гру, а также Дмитрий Рябыкин, отвечавший за большинство в тренерском штабе Боба Хартли в «Локомотиве».

Спустя неделю радикальные перестановки в тренерском штабе Алексея Жамнова осуществило руководство «Спартака». Сегодня, 24 ноября, столичный клуб распрощался с Алексеем Ковалёвым и Игорем Кравчуком. Именно на этих двух специалистов возложили вину за последние результаты красно-белых. В то же время старший тренер МХК «Спартак» Олег Кваша продолжит свою работу в тренерском штабе главной команды. Возглавлять «Спартак» пока что продолжает Алексей Жамнов.

Напомним, столичный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко в 29 матчах. При этом в пяти последних играх красно-белые потерпели четыре поражения. Единственную победу москвичи одержали в дерби с «Динамо» (4:2). Однако тот матч на данном этапе сезона вполне справедливо будет вынести за скобки. Для бело-голубых встреча со «Спартаком» стала первой после сенсационной отставки Кудашова, которая стала огромным ударом для большинства игроков динамовской команды.

В том матче красно-белые добыли два очка, однако следом уступили «Торпедо» (3:4), а окончательным приговором для Ковалёва и Кравчука стало разгромное поражение в столице Беларуси во встрече с местным «Динамо» (0:6). Сразу по её завершении сам Жамнов назвал произошедшее позором для «Спартака», а руководство клуба решило действовать.

Те или иные изменения в команде, конечно, давно напрашивались, иначе был серьёзный риск уйти в серьёзный штопор. Текущее расписание точно не сулит «Спартаку» лёгкой жизни. По итогам ближайших шести матчей до паузы на Кубок Первого канала красно-белые рискуют обнаружить себя за пределами зоны плей-офф, хотя руководство московского «Динамо» приложило огромные усилия, чтобы застолбить девятую строчку на Западе за собой.

Но почему под ударом оказались именно Ковалёв и Кравчук? Сначала поговорим о работе Ковалёва, который отвечал в тренерском штабе «Спартака» за игру форвардов и большинство. В 29 матчах чемпионата москвичи забросили 88 шайб (седьмой показатель в КХЛ), а показатель реализации лишнего составил 26,2% (третье место в КХЛ). При этом важно понимать, что первую бригаду большинства тренерскому штабу «Спартака» приходилось неоднократно пересобирать. Сначала руководство клуба в межсезонье произвело обмен Николая Голдобина, полностью разрушив ведущую тройку, а затем уже по ходу сезона в крупный скандал угодил Иван Морозов.

Атака красно-белых и конкретно игра в большинстве полностью соответствовали общей нестабильности всей команды. Подопечные Жамнова могли выдать грандиозный концерт в атаке, а могли полностью испариться с площадки. И кажется, даже в тренерском штабе «Спартака» никак не могли разобраться, когда у команды случится взлёт, а когда – падение. Но складывалось впечатление, что работа Ковалёва уж точно не была главной бедой москвичей.

К увольнению Кравчука с чисто статистической точки зрения куда меньше вопросов. «Спартак» пропустил 100 шайб в нынешнем сезоне, это худший результат в лиге на данный момент. По игре в меньшинстве москвичи занимают в лиге третье место с конца (72,0%). Так что к работе отвечавшего за игру защитников Кравчука действительно накопились большие вопросы, однако тут возникает одно большое но.

Своё место в тренерском штабе красно-белых почему-то сохранил Сергей Климкович. 39-летний специалист четвёртый сезон продолжает работу с голкиперами красно-белых. И на протяжении всего этого отрезка вратари «Спартака» стабильно деградируют. Когда-то руководство москвичей провело обмен с «Нефтехимиком», в результате которого состав команды пополнил Дмитрий Николаев. В обратном направлении последовал Герман Точилкин. Форвард 2003 года рождения сейчас является одним из лидеров «волков», а Николаев только что через список отказов уехал в расположение клуба ВХЛ «Химик».

Дмитрий Николаев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

При этом нельзя сказать, что Николаев был плох на всём отрезке своей карьеры в «Спартаке». В январе 2024 года Дмитрий установил клубный рекорд по количеству сейвов в одном матче, отразив 59 бросков во встрече с «Динамо». В минувшей регулярке он выиграл 21 матч, но в плей-офф оказался на скамейке под Артёмом Загидулиным. В нынешний сезон «Спартак» входил с вратарской бригадой Николаев – Загидулин – Евгений Волохин.

За Евгения москвичи в межсезонье выплатили денежную компенсацию «Сочи», но 20-летний вратарь пока не тянет даже роль бэкапа. Николаев провалился в этом сезоне и доигрался до списка отказов, Загидулин также не сумел застолбить за собой пост первого номера. Провальных матчей в исполнении каждого из вратарей было больше, нежели успешных. И в целом можно было видеть, что на дистанции все голкиперы «Спартака» начинают играть хуже в сравнении с начальным этапом своей карьеры в клубе. Но Климкович свою должность пока сохраняет.

Возможно, его последним шансом станет предстоящая работа с Александром Георгиевым. Накануне «Баффало Сэйбрз» выставил вратаря на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Обладающий солидным опытом выступлений в Национальной хоккейной лиге Георгиев провёл 303 встречи за восемь сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс».

Стоит заметить, что он становился лидером лиги по количеству побед в сезоне-2022/2023 и сезоне-2023/2024 в составе «лавин» и даже был приглашён на Матч звёзд в 2024 году. Однако затем карьера голкипера угодила в стремительное пике. Сначала вратарь вышел из доверия тренерского штаба «лавин», затем не закрепился в «Сан-Хосе Шаркс», а в межсезонье подписал однолетний контракт с «Сэйбрз» на сумму $ 825 тыс.

Александр Георгиев Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Впрочем, за «Баффало» россиянин так и не провёл ни одного официального матча. Более того: российский голкипер был отправлен в АХЛ, где у него всего два матча за «Рочестер» и 89,6% отражённых бросков с коэффициентом надёжности 3,57. «Спартак» владел правами на голкипера в КХЛ и воспользовался ими, пригласив переставшего играть за океаном вратаря. В ближайшее время москвичи объявят о заключении контракта с Александром, однако есть серьёзные сомнения относительно того, сумеет ли Георгиев стать тем самым спасением для «Спартака».