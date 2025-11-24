Щелчки и «офис» больше не работают. Но суперзвезда «Вашингтона» нашёл новые способы забрасывать.

Овечкин опять обманывает время? Почему Александр снова начал забивать

После провального старта сезона, когда Александр Овечкин повторил личный антирекорд результативности, забив всего два гола в 12 матчах, дела постепенно стали налаживаться.

Капитан «Вашингтона» в следующих 10 встречах отличился аж восемь раз — 0,8 шайбы за игру! На этом пути Ови успел ещё и хет-трик оформить, а также в промежутке из четырёх матчей шесть раз поразить ворота соперников.

Действительно ли Александр возвращается? Великая восьмёрка вновь обманывает время? Или же это была короткая вспышка?

Давайте разберёмся, почему Овечкин вновь начал забивать.

Больше без винтажных щелчков

Сейчас на самом деле впору говорить о перерождении Восьмёрки. Александр за свою длительную карьеру не раз менялся, постоянно искал новые способы забивать и делать это как можно эффективнее. В нынешнем сезоне, когда его главное оружие начало барахлить, а возраст громогласно заявил о себе, показалось, что Овечкин уже не сможет измениться. Показалось, что это конец.

Однако Алекс вновь разрушил ожидания.

В последние годы в НХЛ становится всё отчётливее тенденция умирания такого вида броска, как щелчок. А ведь именно он долгие годы был основным оружием в арсенале Ови. Нападающий «Вашингтона» оставался главным амбассадором щелчков в НХЛ.

В новом сезоне эти броски перестали «прокатывать». Возможно, лига наконец привыкла к стилю Александра, а может, бросок форварда начал потихоньку регрессировать. Хотя, скорее всего, справедливо говорить о смеси причин.

Как бы то ни было, факт остаётся фактом: в нынешнем сезоне Овечкин не забил ни одного гола щелчком. Сумасшедшая статистика.

Можно предположить, что тренерский штаб, да и сам капитан, поняли, что с щелчками возникли какие-то проблемы, и начали обдумывать решения.

И, видимо, нашли.

Теперь Овечкин забивает иначе.

Половина его голов пришлась на снэпшоты (быстрые броски без или практически без замаха), трижды он отличился кистевыми бросками, ещё по разу — с неудобной и с подставления.

Иными словами, Овечкин старается идти в ногу со временем.

Одними из причин вымирания щелчков являются их низкая эффективность и более длительное время для осуществления броска. Игра становится всё быстрее, поэтому такой вид бросков выглядит скорее как рудимент.

Ови же долгое время держался, потому что его щелчки были одними из самых быстрых, мощных и точных в истории лиги. Но теперь настало время что-то менять.

В этом плане снэпшоты куда более предпочтительны и эффективны. Времени тратится меньше, точность – чуть выше, а мощность падает незначительно (если уметь правильно бросать, конечно).

Овечкин также перешёл на снэпшоты. Его броски всё ещё довольно мощные, но самому нападающему не хватает скорости, поэтому перемены в стиле позволяют игроку использовать сильные стороны и нивелировать слабые.

Этим же можно объяснить следующий факт: все свои голы Овечкин забил максимум в два касания.

В одно было забито четыре гола, в два — шесть.

Александр Овечкин Фото: Christinne Muschi/AP/ТАСС

Нападающего не заставляют тащить шайбу, не ждут от него сольных проходов — ему нужно просто по максимуму использовать свои сильные стороны и возвести эффективность каждого касания в абсолют (пока не выходит идеально, поэтому Ови нельзя назвать ситхом — уж простите автору эту шутку). Именно такие перемены позволили Алексу вновь начать забивать.

Овечкин покинул свой «офис»

Нападающий вновь возвращается во времена, когда был универсальным нападающим.

Да, сейчас его использование довольно ограничено, но даже в этих рамках тренерский штаб находит новые варианты.

Про броски мы уже поговорили. Просто отметим, насколько разнообразнее стал Ови: он забил уже четырьмя разными способами: и при этом ещё ни разу – своим излюбленным. Потрясающая универсальность.

Однако куда более потрясающим этот факт делает понимание, что и из своего «офиса» Овечкин в этом сезоне ещё не забивал.

Посмотрите на карту бросков форварда.

Карта голов Александра Овечкина Фото: «Чемпионат»

Технически, конечно, капитан «Вашингтона» разок забросил со своей любимой точки, однако этот гол пришёл после подставления клюшки, поэтому, пожалуй, его с трудом можно назвать классическим для «офиса».

Пять раз Овечкин забил из района правого круга вбрасывания — причём здесь были и снэпшоты, и кистевые броски, и с неудобной. То есть Александр не создавал конвейер из голов в касание после выигранного вбрасывания (а-ля его первый гол в сезоне).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Ещё два раза Ови забил из своей зоны — оба в пустые ворота, а также дважды отличился с пятачка.

Когда поняли, что в «офисе» игра не идёт, Александра начали перемещать — и это дало свои плоды. Голы забиваются разными способами, внося определённое разнообразие, а сам Овечкин вновь создаёт опасность из разных точек льда, став хоть и несколько ограниченной в силу объективных причин, но довольно универсальной угрозой.

Топ-уровень возвращается

Хотя это скорее следствие, нежели причина, нужно отметить, что эффективность бросков также изменилась.

За первые 10 матчей сезона Ови нанёс всего два броска с высокой опасностью, xG которых составил всего 0,64. За следующие 12 встреч эти показатели серьёзно выросли: до восьми таких бросков с общим 3,25 xG. Разительные изменения. Броски стали опаснее — отсюда и пришли голы.

То же касается и бросков со средней опасностью. За 10 матчей их накопилось 13 (1,48 xG). За следующие встречи — 22 (2,71 xG). Суммарно: 35 бросков и 4,19 xG.

А вот доля бросков с низкой опасностью осталась примерно на том же уровне. После 10 матчей их было 24 (0,96 xG), после 22 игр стало 53 (1,86 xG).

Иными словами, Овечкин начал наносить всё более опасные броски, оказываться в более выгодных зонах.

Помимо этого, возросло и количество бросков. Если брать тот же отрезок из 10 первых матчей, то Овечкин бросил всего 67 раз, лишь 22 попали в створ. Сейчас на его счету 153 броска в целом и 53 — в створ. То есть средний показатель бросков увеличился на 0,25, бросков в створ — на 0,21. Разница незначительная, но для нападающего любой дополнительный бросок — возможность забить. Иногда и этого достаточно.

А вместе с тем Овечкин поправил реализацию. За тот же отрезок из 10 матчей он забил на 1,1 гола меньше, чем ожидалось. Хотя топ-форвард обычно забрасывает больше, чем предвещают цифры.

Сейчас на счету Ови на 0,7 шайбы больше ожидаемого. То есть нападающий забил даже больше, чем должен был. А это значит, что Александр движется в правильном направлении. Кроме того, его реализация выросла до 18,9% — а это уже довольно неплохие значения.

Травма позади

Мы уже не раз говорили, что Овечкин пропустил часть предсезонки из-за повреждения. Отчасти из-за этого он и находился словно не в своей тарелке. Сейчас же, судя по всему, нападающий постепенно набирает форму и возвращается к тому состоянию, в котором пребывал в прошлом сезоне. С поправкой на ещё один дополнительный год в графе возраста.

Преобразования видны невооружённым взглядом. Только гляньте на второй гол Овечкина «Монреалю» — как он промчался по льду, как поддержал атаку! И не скажешь, что этому мужику 40 лет.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Так что частично выправляющаяся статистика связана и с этим фактором.

А вместе с тем Ови наконец забил 900-й гол и, вероятно, отпустил напряжение, которое могло сдерживать его. Александр, конечно, очень опытный игрок, однако такие вехи и на легенд со стальными нервами могут давить. Недооценивать этот фактор нельзя.

***

Нам ещё предстоит понять наверняка, действительно ли Овечкин вновь обманул время. Впереди ещё 60 матчей, многое может измениться. Тем не менее сейчас всё выглядит так, словно Александр на самом деле преодолел свой кризис и вернулся в хорошую форму.

А если это реально так, то вскоре и общий рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ с учётом плей-офф падёт. Главное — не сбавлять темп.

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».