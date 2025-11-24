СКА взял реванш в армейском дерби! А ЦСКА в глубоком кризисе

На недельную паузу (чего только не бывает в календаре КХЛ) СКА уходил на моральном подъёме. Игра команды после пополнения тренерского штаба Юрием Бабенко потихоньку начала выправляться, стали меньше пропускать, пошли победы – и не одна-две, еле вымученные, а сериями, причём над топовыми соперниками – «Динамо», «Авангардом», «Металлургом», «Шанхаем».

Осенью Ларионов, где-то вынужденно, активно наигрывал молодую армейскую поросль, вчерашних выпускников «СКА-1946», которые за это время закалились, набрались опыта и стали здорово себя проявлять. А к матчу с ЦСКА в состав вернулся Валентин Зыков, не игравший из-за травмы почти месяц.

Одним словом, дела налаживаются, в отличие от московских армейцев, которые находятся в глубоком кризисе, хотя до сегодняшнего игрового дня опережали своих визави в турнирной таблице, на волоске цепляясь за зону плей-офф. «По факту — прогресса нет, пока мы топчемся на месте. Но процесс идёт, многие уже понимают наши требования и готовы выполнять», — сказал перед игрой Игорь Никитин, но результаты работы пока что не видны. От былой грозности ЦСКА не осталось и следа — первую половину встречи хозяева серой тенью катались по площадке, хотя после трёх поражений в последних четырёх матчах мотивация, да ещё при собственных болельщиках должна была зашкаливать.

Однако СКА уверенно и бойко катил, полностью владел инициативой и активно пристреливался к воротам Александра Самонова. Пробить его удалось на старте второго периода – Игнат Лутфуллин перехватил шайбу в чужой зоне у зазевавшегося Дмитрия Бучельникова, потом выиграл борьбу у лицевого борта, и в итоге Михаил Воробьёв нашёл хитрой передачей Марата Хайруллина. Самонов не успел даже опомниться и занять позицию, так быстро всё разыграли гости.

Пропущенная шайба всё-таки заставила ЦСКА немного оживиться, но вскоре они пропустили ещё. Защитник Егор Савиков классно подключился к атаке и выдал пас на Рокко Гримальди. Тот бросил, Самонов отбил блином, однако шайба всё равно залетела в сетку.

В третьем периоде ЦСКА ощутимо прибавил, да и СКА больше действовал на сохранение счёта, но гол Дениса Гурьянова, который прошёл через всю площадку, через нескольких соперников и красиво положил с неудобной, не смог завести хозяев на камбэк.

СКА ответил быстро – Хайруллин оформил дубль, уложив Самонова на лёд и «доев» отскок на пятачке. Это был первый бросок гостей по ворота за период, второй тоже попал точно в цель – Брендан Лайпсик поставил точку в пустые ворота за полторы минуты до сирены. И это его первый гол после возвращения в СКА.

СКА взял реванш в армейском дерби после домашнего поражения в октябре, выиграл пятый из шести последних матчей и обогнал ЦСКА в чемпионате, сместив его с восьмого места в Западной конференции. «Наверное, в тренере весь вопрос, к ребятам какие претензии», — заявил Никитин по итогам игры. СКА из кризиса смог выбраться, а как это собирается делать ЦСКА?