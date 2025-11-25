«Динамо» впервые побеждает при Козлове, «Спартак» меняет ассистентов. Итоги дня в КХЛ

24 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три матча. Подводим их итоги и рассказываем о главных новостях из мира хоккея.

СКА одержал уверенную победу над ЦСКА в армейском дерби

На 26-й минуте нападающий Марат Хайруллин забил первый гол и вывел СКА вперёд. На 35-й минуте форвард Рокко Гримальди удвоил преимущество гостей. На 55-й минуте нападающий ЦСКА Денис Гурьянов отыграл одну шайбу. На 57-й минуте Хайруллин оформил дубль и увеличил преимущество петербуржцев. На 59-й минуте форвард Брендан Лайпсик забил четвёртый гол в ворота хозяев, установив окончательный счёт — 4:1.

Дубль Герната помог «Локомотиву» победить «Сибирь» в матче КХЛ

На пятой минуте нападающий Георгий Иванов забил первый гол и вывел «Локомотив» вперёд. На 19-й минуте форвард Александр Радулов удвоил преимущество хозяев. На 31-й минуте защитник Мартин Гернат забросил третью шайбу в ворота «Сибири». На 36-й минуте Мартин Гернат оформил дубль и упрочил преимущество «Локомотива». На 55-й минуте нападающий «Сибири» Иван Климович сократил отставание и установил окончательный счёт — 4:1.

Московское «Динамо» вырвало победу у «Амура» в домашнем матче

На третьей минуте нападающий «Динамо» Дилан Сикура забил первый гол. На 20-й минуте форвард «Амура» Илья Талалуев сравнял счёт, а спустя девять секунд нападающий Алекс Бродхёрст вывел хабаровчан вперёд. На 51-й минуте Дилан Сикура оформил дубль и восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте форвард Джордан Уил вывел бело-голубых вперёд. На 59-й минуте нападающий Макс Комтуа забросил четвёртую шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт — 4:2.

«Лада» подписала контракты с нападающими Томашем Юрчо и Тайлером Граовацем

Хоккейный клуб «Лада» заключил односторонние контракты до конца сезона с нападающими Томашем Юрчо и Тайлером Граовацем, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся переходе.

Томаш Юрчо выступал в КХЛ за «Барыс», «Авангард» и «Куньлунь Ред Стар», провёл 142 матча, в которых набрал 88 (35+53) очков. Бронзовый призёр зимней Олимпиады 2022 года в составе сборной Словакии, двукратный обладатель Кубка Колдера (АХЛ).

Тайлер Граовац сыграл в КХЛ за минское «Динамо», «Витязь», «Адмирал» и «Куньлунь Ред Стар» 217 встреч, имеет в своём активе 102 (45+57) очка. Также он провёл в НХЛ 84 матча, в которых набрал 15 (12+3) очков.

Стал известен тренерский штаб сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг представил тренерский штаб команды на Кубок Первого канала.

Главный тренер — Роман Ротенберг.

Тренеры: Константин Шафранов из «Ак Барса», Виктор Козлов из «Салавата Юлаева», Альберт Лещёв из «Сибири», Евгений Корешков из «Трактора», Алексей Бабинцев из «Динамо» СПб.

Тренеры вратарей: Максим Соколов и Андрей Царёв из «Сочи».

Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин и Матвей Кондратьев.

Скаут: Антон Бут из «Локомотива».

Кудашов: Роман Ротенберг не лез в мою работу, не оказывал никакого давления

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о взаимодействии с членом совета директоров клуба Романом Ротенбергом.

— Как вы общались и взаимодействовали с Романом Ротенбергом, у вас рабочие отношения?

— Я с ним за это время общался два раза. Первый раз как раз на том совете директоров. Роман Борисович, как вы знаете, член совета директоров клуба. Второй раз мы пообщались через день после того, когда меня уволили. Он позвонил, поддержал, мы поговорили. Роман Борисович не лез в мою работу, не оказывал никакого давления, — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Сибирь» подписала контракт с нападающим Тейлором Беком

Хоккейный клуб «Сибирь» сообщил о подписании контракта с 34-летним канадским нападающим Тейлором Беком. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Тейлор хорошо знаком новосибирским болельщикам по выступлениям за «Сибирь» в 2022-2025 годах. Игрок провёл за клуб 196 матчей, в которых набрал 156 (51+114) очков.

В КХЛ 34-летний нападающий выступал за «Автомобилист», «Куньлунь Ред Стар», «Авангард», «Металлург», минское «Динамо» и «Сибирь». Всего на его счету 485 встреч в лиге и 374 (123+251) очка. За «Женева-Серветт» хоккеист провёл шесть игр, в которых результативными действиями не отметился.

Матчи 25 ноября

