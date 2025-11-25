Шоу «Флориды» продолжается! А у русского вратаря сдали нервы — он набросился на соперника

В прошлом матче «Флорида» встречалась с «Эдмонтоном» и выдала настоящее шоу, в котором было всё: много голов, интрига, драки, потасовки, нерв. Но там это было объяснимо, потому что команды два года подряд играли в финале Кубка Стэнли – такое бесследно не проходит.

У «Нэшвилла» же всё ужасно — «хищники» пропустили вперёд даже «Калгари» и теперь единолично замыкают Западную конференцию. Генменеджер команды Барри Тротц дал недавно большое интервью, в котором жёстко и нецензурно проехался по игрокам, сказав то, что ждёт от них больше.

Сработали эти слова своеобразным образом — «Нэшвилл» пропустил уже спустя 11 секунд, а к шестой минуте уступал 0:2. Но на радость местной публике столько же времени понадобилось хозяевам, чтобы оформить камбэк. А завершил его Свечков, который первым оказался на добивании. Для Фёдора это первый гол в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но радость российского форварда быстро сошла на нет. Во-первых, до перерыва его команда пропустила ещё дважды, во-вторых, в одной из шайб Фёдор выступил «ассистентом»: Свечков пытался очистить пятак, но попал в Беннетта, от которого снаряд и влетел в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте второго периода «Флорида» забросила пятую шайбу и завершила нахождение на льду для Юусе Сароса, который покинул ворота и уступил место соотечественнику Юстусу Аннуену.

В заключительном отрезке «Нэшвилл» вновь попытался устремиться в погоню, забил, но действующий чемпион забросил ещё три шайбы и довёл дело до разгрома.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но то были не главные события третьей двадцатиминутки. При счёте 6:3 произошло потасовка на пятаке «Флориды», в которой ярко поучаствовал российский вратарь Тарасов — у Даниила сдали нервы, и он набросился на игрока «Нэшвилла». Голкипер, видимо, уже успел проникнуться неуступчивым духом организации.

ВИДЕО

Шоу «Пантерз» продолжается — команда Мориса нынче особенно результативна. В матче с «Эдмонтоном» на двоих забросили девять, а «Нэшвиллу» и «Ванкуверу» «пантеры» забили аж по восемь голов.