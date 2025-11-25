Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Нэшвилл — Флорида — 3:8, видео, голы, обзор матча чемпионата НХЛ, потасовка Тарасова, гол Свечкова

Шоу «Флориды» продолжается! А у русского вратаря сдали нервы — он набросился на соперника
Максим Макаров
Обзор матча «Нэшвилл» — «Флорида» — 3:8
Аудио-версия:
Комментарии
Фёдор Свечков забросил первую шайбу в сезоне.

В прошлом матче «Флорида» встречалась с «Эдмонтоном» и выдала настоящее шоу, в котором было всё: много голов, интрига, драки, потасовки, нерв. Но там это было объяснимо, потому что команды два года подряд играли в финале Кубка Стэнли – такое бесследно не проходит.

У «Нэшвилла» же всё ужасно — «хищники» пропустили вперёд даже «Калгари» и теперь единолично замыкают Западную конференцию. Генменеджер команды Барри Тротц дал недавно большое интервью, в котором жёстко и нецензурно проехался по игрокам, сказав то, что ждёт от них больше.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 8
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Грир (Вераге, Джонс) – 00:11     0:2 Родригес (Балинскис, Райнхарт) – 05:42     1:2 Форсберг (Евангелиста, Йози) – 06:52     2:2 Свечков (Висблатт, Джост) – 10:32     2:3 Боквист (Форслинг, Райнхарт) – 11:31     2:4 Беннетт – 15:46     2:5 Форслинг (Самоскевич, Маршан) – 21:24     3:5 Бланкенбург (Бантинг, Хаула) – 42:11 (pp)     3:6 Грир (Вераге, Балинскис) – 44:52     3:7 Райнхарт (Родригес, Экблад) – 48:33     3:8 Вераге (Грир) – 52:49    

Сработали эти слова своеобразным образом — «Нэшвилл» пропустил уже спустя 11 секунд, а к шестой минуте уступал 0:2. Но на радость местной публике столько же времени понадобилось хозяевам, чтобы оформить камбэк. А завершил его Свечков, который первым оказался на добивании. Для Фёдора это первый гол в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но радость российского форварда быстро сошла на нет. Во-первых, до перерыва его команда пропустила ещё дважды, во-вторых, в одной из шайб Фёдор выступил «ассистентом»: Свечков пытался очистить пятак, но попал в Беннетта, от которого снаряд и влетел в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте второго периода «Флорида» забросила пятую шайбу и завершила нахождение на льду для Юусе Сароса, который покинул ворота и уступил место соотечественнику Юстусу Аннуену.

В заключительном отрезке «Нэшвилл» вновь попытался устремиться в погоню, забил, но действующий чемпион забросил ещё три шайбы и довёл дело до разгрома.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но то были не главные события третьей двадцатиминутки. При счёте 6:3 произошло потасовка на пятаке «Флориды», в которой ярко поучаствовал российский вратарь Тарасов — у Даниила сдали нервы, и он набросился на игрока «Нэшвилла». Голкипер, видимо, уже успел проникнуться неуступчивым духом организации.

ВИДЕО

Шоу «Пантерз» продолжается — команда Мориса нынче особенно результативна. В матче с «Эдмонтоном» на двоих забросили девять, а «Нэшвиллу» и «Ванкуверу» «пантеры» забили аж по восемь голов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android