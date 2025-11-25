Андрей оформил первый «сухарь» в сезоне, Никита отдал три передачи — «молнии» уже первые в дивизионе.

«Тампа» несёт потерю за потерей, но всё равно побеждает! Её тащат Кучеров и Василевский

«Тампа» продолжает нести существенные потери. В начале ноября они лишились Райана Макдоны и Виктора Хедмана, а теперь надолго выбыл третий ключевой защитник, Эрик Чернак, и в основу из АХЛ подняли Максима Грошева, который переквалифицировался в защитника. Сегодня он не сыграл, но, как сказал Джон Купер – «Кто знает, что будет дальше. У нас сейчас минимум ребят в обойме».

Предыдущий матч с «Вашингтоном» не доиграли также Брэйден Пойнт и Никита Кучеров, но последний, к счастью, оказался готов сыграть с «Филадельфией». В такой ситуации, когда травмы валятся скопом, именно лидеры должны задавать тон, чтобы команда держалась на плаву, и Никита это наглядно продемонстрировал.

Как и Андрей Василевский – он был собран, действовал уверенно и оформил свой первый «сухарь» в нынешнем сезоне, отразив все 20 бросков по воротам. Эту регулярку он начинал из рук вон плохо, но в последних матчах стал настоящим монстром – четыре победы подряд при всего трёх пропущенных шайбах.

«Он лучший вратарь в мире, иначе не скажешь. Люди могут болтать о Васи всё, что им вздумается, но когда он в воротах, у тебя всегда есть шанс на победу. Это касается и плей-офф, и финала Кубка Стэнли, и регулярного сезона. Он придаёт команде огромную уверенность, и я не устану повторять, что он лучший вратарь в мире, пока я или он не покинут НХЛ. Потому что заходишь в раздевалку, видишь его обведённое имя в составе, и ощущаешь прилив уверенности», — отметил нападающий Брэндон Хагель.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Мы здорово действуем в обороне. Сейчас эта линия во многом состоит из игроков «Сиракьюза», но сами видите, кто бы не выходил, пока мы выполняем план на игру, у нас всё в порядке», — отметил Василевский.

В атаке старания Андрея поддержал Кучеров, поучаствовав во всех голах команды ассистентским хет-триком. Он сделал свои 336-ю, 337-ю и 338-ю результативные передачи на домашнем льду и обошёл Стивена Стэмкоса (335), выйдя на второе место в истории «Лайтнинг» по данному показателю. Больше — только у Виктора Хедмана (355).

Месяц назад «молнии» были последними в Восточной конференции, много пропускали и не могли найти свою игру. Сегодня, несмотря на все трудности, они вышли на первое место в Атлантическом дивизионе, опередив «Детройт».