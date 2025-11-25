В КХЛ – тренерское безумие, а в ЦСКА удивительно спокойны. Хотя игра армейцев – катастрофа

ЦСКА вчера потерпел очередное поражение, уступив в армейском дерби СКА, и надо сказать, что такого эмоционально пустого и в то же время бессистемного в плане рисунка игры московского клуба видеть не приходилось давно. На домашний матч с достаточно принципиальным соперником игроки ЦСКА вышли если не отбывать номер, то уж точно не сражаться, хотя место команды в таблице должно вызывать у каждого игрока мощное желание перестать позориться и поскорее исправить ситуацию.

Да, ЦСКА балансирует на границе плей-офф, а прямо сейчас занимает девятую, некубковую строчку. У москвичей одно очко отставания от СКА, при этом у петербуржцев три игры в запасе. Чуть выше пока располагается «Спартак», где тоже всё далеко не в порядке, и в целом все шансы спокойно вернуться в зону плей-офф у ЦСКА есть. Однако есть ведь и все шансы туда не попасть, а это будет форменной катастрофой для клуба. Клуба с мощнейшими возможностями в плане комплектования как состава, так и тренерского штаба, чем летом в офисе армейцев цинично воспользовались.

Понятно, что пятилетний контракт с Игорем Никитиным ясно говорил о том, что этому тренеру выписан мощный кредит доверия, что ради этого специалиста в ЦСКА готовы переступить через свои принципы и потерпеть. Однако никто не мог предположить, что по истечении почти половины сезона армейцы будут настолько ужасны, а у Никитина попросту не найдётся внятного объяснения, что вообще происходит. После игры со СКА дошло до того, что Игорь Валерьевич, по сути, публично признался, что не справляется. Может, конечно, он так отводил огонь от игроков, заслуживающих вообще-то максимальной критики, но ведь ЦСКА действительно неуправляем.

Игорь Никитин на скамейке ЦСКА Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

И видеть такое, когда на скамейке стоит тренер-чемпион с блестящей репутацией, как-то даже диковато. Даже в прошлом сезоне, который был признан в ЦСКА провальным, с армейцами и близко не происходило подобных казусов. Да, на Илью Воробьёва оказывалось давление, после унизительных 0:7 в одном из домашних матчей в раздевалку спускалось руководство, и в целом армейцы играли как придётся весь сезон. Но при этом они крепко держались в зоне плей-офф, а на определённых отрезках регулярки выдавали и длинные победные серии. Сейчас о таком ЦСКА приходится только мечтать.

В такой ситуации удивляет спокойствие и бездействие тех самых боссов армейцев, проявлявших в прошлые годы чудеса нетерпения и увольнявших тренеров даже после поражений в финале. Возможно, как раз тот резкий шаг по отношению к Никитину, сделанный в 2021 году, что-то поменял в сознании руководителей и почётных ветеранов ЦСКА. По крайней мере, в отношении конкретно Игоря Валерьевича, блестяще отработавшего свой отрезок в «Локомотиве». И сейчас в Никитина продолжают верить даже при ужасной игре команды и не поддушивают его, как того же Воробьёва. Во всяком случае, публично или через прессу.

Игорь Есмантович и Борис Михайлов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Но вмешиваться как-то надо, ведь ЦСКА сейчас – ну совсем пустой, безыдейный и бесхарактерный. И Никитин не знает, что с этим делать, опытнейший специалист очевидно растерян. В других клубах КХЛ происходят настоящие безумства, связанные с тренерами: московское «Динамо» и «Трактор» лишились главных, в Челябинске пересобирают ещё и штаб, из «Спартака» выгнали помощников Жамнова, а в «Локомотиве» отправили восвояси соратника Хартли Рябыкина. И это мы говорим о клубах, которые находятся в зоне плей-офф!

В ЦСКА же как будто бы всё хорошо, хотя команде встряска нужна точно больше, чем московскому «Динамо». Понятно, что Никитина никто сейчас трогать не будет, но всё ли в порядке, например, с его помощниками? Допустим, большинство Антона Курьянова по сезону работает хорошо (второе место в КХЛ), но в целом атакующий потенциал состава и близко не раскрыт, результативность – худшая среди всех топ-клубов лиги, и это уже зона ответственности Александра Попова. Игру в обороне армейцев нельзя назвать провальной, однако это точно далеко не лучшие образцы работы Дмитрия Юшкевича, а меньшинство у ЦСКА – третье с конца в КХЛ. Наконец, вратари москвичей под руководством Рашита Давыдова если не деградируют, то уж точно не развиваются.

Новичок ЦСКА вратарь Александр Самонов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Нет в ЦСКА и никаких движений в плане освежения состава. Пара обменов может встряхнуть любую команду. Лучший с отрывом бомбардир армейцев – совершенно несистемный и односторонний (хоть и очень талантливый) форвард Спронг, периодически вспыхивает Бучельников, а к остальным куча вопросов. Проваливает сезон Абрамов, потерялся Зернов, Коваленко топит команду необдуманными решениями, Гурьянов напоминает о себе по праздникам, как и Дроздов, не похож на себя Карнаухов. А Ретт Гарднер вообще для каких задач в этом ЦСКА? У легионера 1+7 в 30 матчах, «-2», и 56,6% выигранных вбрасываний вряд ли оправдывают его подписание.

Как объясняет ситуацию в ЦСКА Никитин: Никитин — о положении ЦСКА: мы создаём команду, сейчас её нет. Поэтому и такое место

Короче, размахнуться дубиной репрессий боссам армейцев точно есть где. И смысл в этом уже есть. Никитин говорит, что новая команда только строится, но такая ситуация и в некоторых других клубах лиги, что не мешает им идти по сезону успешнее – в пример можно поставить «Авангард», «Торпедо» и даже «Шанхайских Драконов». От Никитина же не исходит никакой уверенности, что всё непременно поправится, и для него самого это неприятный сюрприз. А значит, тренеру нужна помощь, в том числе и в принятии непопулярных решений.

Больше мнений и эксклюзивов в телеграм-канале автора «Лукин. Хоккей».