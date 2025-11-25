Хоккей в КХЛ изменился всего за несколько лет. Чистым технарям сложнее в него вписаться

Вопреки кулуарному шёпоту Евгений Кузнецов остался в «Металлурге». Правда, после отправки в запас по ходу казанского матча Кузнецов пропустил несколько игр, в Екатеринбурге провёл на льду менее трёх минут, а встречу с «Адмиралом» снова пропустил, хотя у «Магнитки» немало травмированных.

«Сейчас хоккей становится все быстрее и быстрее. Если Евгений не будет соответствовать этим реалиям, то так и будет сидеть в запасе. У него есть «толстые» ошибки, когда на ровном месте теряет шайбу. Если тонкие передачи будут преобладать над его недостающим состоянием, тогда будет играть», — заявил Андрей Разин на пресс-конференции после победы над «Адмиралом».

И эти слова Разина подтверждаются практикой. В той самой игре с «Авто» отправка в запас последовала после того, как Кузнецов дважды потерял шайбу, пытаясь изобрести что-то в поперечной передаче. После этого вместо №92 во второе звено поднялся Матвей Галенюк и смотрелся лучше: играл он проще, от броска, но выглядел куда более заряженным. Ну а Кузнецова после первого периода снова не было даже на лавке.

Что, вы подумаете, что это очередной текст про Кузнецова и его нелёгкую судьбинушку? Нет, всё несколько глубже. О непростых нехоккейных обстоятельствах форварда, кажется, в курсе уже вообще все. Только вот совсем недавно такие обстоятельства мало кому мешали. КХЛ в какой-то момент стала выглядеть местом, куда могли приехать люди с большими личными проблемами и давать класс. Однако уже в прошлом сезоне это ощущение пропало.

Давайте возьмём, например, Никиту Гусева. 20 очков в 28 матчах — это не провальный результат ни в каком из измерений (хотя как будто соответствует тому понижению контракта, которое мы внезапно увидели летом). С другой стороны, Никита лишь четвёртый бомбардир «Динамо»: впереди идёт, например, защитник Даниил Пыленков. То есть Гусев всё ещё остаётся лидером команды, однако если два года назад он чуть не дотянул до 90 очков, то теперь идёт примерно на 50.

Никита Гусев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И ведь это касается многих игроков, которые приехали в КХЛ этим летом. Даниэль Спронг вытаскивает большинство ЦСКА, из-за которого команда не улетела ещё глубже, но в равных составах пока куда менее эффективен. Рокко Гримальди лишь в последних встречах СКА стал встраиваться в командный механизм, а до того выглядел анархоиндивидуалистом. «Шанхай» после резвого старта стал очень быстро валиться вниз, не помогают даже новички из НХЛ. К Эндрю Потуральски претензий меньше остальных, однако и он полагается на игру в спецбригаде.

А вот Александр Радулов в КХЛ-2025 всё ещё остаётся весьма актуальным, потому что Радулов — это ходячий перпетуум мобиле: не только в игре, но и на скамейке. Его взрывная заряженность помогает партнёрам не расслабляться, и мы видим, как молодой Егор Сурин прибавил после постоянной игры в первом звене. Жажда борьбы и страсть Радулова в последние годы могли обернуться и в другую сторону (вспомним пятиминутное удаление в плей-офф-2024), но «Локомотив» пока получает только положительные аспекты мощной энергетики звезды.

Хоккей в КХЛ изменился, и это вовсе не штамп. Если раньше заявления про «пять в атаке, пять в обороне» казались дежурным заявлением для прессы, то теперь так действительно играют почти все. Сначала в лиге стали уменьшаться площадки: ни одного классического «аэродрома» шириной 30 метров мы уже давно не видим, а на некоторых новых аренах (как в Нижнем) сразу же заливают «канадку». Времени на обдумывание действия у технаря стало меньше.

Однако изменилась и сама игра. «Откат» в средней зоне ушёл в прошлое, почти все команды в той или иной степени используют прессинг в начале атаки и сворачиваются в основном при удержании счёта. Посмотрите на ту же «Северсталь»: да, там игроки почти не применяют силовых, но они так плотно играют с соперником, так жёстко грызутся в единоборствах, так быстро вступают в отбор, что им это и не надо. Команда Андрея Козырева в своей лучшей форме делает на льду очень много — и, что важно, делает это быстро.

Понятно, что скорости растут почти каждый год. Можно вспомнить старое интервью Андрея Разина, которое он давал «Чемпионату» ещё поздней осенью 2021-го: «Сейчас мне просто страшно стоять у борта на тренировках. Я когда вбрасываю шайбу и подъезжаю к борту, страшно, что затопчут и ничего не останется. Иногда чувство во время тренировок, что тебя просто сомнут. Выросла и скорость принятия решений, и скорость приёма шайбы, и темп, с которым шайба ходит. Даже по сравнению с нашим поколением скорости выросли в два раза». А ведь прошло ещё четыре года.

И речь не только о скорости — сильно повысились требования к универсализму игроков. Защитник не может сильно только играть в своей зоне, но и обязан подключаться к атаке четвёртым, периодически это делают даже люди с твёрдой репутацией домоседа. Вингеры должны отрабатывать в обороне, играть на одной половине в наше время не дозволено почти никому. Приход североамериканских тренеров тоже сильно повысил требования к работе без шайбы.

Андрей Козырев Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

При этом нельзя сказать, что хоккей в КХЛ стал проще: наоборот, средняя результативность выросла, бо́льшая часть клубов ставит на то, чтобы больше забить, а не меньше пропустить. И хоккей от этого проще и примитивнее не стал: опять же, посмотрите на «Металлург», «Северсталь», «Спартак» и многие другие команды, где хоккеисты не просто играют на скорости, но и находят креативные решения, не упрощая игру, а запутывая защитников.

Легко провести мысленный эксперимент: представьте, что Кузнецов образца 2025-го или любой испытывающий сейчас проблемы технарь попал бы в КХЛ образца 2017-го: с её широкими площадками, раздутым составом участников, крайне неравномерным распределением таланта, статичными оборонительными схемами. Как думаете, мешали бы ему или кому-то ещё в таком случае проблемы со скоростью или какие-то вещи вне льда? Навряд ли.

И вот ещё совсем недавно мы жаловались, что русских технарей зажимают в НХЛ: не дают им раскрыться, зажимают при слабом желании играть в защите. Сюрприз: теперь и в России невозможно играть в односторонний хоккей, мало какой тренер будет готов терпеть соотношение «две ошибки на один гениальный пас». Возможно, это кому-то не будет нравиться, однако если сборная в ближайшем будущем думает о возвращении на международную арену, то следование трендам современного хоккея будет для наших игроков весьма полезным.