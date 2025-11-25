Железный занавес убьёт наш хоккей. Почему радоваться неудачам иностранных тренеров глупо

Неделю назад, 17 ноября, «Трактор» объявил об уходе канадского специалиста Бенуа Гру с поста главного тренера.

«Сегодня я принял решение сложить с себя полномочия главного тренера «Трактора». В последнее время я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим и морально, и физически.

Со временем это стало для меня проблемой. Хочу поблагодарить всех болельщиков «Трактора» и город Челябинск за невероятную поддержку с самого первого дня, а также руководство клуба за возможность возглавить такую большую организацию. «Трактор» останется ярким воспоминанием для меня на всю жизнь», — сообщил Гру в клубном заявлении.

Бенуа Гру с хоккеистами «Трактора» Фото: РИА Новости

Это событие шокировало многих фанатов, а эксперты и журналисты в большинстве своём выступили с критикой — в том или ином виде — в адрес канадского тренера.

Вот так, например, бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался об уходе Гру: «Понимаете, чтобы многие моменты комментировать, надо видеть, что у них [у «Трактора»] внутри происходит. Тренер приехал, у него хороший контракт, топовая команда, и тут он говорит: «Ой, я эмоционально устал». Детский сад какой-то. Ни один русский тренер не может так написать или сказать, что уйдёт по собственному желанию… Если там с вратарём какая-то проблема — ну да, есть, наверное, проблема. Но она решаемая. К тому же по ходу сезона её можно закрыть.

Мы слишком много заботимся об иностранных тренерах. Нужно развивать своих наставников. Нужно давать шанс новым именам и тем, кто сейчас работает. А то получается, что иностранцы пришли, заработали деньги и уехали. Для меня это неправильно. Бросить команду, когда она пусть и не в неплохом в целом состоянии, — всё равно это не очень честно», — рассказал Рыбин.

После этого появились слухи о возможном скором уходе Боба Хартли с поста главного тренера «Локомотива». Тут также в инфополе стали мелькать критические отзывы о канадце.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев, рассуждая о проблеме Хартли, вспомнил и о Гру: «Ящик Пандоры открыли в Челябинске, но в него начали посматривать и в Ярославле. Убирая от Хартли его первого помощника Рябыкина, Ярославль стреляет и тренеру, и команде по ногам. «Локомотив» до этих событий шёл первым на Западе, но внутренняя возня всегда отражается на результате. Там очень специфическая команда, руководство давно сидит, все потоки налажены.

Тут удобнее — условно — свой и мягкий Красоткин, чем чужой и жёсткий Рябыкин. Реакция команды налицо — домашние поражения с 3:0 от «Шанхая» и 4:6 – от «Амура». В обороне — проходной двор, как в Челябинске. А Хартли, как получит главный чек, вполне может встать на рельсы Гру», — рассказал Плющев.

Это лишь несколько комментариев, но общая мысль — критика в адрес иностранных специалистов — прослеживалась у многих экспертов и представителей СМИ. Кто-то даже злорадствовал над тем, что у Гру не получилось — и что не получается у Хартли.

И читать такое на самом деле удивительно.

Мы здесь не станем защищать иностранцев только потому, что они иностранцы. Но и критиковать их только за то, что они иностранцы, тоже не будем.

Дело вот в чём. Давайте сначала пройдёмся по каждому из критикуемых тренеров.

Есть ли за что быть недовольным Гру? Да, конечно. Главный тренер посреди сезона оставляет свою команду, объясняя это психологической и физической усталостью — а что делать клубу? Хоккеистам? Недовольство очевидно и понятно.

В то же время в спорте — да и не только — бывают такие ситуации, когда босс сидит на своём месте до талого. Пусть у него не идёт, пусть организация при нём деградирует, пусть он ничего не способен дать своим подчинённым и никак не может исправить ситуацию, он до последнего не уходит. Даже если его критикуют, ненавидят и испытывают другие негативные чувства по отношению к нему.

«Это другая крайность», — можете возразить — и будете совершенно правы. Тем не менее вовремя уходить — это тоже важное умение.

Если Гру почувствовал, что он больше ничего не может дать этой команде, зачем было мучить и себя, и игроков, и болельщиков? Было бы это лучше, чем такой уход?

Да, посреди сезона покидать клуб — это не очень красиво, но, если Бенуа понял, что больше не способен принести пользу команде, с его стороны было честно принять такое решение. Честно в первую очередь по отношению к клубу. Он дал «Трактору» шанс найти специалиста, который сейчас сможет дать команде больше.

Тем более Гру уже показал, на что способен. Он подарил Челябинску первый финал за 12 лет, сколотил крайне симпатичную команду и завоевал любовь местных болельщиков своим добродушием и открытостью. Так что Бенуа доказал, что является классным специалистом. Наверняка он сам понимает, что может дать, а чего дать не способен.

Боб Хартли Фото: РИА Новости

Что касается Хартли, так тут дела ещё интереснее. Да, «Локомотив» уже не выглядит такой машиной, которой был ещё в прошлом сезоне, но, на секундочку, железнодорожники идут первыми на Западе и вторыми – в сводной таблице КХЛ. За что критиковать Боба? За то, что ярославцы при нём не сминают каждого соперника? Или ему достаётся так, за компанию?

А коль появилась возможность немного поговорить о Хартли, давайте отметим, что на долю канадца выпала крайне непростая задача. Да, в его распоряжении оказалась чемпионская команда, но в таких ситуациях на самом деле довольно сложно удержаться на прежнем же уровне. После чемпионства хоккеисты могут лишиться голода побед, к тому же ярославцы почти не поменяли состав, из-за чего по-настоящему голодных игроков, возможно, толком и не осталось. Тем более хоккейная парадигма Боба довольно сильно отличается от того, что было при Игоре Никитине, а потому найти общий язык и доказать парням, которые только-только выиграли кубок, необходимость следовать за ним — задача очень сложная.

Тем не менее пока Хартли с ней справляется. А что касается потенциальных споров с руководством, железнодорожники заведомо должны были понимать, что заключают контракт с жёстким тренером со своими устоявшимися взглядами. Раз заключили — значит, понимают, на что идут.

Нужно было дать больше контекста в отношении конкретных примеров, однако поговорить хотелось немного о другом.

Такая массовая критика, такие массовые насмешки в адрес иностранных специалистов действительно очень удивляют. Это само по себе выглядит странно — а в нынешних условиях и подавно.

Сейчас наша лига по понятным причинам оказалась в состоянии, близком к изоляции. Это не значит, что мы должны, как говорят некоторые эксперты, кланяться в ножки всем иностранцам, которые приезжают в Россию. Но необходимо осознавать все плюсы, которые появляются с их приездом.

Оказавшись в изоляции, можно буквально начать вариться в собственном соку. Какие-то свежие идеи так или иначе будут появляться, но куда медленнее, да и скорее «вопреки», нежели «благодаря».

Поэтому иностранные специалисты представляют особую ценность хотя бы тем фактом, что привносят в наш хоккей новые ценности и интересные идеи.

Вспомните, как Гру, только придя в «Трактор», начал тасовать звенья, как отечественным специалистам и не снилось — и добивался успехов! Или как Ги Буше, придерживаясь своей тактики, экономит на нападающих и выпускает только 11 форвардов на матчи — и этим новшеством ставит КХЛ на уши. Про влияние того же Хартли, который, можно сказать, стал основоположником новой школы хоккея в России, образцом для подражания и учителем для ряда специалистов, а попутно ещё и доказал её эффективность, приведя «Авангард» к первому Кубку Гагарина в истории, и напоминать не нужно.

А ещё были специалисты вроде Милоша Ржиги, которые не добились больших успехов, но оставили свой яркий след в истории нашей лиги.

Были, конечно, и те, кого справедливо называют обманщиками, однако и такое бывает — всё-таки ошибиться с наставником может любой. Тем не менее многие иностранные тренеры внесли свой вклад в развитие нашего хоккея, и с этим спорить не выйдет.

А посему их присутствие в нашем спорте необходимо. И особенно — в нынешних условиях, когда основная сборная и большинство хоккеистов закрыты от остального мира, когда многие иностранцы со своими необычными взглядами на игру не едут сюда, свежая кровь в лице специалистов из других стран очень ценна и важна для лиги. Эффективность и положительное влияние культурного обмена в целом и хоккейного в частности никто не отменял.

Так почему же эксперты, журналисты и болельщики радуются? Что они празднуют?

То, насколько активно прессуют иностранных специалистов, действительно удивляет. Ещё больше удивляют радость и торжество, когда те терпят неудачи. Эта активность выглядит уже как нечто не самое здоровое. Какая-то охота на ведьм. Даже не так, это больше похоже на радость от того, что у твоего соседа по этажу происходит утечка газа.

Однако хочется верить, что качественные тренеры всё-таки продолжат приезжать в нашу лигу из-за границы. Они помогают нашему хоккею развиваться. Да и не только ему. Всё-таки видеть представителей других культур, взаимодействовать с ними, узнавать что-то новое — это путь к развитию, к прогрессу физическому и духовному. К тому, чтобы быть более разносторонним, понимающим и открытым. К тому, чтобы начать видеть какие-то собственные ошибки и стремиться к их исправлению, а не к их повторению.

В конце концов, железный занавес ещё никому не приносил пользы.

