Супертриллер в Нижнекамске! «Нефтехимик» совершил главный камбэк сезона. Итоги дня в КХЛ

«Спартак» представил звёздного новичка и засушил «Ак Барс», а «Сибирь» рассталась с опытным лидером.

25 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три встречи. Коротко подводим итоги матчей и рассказываем о других важных событиях из мира российского хоккея.

«Авангард» упустил преимущество в три шайбы и проиграл «Нефтехимику» на последней секунде

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и омским «Авангардом». Встреча завершилась в пользу хозяев со счётом 6:5.

Дублями в составе «Авангарда» отметились нападающий Наиль Якупов и защитник Максим Лажуа. Ещё один гол за омский клуб забил Александр Волков. В составе «Нефтехимика» дублем отметился Никита Хоружев. Ещё по голу забили Герман Точилкин, Иван Николишин и Андрей Белозёров. Отметим, что «Нефтехимик» дважды в матче проигрывал с разницей в три шайбы, но сумел сначала сравнять счёт, а затем и добыть победу в основное время.

За секунду до конца третьего периода невероятно курьёзный победный гол забил оформивший дубль лидер «волков» Белозёров. Нападающий «Авангарда» Константин Окулов вытянул клюшку в надежде прервать прострел в исполнении Белозёрова, однако произошёл рикошет, после которого шайба предательски залетела за шиворот Никите Серебрякову.

«Лада» обыграла «Сочи» в гостевом матче, Самсонов пропустил четыре шайбы и был заменён

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Сочи» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали гости со счётом 5:3.

Дублем в составе «Лады» отметился нападающий Андрей Алтыбармакян. Ещё по голу в составе тольяттинской команды забили Артём Земчёнок, Райли Савчук и Никита Михайлов. Дублем в составе «Сочи» отметился форвард Макс Эллис, открывший счёт уже на второй минуте матча. Ещё одну шайбу за сочинцев забросил Сергей Попов.

Стоит заметить, что после четырёх пропущенных шайб был заменён стартовый голкипер «Сочи» Илья Самсонов. Таким образом, «Лада» прервала серию из двух поражений.

Гол Ивана Морозова принёс победу «Спартаку» над «Ак Барсом» с минимальным счётом

В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. На 48-й минуте встречи гол в большинстве забил нападающий «Спартака» Иван Морозов, которому ассистировали Герман Рубцов и Нэйтан Тодд. Было реализовано удаление за нарушение численного состава, которое казанцы получили дважды подряд с интервалом в несколько минут. Голкипер «Спартака» Артём Загидулин оформил «сухарь».

Отметим, что это был первый матч «Спартака» после увольнения двух тренеров — Алексея Ковалёва и Игоря Кравчука.

«Сибирь» совершила крупный обмен с «Торпедо»

«Сибирь» и Торпедо» произвели обмен нападающими: состав нижегородцев пополнил Владимир Ткачёв, а Антон Косолапов и Михаил Абрамов продолжат карьеру в новосибирском клубе.

В нынешнем сезоне 24-летний Абрамов за нижегородский клуб провёл 17 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-7».

32-летний Ткачёв за «Сибирь» в текущем сезоне сыграл 30 встреч, где забросил пять шайб и отдал восемь голевых передач с показателем полезности «-10». Напомним, Ткачёв пополнил состав новосибирского клуба в прошлое межсезонье.

«Спартак» подписал контракт с вратарём Александром Георгиевым

«Спартак» подписал контракт с вратарём Александром Георгиевым. Как сообщает пресс-служба клуба, с 29-летним игроком заключено соглашение на два года.

Ранее российский голкипер расторг контракт с «Баффало Сэйбрз». В начале текущего сезона Георгиев был отправлен в АХЛ, где провёл две встречи за «Рочестер» с 89,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,57. За «Баффало» россиянин не сыграл ни одного официального матча.

За карьеру Георгиев провёл 303 встречи за восемь сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Он становился лидером лиги по количеству побед в сезонах-2022/2023 и 2023/2024 в составе «лавин» и был приглашён на Матч звёзд в 2024 году.

Всего в прошлом сезоне за «Эвеланш» Георгиев провёл 18 встреч и одержал восемь побед с 87,4% отражённых бросков. В декабре Георгиев был обменян в «Сан-Хосе», за который провёл 31 встречу и одержал семь побед с 87,5% отражённых бросков.

Матчи на 26 ноября

