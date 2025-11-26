«Эдмонтон» пережил грандиозный провал в НХЛ! Лидер «Далласа» побил рекорд из прошлого века

После завершения очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги финалист двух последних розыгрышей плей-офф «Эдмонтон Ойлерз» закрепился в статусе самой пропускающей команды нынешнего сезона. Вратарская и защитная линии «нефтяников», в принципе, никогда не отличалась особой надёжностью, однако в этом году канадский клуб бьёт один антирекорд за другим.

Всего две недели назад «Эдмонтон» на домашнем льду потерпел одно из самых унизительных поражений за всю историю организации. 9 ноября Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Ко «сгорели» Натану Маккиннону и его партнёрам из «Колорадо Эвеланш» – 1:9. Поражение на своей арене с разницей в восемь шайб стало для «нефтяников» первым с января 2009 года (тогда они были разгромлены «Баффало Сэйбрз» – 2:10).

Спустя 11 дней «нефтяники» пропустили семь шайб в гостях с «Вашингтон Кэпиталз» (4:7). Минувшей ночью «нефтяники» умудрились провести третий матч за три недели, в котором получили в свои ворота 7+ шайб за игру. На сей раз «Эдмонтон» развалился во встрече с «Даллас Старз» (3:8). Причём провал снова произошёл на домашнем льду.

Всё начало складываться для «Ойлерз» из рук вон плохо с самого старта матча. Уже на второй минуте счёт открыл капитан гостей Джейми Бенн, для которого этот гол наверняка стал одним из самых памятных в его продолжительной карьере. Сегодня капитан «Далласа» забросил 400-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

36-летний форвард «Старз», пропустивший старт сезона из-за коллапса легкого, стал лишь вторым игроком в общей истории «Далласа» и «Миннесоты Норт Старз», достигшим отметки в 400 шайб. Клубным же рекордом ещё много лет будет владеть легендарный Майк Модано (557).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

До конца периода в ворота несчастного Стюарта Скиннера залетели ещё три шайбы – последовательно отличились Роопе Хинц, Натан Бастиан и Сэм Стил. Основной голкипер «Эдмонтона» пропустил четыре гола после восьми бросков и был заменён в первом перерыве.

В текущем сезоне у Стюарта девять побед в 18 играх при 87,6% сейвов и коэффициенте надёжности 3,18. При этом в последних четырёх играх он пропустил 16 шайб, отражая только 82,6% бросков.

Впрочем, проблема «Эдмонтона» заключается в том, что показатели второго голкипера команды ещё хуже. Вышедший сегодня на замену Кэлвин Пикар отразил 4 из 22 бросков (81,8%). У него две победы в девяти играх в сезоне при 84,7% сейвов и коэффициенте надёжности 4,04.

Во втором периоде «нефтяники» сначала смогли отыграть одну шайбу усилиями Коннора Клаттенбурга, однако к перерыву гости не только восстановили статус-кво, но и успели ещё сильнее оторваться – по шайбе забросили Джейсон Робертсон и Уайатт Джонстон. Сегодняшний гол Робертсона, который он забил в формате «пять на три», вошёл в историю «Далласа», ведь Джейсон побил клубный рекорд, установленный в прошлом веке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Американский форвард забросил шайбу в седьмом матче подряд, благодаря чему побил рекорд «Далласа» по продолжительности голевой серии, установленный Модано в 1997 году и неоднократно повторённый. При этом стоит заметить, что в истории всей франшизы серия Робертсона является второй по продолжительности. Здесь рекорд принадлежит Брайану Беллоузу, в 1990 году забивавшему в 10 играх подряд, тогда клуб ещё носил название «Миннесота Норт Старз».

В начале третьего периода результативной передачей отметился российский нападающий «нефтяников» Василий Подколзин, выступивший одним из ассистентов в эпизоде с голом Эвана Бушара. Также за «Ойлерз» в этой двадцатиминутке отличился и Джейк Рословик, которому ассистировал Макдэвид. Но даже этот отдельно взятый период хозяева выиграть не сумели – у гостей точные броски на счету Джастина Грицковяна и оформившего дубль Бастиана.

«Эдмонтон» потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах, практически вплотную приблизившись к тому, чтобы стать первой в нынешнем сезоне НХЛ командой, пропустившей 100+ шайб. В ворота «нефтяников» в текущей регулярке уже влетело 95 шайб в 25 матчах – в среднем 3,8 гола за игру. Абсолютная катастрофа для вратарей и обороны канадского клуба.