В КХЛ работают три главных тренера-чемпиона. Куда делись остальные?

Нужно больше доверять своим специалистам, тем более что достойных кандидатур хватало во все времена.

В Континентальной лиге на сегодняшний день работают всего три главных тренера, добивавшихся наивысшего успеха со своими командами. При этом Игорь Никитин успел завоевать Кубок Гагарина сразу с двумя клубами: с ЦСКА (2019 год) и «Локомотивом» (2025 год), Боб Хартли в 2021 году с «Авангардом» обыгрывал в финале как раз никитинский ЦСКА (после чего Игорь Валерьевич, как мы помним, лишился работы), а Андрей Разин в 2024 году с «Металлургом» тоже обыграл Никитина, но уже возглавлявшего «Локомотив». Вот такая интересная цепочка.

По всей видимости, в некоторых командах решили пойти по примеру с чемпионством Хартли и снова сделать ставку на иностранцев. И если у Ги Буше в «Авангарде» дела более-менее в порядке (хотя вчерашнее поражение от «Нефтехимика» со счёта 4:1 и 5:2 в пользу омичей заставляет задуматься), то Бенуа Гру, сыграв в финале в прошлом сезоне, уже успел сбежать из «Трактора» в родную Канаду, оставив вместо себя 31-летнего соотечественника. Выглядит ситуация странно, и это мягко говоря. Любопытно, как у Рафаэля Рише будут работать помощниками опытные Евгений Корешков и Сергей Зубов.

А кто из тренеров-чемпионов КХЛ нынче не в лиге? Так, например, Олег Знарок решил покинуть Россию и прекрасно себя чувствует в Пенсильвании, где трудится в системе «Филадельфии». Там он активно помогает развиваться россиянам, в частности Матвею Мичкову. Думается, что работать на просторах Континентальной лиги Знарку уже неинтересно, плюс годы берут своё. Олег Валерьевич дважды добивался триумфа с московским «Динамо» (2012 и 2013 годы), а также приводил к титулу СКА (2017 год).

Олег Знарок в СКА Фото: РИА Новости

Майк Кинэн в своём почтенном возрасте уже на пенсии после того как закончил работу со сборной Италии в 2024 году. Здоровье не то, да и в тренерской карьере Железный Майк всего добился. В России он, напомним, делал «Металлург» лучшей командой лиги в 2014 году.

Стоит отметить, что серьёзный вклад в тот успех внёс тогдашний помощник канадца — Илья Воробьёв. У Ильи Петровича два Кубка Гагарина (помимо 2014 года, ещё и 2016-й уже в качестве рулевого «Магнитки»), а также два финала: всё с тем же «Металлургом» (2017 и 2022 годы). Есть и бронза со СКА (2019 год). Странно, что специалист такого уровня до сих пор сидит без работы. Убегающих восвояси иностранцев мы зовём и создаём для них все условия, а доморощенных специалистов вниманием обделяем. Воробьёв, без сомнений, помог бы любой команде лиги.

Илья Воробьёв в «Металлурге» Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Зинэтула Билялетдинов и Вячеслав Быков нынче прекрасно себя чувствуют и без столь ответственной работы — они от неё уже устали. И тот, и другой являются мэтрами отечественного тренерского цеха. Билялетдинов с «Ак Барсом» выиграл три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), а сейчас консультирует казанский клуб и посещает матчи. Например, накануне Зинэтула Хайдярович побывал на игре в Москве между «барсами» и «Спартаком».

Вячеслав Быков проживает в Швейцарии, занимается семейными делами и вряд ли вернётся к работе главным тренером в КХЛ. По Вячеславу Аркадьевичу до сих пор ностальгируют в Уфе (чемпионство 2011 года) и СКА (титул в 2015 году). Зато вечный напарник Быкова Игорь Захаркин вернулся в Россию и занимает должность советника гендиректора армейцев.

И, конечно, не забудем про Сергея Фёдорова. Все мы прекрасно помним, как Фёдоров дважды побеждал с праймовым ЦСКА в 2022 и 2023 годах, однако сам Сергей Викторович говорил, что сейчас хочет взять паузу. Фёдоров не готов работать нигде, кроме как в родном ЦСКА, где сейчас является членом наблюдательного совета.

Так что, как видим, Россия всегда была богата на тренерские кадры. Главное – верить в наших специалистов и доверять им.