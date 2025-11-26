В НХЛ обсуждают большой обмен. Расстанется ли «Ванкувер» с суперзвёздным защитником?

«Ванкувер» плохо начал сезон — впрочем, кто из канадских команд начал его очень хорошо? «Торонто» и «Эдмонтон» не оправдывают огромных ожиданий, «Виннипег» и «Монреаль» подотстали в последних матчах. «Кэнакс» же перед началом сезона и отводили место где-то в чистилище на грани между местом в уайлд-кард и непопаданием в плей-офф с небольшим отрывом от конкурентов.

Однако и эти скромные ожидания «Ванкувер» не оправдывает. Команда отстаёт от зоны плей-офф на семь очков, выиграв лишь девять встреч из 23. Только провалище «Эдмонтона» в матче с «Далласом» поместил «Кэнакс» на предпоследнее место НХЛ по голам, пропущенным за игру (3,74). У «Ванкувера» слабейшее в лиге меньшинство (ниже 70% нейтрализации) и худший в лиге показатель допущенных ожидаемых голов: в общем, «Кэнакс» проигрывают по делу.

Однако главный тренер команды Адам Фут нашёл неожиданных виновников. На вопрос о продвинутой статистике один из столпов обороны «Колорадо» 90-х ответил: «Без всякого неуважения, но люди, которые ничего не понимают, просто смотрят на статистику. Они видят цифры, полученные от людей, которые могут быть где-нибудь в России с сигаретами и кешью, и говорят о голевых моментах». Читатель, немедленно выплюнь свой кешью! Это не нравится Футу!

Проблема такого выступления в том, что команда не в перестройке. «Ванкувер» летом продлил контракты Конора Гарланда, Брока Бёзера (которого слухи уже несколько лет отправляли в другую команду), травматичного вратаря Тэтчера Демко (который, к сожалению, снова попал в лазарет) — то есть сохранил всё тот же костяк, который в прошлом году в плей-офф не попал. Кроме того, после прошлогодних скандалов в раздевалке команда добавила в состав Эвандера Кейна, известного всей лиге идеального одноклубника с безупречной репутацией. Все эти шаги загрузили клубную платёжку.

Адам Фут и его команда Фото: Derek Cain/Getty Images

И вот прошло каких-то два десятка игр, а «Ванкувер» уже якобы готов выслушать предложения по своим опытным игрокам. Того же Гарланда будет легко обменять, и компенсацию он принесёт хорошую, его стиль вполне вписывается в современную НХЛ. Президент «Кэнакс» Джим Рутерфорд своей работой показал: он не боится делать смелые обмены, и они чаще помогают команде. Однако во всей ванкуверской ситуации есть один аспект, который меняет всю политику клуба: зовут его Куинн Хьюз, и его контракт истекает летом 2027-го. Капитан клуба становится неограниченно свободным агентом.

Теперь уже понятно, насколько сильно атака «Ванкувера» держалась именно на Куинне. Его умение игры с шайбой и так находится на суперзвёздном уровне, а второго лучшего атакующего защитника клуба Филипа Гронека чаще всего выпускают в одной паре с капитаном — поддержать атаку в других сочетаниях уже толком некому. Посмотрите, как сдал Джей Ти Миллер в «Рейнджерс»: Хьюз постоянно был тем игроком, который чаще всего делал ему голевые передачи в «Кэнакс».

Хьюз-старший хочет играть с братьями: это настолько не секрет, что об этом после окончания прошлого сезонаа сказал даже Рутерфорд. Конечно, он не прояснил, в каком именно клубе Куинн хочет вместе с ними играть. Однако тех ресурсов, которые есть на руках у «Ванкувера», и на покупку Люка еле хватит, не говоря уж о Джеке. Кроме того, у «дьяволов» нет никакого резона менять любого из Хьюзов, если они не получат в обмене равнозначного игрока: Элиас Петтерссон мог быть таким, но в последнее время свою репутацию уронил.

Есть ли мотивация у Куинна оставаться в «Ванкувере»? У команды был отличный костяк, но слабые решения прошлого менеджмента не дали ей полноценно раскрыть потенциал — как и прошлогодняя ссора лидеров, которая обернулась потерянным сезоном. Если верить инсайдерам, Хьюз не одобрит распродажу лидеров, однако и с нынешним костяком эта команда в лучшем случае выглядит претендентом на попадание в плей-офф. Получается, что момент, когда Куинн запросит обмена, может быть близок, и вот здесь «Ванкувер» попадает в классический цугцванг.

Получается, что:

а) 30 команд НХЛ будут понимать, что с большой вероятностью приобретают хоккеиста на полтора года, при этом требовать от них будут заоблачную компенсацию. Пункта о запрете на обмен у Куинна, кстати, нет;

б) «Нью-Джерси» понимает, что в 2027-м спелое яблоко с большой вероятностью само упадёт к ним в корзинку без дополнительных усилий. Никаких причин для того, чтобы не выбрать «Дэвилз», у Хьюза не будет: там не только семья, но и сильный клуб с костяком, который ещё три-четыре года после этого будет претендовать на чемпионство.

Здесь можно привести футбольную аналогию: Килиана Мбаппе постоянно отправляли в «Реал» даже после того, как француз под огромным давлением продлил контракт с «ПСЖ». Говорилось, что «Мадрид» готов выложить сотню-другую миллионов для того, чтобы ускорить такой важный для них трансфер. Однако Флорентино Перес и компания не торопились: в клубе явно понимали, что игрок никуда от них не денется, а одаривать катарских шейхов лишними евро не стоит. В результате терпение оправдалось: Мбаппе перешёл в «Мадрид» как свободный агент, без компенсации (пусть и с гигантскими подписными бонусами).

Сыграют ли два звёздных брата не за сборную, а за один клуб? Фото: Kevin Light/Getty Images

Понятно, что всех защитников и всех игроков «Дэвилз» не удержат, да им это и не надо. Даги Хэмилтон, которого команда подписывала несколько лет назад, при такой россыпи атакующих защитников становится уже не критически нужным — и на праворукого игрока, даже с учётом его травматичности, на рынке спрос будет. Второй номер драфта-2022 Шимон Немец сложно заходил в НХЛ, но на старте этого сезона набирает 13 очков в 22 матчах, хотя словаку достаются только осколки времени при игре в большинстве. Именно на Немеца сейчас облизываются фанаты «Ванкувера» в том случае, если «дьяволы» не захотят ждать полтора года.

Только вот зачем это «Нью-Джерси»? Они могут обменять Немеца в условную команду в перестройке, получив за него молодые активы на будущее, а не право подписать нужного игрока на полтора года раньше. Опять же: «Ванкувер» в плохом положении. Конечно, можно надеяться, что найдётся отчаянная команда, которая переплатит за полтора года, но кто? В самом отчаянном положении в НХЛ «Баффало», однако им атакующие защитники не нужны, своих первых номеров драфта хватает.

Что может сделать «Ванкувер»? Команду уже давно связывают с именитыми игроками младше 25, которые по тем или иным причинам застряли в развитии на старом месте. В «Кэнакс» давно отправляли Алексиса Лафреньера, но с учётом его проблемного старта в это уже сложно поверить. Более реальный вариант — Павел Минтюков из «Анахайма», который отошёл на второй план после удачного дебюта в НХЛ. Но есть ли ресурсы у клуба для таких больших обменов? Пул молодых игроков оценивался разными экспертами в третьем десятке лиги, а многие ветераны по той или иной причине свою ценность уронили.

Автор The Athletic Томас Дрэнс предполагает, что клуб не будет торопиться с обменом Хьюза до 1 июля следующего года: лишь тогда, по правилам НХЛ, могут начаться переговоры о продлении действующего контракта. Даже после поправок в Коллективное соглашение лиги у «Кэнакс» есть льгота предложить контракт с большей длительностью, чем другие клубы. Дрэнс считает, что у клуба появится больше пространства под потолком, а мнение Хьюза может изменить царский контракт: вряд ли «Кэнакс» будут экономить. Правда, за это время «Ванкувер» может совсем развалиться.