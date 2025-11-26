Скидки
Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 26 ноября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Трактор» переехал «Шанхай», «Динамо» засушило «Локомотив». Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 26 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Удивительные 9:0 в Челябинске, а также 10 шайб в игре «Северстали» и СКА.

26 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Кратко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Шулак – 05:55 (5x4)     1:1 Мищенко (Свечников, Лихачёв) – 18:17 (5x5)     2:1 Гераськин (Шестаков, Дерябин) – 26:41 (5x5)     3:1 Шэн – 41:37 (5x5)     4:1 Тертышный (Шепелев, Олсон) – 43:13 (5x5)    

На шестой минуте счёт открыл защитник «Адмирала» Либор Шулак, забросивший шайбу после сольного прохода. В концовке первого периода «Амуру» удалось сравнять счёт — отличился Иван Мищенко с передач Евгения Свечникова и Ярослава Лихачёва. Во втором периоде Игорь Гераськин вновь вывел «Адмирал» вперёд в счёте. В начале третьего периода владивостокцы забросили две шайбы подряд — отличились Павел Шэн и Никита Тертышный.

Счёт сезонной серии в дальневосточном дерби стал 2-1 в пользу «Адмирала».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
9 : 0
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Кадейкин (Коршков, Низамеев) – 07:40 (5x5)     2:0 Дронов (Светлаков, Дер-Аргучинцев) – 13:42 (5x5)     3:0 Ливо (Кравцов, Григоренко) – 19:30 (5x4)     4:0 Гросс (Телегин, Ливо) – 21:47 (5x5)     5:0 Никонов (Дэй, Рыков) – 26:45 (5x5)     6:0 Коршков (Горюнов-Рольгизер, Кадейкин) – 27:49 (5x5)     7:0 Кравцов (Светлаков) – 38:23 (4x5)     8:0 Светлаков (Глотов, Коромыслов) – 42:21 (5x5)     9:0 Светлаков (Ливо, Григоренко) – 51:08 (5x3)    

В составе победителей шайбы забросили Александр Кадейкин, Григорий Дронов, Джош Ливо, Джордан Гросс, Андрей Никонов, Егор Коршков, Виталий Кравцов и Андрей Светлаков (дубль). Вратарь «Трактора» Савелий Шерстнёв записал на свой счёт первый в КХЛ «сухарь».

«Трактор» одержал самую крупную победу в КХЛ, а для китайской команды это поражение стало самым крупным в истории.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 6
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Грудинин (Абросимов, Лишка) – 00:43 (5x5)     1:1 Поляков (Педан, Дюбе) – 04:09 (5x5)     1:2 Зыков (Плотников, Мёрфи) – 14:04 (5x5)     2:2 Скоренов (Чебыкин, Аймурзин) – 20:36 (5x4)     2:3 Лайпсик (Гримальди) – 22:09 (5x4)     2:4 Бландизи (Гримальди, Лайпсик) – 36:55 (5x5)     3:4 Иванцов (Скоренов, Грегуар) – 37:52 (5x5)     4:4 Калдис (Думбадзе, Веряев) – 39:07 (5x5)     4:5 Лайпсик (Гримальди, Мёрфи) – 58:15 (5x5)     4:6 Зыков (Плотников, Менелл) – 59:46 (5x4)    

На 43-й секунде первого периода Владимир Грудинин открыл счёт во встрече. На пятой минуте периода Матвей Поляков восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Валентин Зыков вывел СКА вперёд. На 36-й секунде второго периода Александр Скоренов сделал счёт 2:2.

Через полторы минуты Брендан Лайпсик забросил третью шайбу СКА в игре. На 17-й минуте периода Джозеф Бландизи сделал счёт 4:2. В конце второго периода Илья Иванцов и Иоаннис Калдис в очередной раз восстановил счёт в игре. В конце встречи Брендан Лайпсик и Валентин Зыков принесли СКА победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Комтуа (Сикура, Слепышев) – 12:21 (5x4)    

На 13-й минуте первого периода Макс Комтуа с передач Дилана Сикуры и Антона Слепышева открыл счёт во встрече. Данная шайба стала победной в игре.

Напомним, в первой встрече команд в сезоне сильнее был «Локомотив» со счётом 3:2. У команд осталось ещё два очных матча в нынешней регулярке.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 27 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Барыс
Астана
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Лада
Тольятти
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
