«Трактор» переехал «Шанхай», «Динамо» засушило «Локомотив». Итоги дня в хоккее

26 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Кратко подводим их итоги.
На шестой минуте счёт открыл защитник «Адмирала» Либор Шулак, забросивший шайбу после сольного прохода. В концовке первого периода «Амуру» удалось сравнять счёт — отличился Иван Мищенко с передач Евгения Свечникова и Ярослава Лихачёва. Во втором периоде Игорь Гераськин вновь вывел «Адмирал» вперёд в счёте. В начале третьего периода владивостокцы забросили две шайбы подряд — отличились Павел Шэн и Никита Тертышный.
Счёт сезонной серии в дальневосточном дерби стал 2-1 в пользу «Адмирала».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Александр Кадейкин, Григорий Дронов, Джош Ливо, Джордан Гросс, Андрей Никонов, Егор Коршков, Виталий Кравцов и Андрей Светлаков (дубль). Вратарь «Трактора» Савелий Шерстнёв записал на свой счёт первый в КХЛ «сухарь».
«Трактор» одержал самую крупную победу в КХЛ, а для китайской команды это поражение стало самым крупным в истории.
На 43-й секунде первого периода Владимир Грудинин открыл счёт во встрече. На пятой минуте периода Матвей Поляков восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Валентин Зыков вывел СКА вперёд. На 36-й секунде второго периода Александр Скоренов сделал счёт 2:2.
Через полторы минуты Брендан Лайпсик забросил третью шайбу СКА в игре. На 17-й минуте периода Джозеф Бландизи сделал счёт 4:2. В конце второго периода Илья Иванцов и Иоаннис Калдис в очередной раз восстановил счёт в игре. В конце встречи Брендан Лайпсик и Валентин Зыков принесли СКА победу.
На 13-й минуте первого периода Макс Комтуа с передач Дилана Сикуры и Антона Слепышева открыл счёт во встрече. Данная шайба стала победной в игре.
Напомним, в первой встрече команд в сезоне сильнее был «Локомотив» со счётом 3:2. У команд осталось ещё два очных матча в нынешней регулярке.
Матчи 27 ноября
