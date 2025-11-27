Овечкин не устаёт забивать! Положил с разворота и повторил ещё одно достижение Гретцки

Сегодня в Вашингтоне был особенный матч – «Кэпиталз» чествовали очередные великие достижения Александра Овечкина, которые покорились ему ранее в сезоне – 900 голов и 1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

На предматчевую раскатку вышло сразу три Овечкина – главный герой вечера и его сыновья. Сергей и Илья накидали целую авоську шайб Логану Томпсону – кто знает, может, когда-нибудь он тоже будут забивать в НХЛ так же, как и их папа? С хоккейными ритуалами они уже знакомы — отбивали игрокам кулачки в раздевалке перед игрой.

На самой церемонии присутствовали мама Овечкина Наталья Николаевна, жена Анастасия, его дети и вся команда. Естественно, весь стадион аплодировал ему стоя. «Это особенный момент, никто в истории прежде этого не делал. Самое важное, что здесь моя мама, жена, дети. Уложилось ли уже в голове, чего я достиг за 20 лет? Если честно, нет, я ведь ещё играю. Пока ты играешь, то не особо об этом не думаешь. Но когда карьера закончится, ты расслабишься, будешь разговаривать об этом с друзьями и родными. И это будет хороший момент», — сказал Овечкин перед игрой.

Овечкину подарили символичную картину, где он изображён на двух этапах своей карьеры — в самом начале и сейчас. Вокруг — имена всех игроков, которым довелось выступать с Александром за «Кэпиталз».

Вишенкой на торте матча с «Виннипегом» стала очередная шайба Ови. Если вам тоже кажется, что Овечкин в 40 лет забивает практически в каждом матче, то вам не кажется. После короткой паузы в две игры он вновь принялся за своё любимое дело!

«Вашингтон» в первом периоде повёл 2:0 после голов Джона Карлсона и Джейкоба Чикрана, но «Виннипегу» удалось отыграться. На последних секундах двадцатиминутки Габриэль Виларди сократил отставание, а сразу после перерыва оформил дубль, реализовав большинство.

Равный счёт продержался недолго, вскоре Овечкин нанёс бросок от борта с разворота, попав в ближнюю девятку. Эрик Комри, добро пожаловать в список жертв лучшего снайпера всех времён! Канадец стал 186-м вратарём, которому Ови забивал в регулярках.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Овечкин забил свой 150-й гол в ноябре и стал третьим игроком в истории НХЛ, которому удалось забить 150 голов более чем в одном месяце (у него также 161 гол в марте). Другие хоккеисты, достигавшие такого результата: Уэйн Гретцки (157 — в декабре, 154 — в ноябре, 152 — в январе) и Горди Хоу (154 — в январе, 151 — в феврале).

В третьем периоде Коннор Макмайкл забил четвёртый гол «Вашингтона», убежав в контратаку после перехвата шайбы в своей зоне – эта шайба в итоге стала победной.

