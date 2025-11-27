Как разобрался Капризов! Забил под перекладину, повторив рекорд «Миннесоты»

«Миннесота» в ноябре разошлась не на шутку и стала практически неудержимой – победы идут одна за другой, поражения случаются редко, а в основное время команда в этом месяце уступила лишь однажды.

Более того, она давненько даже не уступала в счёте по ходу игры, но когда сегодня потребовалось собрать волю в кулак и вытащить непростой матч, сделала и это. В первом периоде «Блэкхоукс» забомбардировали Филипа Густавссона бросками, но перевести количество в качество смогли только на старте второго. Яков Тренин в борьбе выбросил шайбу от борта в центр зоны, но попал точно в клюшку сопернику, и Джейсон Дикинсон открыл счёт.

Чуть позже «Чикаго» разорвало оборону «Миннесоты» на контратаке, которую завершил Коннор Бедард подставлением на пустой угол. Чтобы начать камбэк, «дикарям» потребовалась толика удачи – дальний бросок Брока Фабера отскочил от ноги защитника и попал чётко поп перекладину. В следующем голе, уже на старте третьего периода, не было никакой удачи, только работа и слаженность действий. Вся пятёрка коснулась шайбы перед тем, как Нико Штурм сравнял счёт.

«Чикаго» нашёл быстрый ответ – им стал гол белорусского защитника Артёма Левшунова. Его первый в НХЛ! Артём был выбран на драфте-2024 под общим вторым номером и проводит свой первый полноценный сезон в лиге. Он лучший бомбардир команды среди защитников, в этом году на его счету уже было 11 передач, а теперь и первая заброшенная шайба.

«Миннесоте» вновь не составило труда отыграться, и дело дошло до овертайма, который в блистательной манере закончил Кирилл Капризов. Гости получили большинство, выпустили на лёд четыре нападающих, Капризов получил передачу, прицелился и со звоном зарядил под перекладину!

Как же красиво разобрался россиянин, продлив серию «Миннесоты» до шести побед! А заодно повторил клубный рекорд по голам в большинстве (69) – теперь по этому показателю он делит первое место с Заком Паризе.