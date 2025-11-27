Белорусский вратарь цепляется за мечту в НХЛ. Толопило поможет загадочный отъезд финна?

Много ли вы знаете белорусских игроков в НХЛ? Пожалуй, каждый, кто следит за хоккеем, с ходу назовёт пять-шесть фамилий. А белорусских вратарей? Тут уже намного сложнее, и на самом деле таковых всего двое, и оба дебютировали в лучшей лиге мира только в прошлом сезоне. Первопроходцем стал Алексей Колосов из «Филадельфии», затем компанию ему составил Никита Толопило. Уроженец Минска сыграл две встречи, одну из них выиграв в овертайме. А сегодня Толопило провёл третий матч в НХЛ и одержал свою первую победу в основное время: его «Ванкувер» в концовке дожал «Анахайм», а Никита оформил 37 сейвов.

У Толопило не совсем обычная хоккейная судьба. Заниматься он начал на родине, быстро получил статус очень перспективного вратаря, а уже в 15 лет уехал играть в Швейцарию. Там Никита провёл один сезон в юниорской лиге, однако затем был вынужден вернуться в Беларусь и стал играть за сборные разных возрастов в чемпионате Беларуси. С 2019 по 2021 год Толопило находился на двустороннем контракте в минском «Динамо», сыграл в общей сложности девять матчей в КХЛ, но бо́льшую часть времени проводил в фарм-клубе «зубров» «Динамо-Молодечно». Видимо, такой расклад голкипера не устраивал, он хотел играть много на высшем уровне и идти к мечте, так что в межсезонье Никита отправился в Швецию – во второй по силе дивизион в клуб «Сёдертелье».

Никита Толопило в КХЛ в игре за минское «Динамо» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Тренер вратарей клуба Калле Блаттенбергер тогда так прокомментировал подписание контракта с Толопило:

«Восхитительное вратарское подписание для нашего клуба, я с нетерпением жду возможности поработать и с Никитой, и с Бергвиком в предстоящем сезоне. Мне поручили посмотреть матчи Толопило в КХЛ, чтобы понять, какой он хоккеист и как впишется в нашу систему.

То, что мы видим в белорусе — это невероятный потенциал для развития. Он габаритный и подвижный вратарь, его рост – 198 см, вес – 104 кг. Он амбициозен, у него хорошая реакция. Здорово, что Толопило хочет приехать к нам и сделать следующий шаг в своей карьере. Многие игроки на его месте, вероятно, остались бы в КХЛ, чтобы получить там шанс, однако он хочет приехать в Швецию и побороться с Бергвиком за роль первого вратаря. Ему придется потрудиться, потому что Бергвик очень сильно прибавил в прошлом сезоне.

Для меня как тренера вратарей важно, чтобы в команде было два голкипера, которые готовы играть на этом уровне. Я хочу, чтобы они подменяли друг друга по ходу сезона, держали уровень и обходились без травм. Если вы присмотритесь ко многим успешным командам, то увидите, что у них обычно есть два равных вратаря».

В результате за два года в Швеции Толопило вчистую «съел» конкурента Бергвика, став основным голкипером «Сёдертелье». Успехи Никиты не остались не замеченными, и в 2023 году он подписал контракт новичка с «Ванкувером». Первый сезон вратарь полностью провёл в АХЛ, а в следующем уже дебютировал в НХЛ, причём сразу с победы, «Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе» в овертайме со счётом 2:1, Толопило сделал 15 сейвов, пропустив только от Маклина Селебрини.

Затем – снова командировка в АХЛ, при этом с «Абботсфордом» Никита в конце прошлого сезона завоевал Кубок Колдера в статусе основного голкипера команды. Этим летом «Ванкувер» решил сохранить белорусского голкипера, вновь подписав с ним двусторонний контракт на два сезона. И вот сегодня Толопило дебютировал в нынешней регулярке, сделал наибольшее количество сейвов за свою пока короткую карьеру в НХЛ и помог «Ванкуверу» победить.

Никита Толопило в матче с «Вегасом» в НХЛ Фото: Derek Cain/Getty Images

Какие перспективы у вратаря, который уже не так и молод (Толопило – 25 лет)? Занять постоянное место в основе «косаток» ему будет очень непросто. У «Ванкувера» есть Тэтчер Демко и Кевин Ланкинен – помните этого финна, который остановил сборную России с космическим составом в полуфинале ЧМ-2019? Так вот, у обоих голкиперов долгосрочные и увесистые контракты с «Кэнакс», так что Толопило здесь может рассчитывать только на чудо или стечение каких-либо обстоятельств. Как раз нечто подобное случилось сейчас, благодаря чему Никита и сыграл впервые в сезоне: Демко уже пару недель в списке травмированных, а Ланкинен перед выездной серией покинул расположение «Ванкувера», как сообщают, по личным причинам. И сроки возвращения финна в клубе не называют.

Так что сейчас у Толопило, вероятно, лучший в карьере шанс зацепиться за мечту. Неизвестно, сколько будет отсутствовать Ланкинен. Неизвестно, сколько ещё будет залечивать крайне неприятную для вратарей травму паха Демко. Белорус обязан пользоваться возможностью и проявлять себя. Несколько дней назад авторитетный инсайдер Фридман написал, что «Кэнакс» открыты к предложениям по обмену нескольких опытных игроков. Возможно, если Толопило покажет себя, в «Ванкувере» решатся расстаться и с кем-то из дорогостоящих вратарей.

Однако есть и другой вариант – пойти по пути Артура Шилова. Латвиец тоже какое-то время сидел в «Ванкувере» за спиной Демко и Ланкинена, но в межсезонье перешёл в «Питтсбург», где пока сыграл больше, чем Тристан Джерри и Сергей Мурашов.