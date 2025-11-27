Вожак «Локомотива» — Радулов, а не Хартли. Форвард по-прежнему главная звезда КХЛ

Александр в 39 лет тащит на себе команду.

Накануне «Локомотив» провёл очередной невзрачный матч с московским «Динамо», уступив в гостях со счётом 0:1. Вообще, в последнее время железнодорожники выступают неважно, одержав лишь три победы в восьми встречах. Кризис идей налицо, команда стала много пропускать, а тренерский штаб, похоже, не особо понимает, как выправлять ситуацию.

Не просто так начали ходить слухи о возможном отъезде Боба Хартли на родину. Бенуа Гру уже подал соотечественнику пример, однако сложно представить, чтобы Хартли написал заявление по собственному желанию и покинул Ярославль добровольно. Отказываться от огромной неустойки Боб со своим характером и принципами вряд ли будет, но атмосфера в клубе непростая, и выход из сложившегося положения нужно искать.

Нынешний Хартли далёк от того, которого мы помним по чемпионскому «Авангарду». В «Локомотиве» у Боба нет верного помощника Жака Клутье, уволили Дмитрия Рябыкина, а президент клуба Юрий Яковлев, похоже, не может найти с главным тренером общий язык, как это в своё время, например, сделал Александр Крылов в омском клубе.

Никаким вожаком и символом «Локомотива» Боб Хартли, безусловно, не является. У чемпионской команды, построенной ещё Игорем Никитиным, есть костяк, а её главной ударной силой однозначно выступает Александр Радулов, который даст фору любому молодому хоккеисту даже в столь серьёзном для профессионального спортсмена возрасте.

Помните вчерашние эмоции Александра на льду? Радулов — человек, не знающий слово «безразличие». Он всегда готов биться за партнёров и команду, вести ребят за собой, взять инициативу в трудный момент, сделать результат. И даже поставить рекорды!

«Александр приносит эмоции и страсть нашей команде, он отличный игрок», — открыто говорит Хартли про Радулова.

В нынешнем регулярном чемпионате опытный форвард в 31 матче набрал 33 (15+18) очка при показателе полезности «+23».

Это пятое место в списке лучших бомбардиров КХЛ, третье — в гонке снайперов и первое – среди самых полезных хоккеистов лиги.

По количеству штрафных минут Радулов (52) уступает только Максу Комтуа (56) из московского «Динамо», но, опять же, зная Александра, понимаешь, что его эмоциональность с годами никуда не делась, однако она заряжает и взбадривает команду. Не даёт ей плыть ровно по течению, заставляет работать и «просыпаться». Радулов – лидер не только на льду, но и в раздевалке. Хартли, кстати, игроков подобного типажа действительно любит. Вспомните Илью Ковальчука в «Авангарде».

В Континентальной лиге появляется всё больше молодых и талантливых хоккеистов, есть опытные и проверенные мастера, однако именно Александр Радулов был и остаётся главной звездой нашего чемпионата. На него ходят болельщики, его постоянно обсуждают в прессе и в интернете, к нему не относятся безразлично. Побольше бы таких харизматичных хоккеистов!