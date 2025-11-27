Топ-события пятницы: «Ак Барс» — СКА в КХЛ, биатлон, Формула-1 и футбол

За чем следить 28 ноября: Капризов и Панарин в НХЛ, Бундеслига, Кубок Короля, «Северсталь» — «Локомотив» и «Торпедо» — «Динамо» Минск!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 28 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎯 15:00: Биатлон, Кубок России, первый этап, спринт, мужчины, 10 км

Интрига: кто выиграет первую гонку сезона?

В мужском биатлоне всё готово для старта Кубка России — 2025/2026. Сильнейшие российские стреляющие лыжники вместе с белорусами выйдут на старт мужского спринта в Ханты-Мансийске. Начало гонки перенесли на более позднее время из-за мороза, который ранее пришёл в югорский регион. Погода помешала некоторым спортсменкам накануне. Сумеют ли адаптироваться к крепкому морозу мужчины? И кто из них первым в этом сезоне выиграет золото Кубка страны?

🏒 19:30: «Ак Барс» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какой из топ-клубов КХЛ окажется сильнее?

СКА заиграл заметно сильнее после того, как в тренерский штаб клуба вошёл Юрий Бабенко, а команду усилили новички. В игре петербуржцев появилось больше структурности, Рокко Гримальди наконец показывает свой лучший хоккей. А вот у «Ак Барса» в последних матчах не всё так просто: недавно команда пропустила семь шайб от минского «Динамо» в Казани и не смогла забить «Спартаку» ни одного гола.

У красно-белых — громкий новичок: Жамнов высказался о подписании контракта «Спартака» с Александром Георгиевым

🏒 19:30: «Северсталь» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: найдут ли чемпионы прежнюю форму?

В Череповце встречаются два стилистических антипода. При этом команды подходят к матчу в разной форме. «Северсталь» великолепно играла в последнее время, и даже 4:6 от СКА не сильно испортили общее впечатление от команды Андрея Козырева. «Локомотив» проиграл четыре из шести последних встреч, не смог забить «Динамо» в Москве и на своём льду пропустил шесть шайб от «Амура».

🏒 19:30: «Торпедо» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выйдут ли минчане на первое место Запада?

Минское «Динамо» — одна из самых доминирующих команд КХЛ: на домашнем льду команда Дмитрия Квартальнова забрасывает в среднем четыре шайбы за матч. Правда, на выезде минчане набирают менее 50% очков, но вне столицы Беларуси «Динамо» пока играло не так часто. Правда, «Торпедо» — это как раз тот соперник, который дома очки не отдаёт. Нижегородцы получили очень нужный недельный отдых, а «Нагорный» всегда способен мотивировать команду.

🏎 20:30: Формула-1, этап 23, Гран-при Катара, спринт-квалификация

Интрига: какой окажется скорость «Макларена» сразу после дисквалификации?

Исключение обоих гонщиков из итогового протокола Гран-при Лас-Вегаса стало серьёзным ударом по «Макларену», который пока не обеспечил одному из своих пилотов титул в личном зачёте. И есть мнение, что на фоне серьёзной конкуренции со стороны Макса Ферстаппена команда просто слишком рискует с настройками машины. Тем интереснее, каким окажется темп «Макларена» в первой важной сессии следующего этапа Формулы-1. Будут ли Норрис и потерявшийся в последнее время Пиастри в топе – или их результаты окажутся тревожно невысокими?

🎦 ⚽️ 20:30: «Аль-Ахли» — «Аль-Кадисия», Кубок Короля, 1/4 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: битва за полуфинал Кубка Саудовской Аравии

«Аль-Ахли» – безусловный фаворит встречи. В последних трёх встречах с «Аль-Кадисией» он обязательно выигрывал (4:1, 5:1, 2:1). Причём это было как и в Про-Лиге, так и в турнирах на вылет вроде Суперкубка Саудовской Аравии. Из интересного, этот матч – возможность посмотреть на Матео Ретеги из сборной Италии или на Айвана Тони из некогда сборной Англии. Вот вроде бы не самые топовые клубы страны, а какие имена!

🏒 21:00: «Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как сыграют соперники из Оригинальной Шестёрки?

«Бостон» чередует победы и поражения, у «Рейнджерс» сменяются короткие серии: после четырёх поражений подряд команда Майка Салливана забрала две победы, обыграв в том числе сильную «Каролину». У нью-йоркцев продолжается парадоксальная история: это одна из сильнейших гостевых команд лиги, но в родном «Мэдисон Сквере» «Рейнджерс» крайне слабы. Однако команды сойдутся в Бостоне: для кого это в итоге окажется преимуществом?

Прошлый матч команды из Большого Яблока: Видео 35 сейвов Шестёркина и гол+пас Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Каролину»

⚽️ 22:30: «Боруссия» Мёнхенгладбах — «РБ Лейпциг», Бундеслига, 12-й тур

Интрига: «Лейпциг» подтянется к «Баварии»?

Если «Боруссии» глобально в этом сезоне до больших высот уже не дотянуться (команда сейчас ближе к зоне вылета, чем к лидирующей группе), то «Лейпцигу» терять очки никак нельзя. «Бавария» слегка деморализована поражением от «Арсенала» в Лиге чемпионов, а значит, нужно пользоваться моментом, брать своё и приближаться к конкуренту. Ну и рассчитывать, что в он своём матче оступится. История встреч у соперников непростая – «Менхенгладбах» регулярно тормозит «Лейпциг», в прошлом сезоне так вообще в двух встречах фаворит заработал лишь одно очко.

🏒 23:30: «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 ноября 2025, пятница. 23:30 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как сыграют две самые горячие команды Запада?

Встречаются две команды в невероятной форме. «Миннесота» после проседания на старте выиграла уже шесть матчей подряд, но «Колорадо» ещё круче: 10 побед кряду, лишь одно поражение в основное время со старта сезона. Чья-то серия обязательно прервётся, но чья? «Миннесота» берёт мощью звёзд и отличной формой своих вратарей, у «Колорадо» есть и звёзды, и шикарная глубина состава, который летом омолодили.