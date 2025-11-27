«Авангард» вновь обыграл лидера сезона в гостях! А Серебряков почти повторил рекорд КХЛ

Календарь этого сезона КХЛ дарит сразу шесть матчей в регулярке между «Металлургом» и «Авангардом». Две встречи соперники уже провели: в Магнитогорске уверенно выиграли омичи со счётом 5:1, а в Омске уральцы дали практически зеркальный ответ, победив 4:1. Магнитогорцы продолжают довольно уверенно удерживать первое место не только на Востоке, но и в общей таблице сезона, «Авангард» же иногда потряхивает, но в целом «ястребы» тоже идут в группе лидеров конференции.

У «Авангарда» в третьей встрече с уральцами отсутствовали защитник Чистяков и нападающий Прохоркин, у «Металлурга» же в строй вернулся Вовченко, в центре четвёртой тройки вышел Кузнецов, а место в воротах занял всё ещё номинально первый голкипер уральцев Набоков. Старт матча определённо лучше удался гостям. «Авангард» сразу же принялся разворачивать атаки, включил высокий прессинг, и на четвёртой минуте при выводе шайбы из своей зоны ошибся Пресс, та отлетела точно на клюшку накатившему Блажиевскому, и защитник «Авангарда» щелчком расстрелял угол ворот Набокова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Дальше омичи не сбавили обороты, им легко удавалось входить в чужую зону с контролем и нагружать работой оборону «Металлурга», и на 11-й минуте счёт стал 0:2. Мартынов легко объехал Пресса, отправил шайбу на пятачок, где неприкрытый Пономарёв подставил клюшку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Магнитогорцы примерно с середины первого периода встрепенулись, вспомнили, что именно у них лучшая атака лиги, так что и у Серебрякова появилось много работы. На стыке отрезков уральцы не реализовали большинство, но затем уже в равных составах сумели серьёзно поджать «Авангард» и стали накручивать счётчик бросков в створ, атакуя с любых позиций. В обороне омичей часто стали вспыхивать пожары, однако к пропущенным шайбам они не приводили. Зато удачной для хозяев оказалась атака с ходу: Толчинский открылся за спину защитникам «ястребов», с правого фланга вышел к воротам омичей и классным броском в дальний угол размочил Серебрякова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Практически тут же «Авангард» остался втроём: Костин и Маклауд нарушили правила с интервалом в 20 секунд. «Металлург» получил верный шанс как минимум сравнять счёт, но двойное большинство осталось нереализованным. В третьем периоде гости особо не помышляли об атаках, при этом омичи очень грамотно выстроили оборону в средней зоне, не позволяя магнитогорцам устраивать штурм ворот Серебрякова и накладывать одну атаку на другую. А едва ли не первая осмысленная вылазка к владениям Набокова завершилась третьим голом «Авангарда». Потуральски блестяще подправил шайбу слёта после наброса от Фьоре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Концовка игры получилась баскетбольной: много остановок и нарушений правил. Команды поиграли в разных форматах, Разин периодически менял Набокова на шестого полевого игрока, однако даже подобраться в счёте «Металлург» к сопернику не смог. «Авангард» во второй раз в сезоне выиграл в Магнитогорске, а главным героем встречи стал Серебряков, сделавший 59 (!) сейвов. Лишь трёх спасений не хватило омскому вратарю до рекорда регулярок КХЛ, установленному Юхой Метсолой в октябре 2018-го. Кстати, в матче с «Авангардом». Вот так мощно Никита «отмазался» за провальную игру в Нижнекамске два дня назад.