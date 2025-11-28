Гении из «Металлурга» или легионеры, приехавшие из НХЛ? 15 лучших игроков месяца в КХЛ

«Чемпионат» совместно с «Кинопоиском», который показывает абсолютно все матчи КХЛ, предлагает читателям выбрать, кто из хоккеистов лиги, блеснувших в этом месяце регулярного сезона КХЛ, понравился больше всего.
Александр Радулов
Пока за океаном Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сидни Кросби показывают, что они не собираются стареть, мы здесь смотрим за Радуловым, который по меркам нашей лиги схожая фигура. Александр уверенно идёт в топ-5 бомбардиров КХЛ и в 11 матчах набрал 15 (6+9) очков. И что важно, не подводил команду несвоевременными срывами и удалениями.
Мартин Гернат
Мартин Гернат долгое время оставался без клуба, но всё-таки принял решение вернуться в «Локомотив». Не прогадали ни он, ни клуб, который был вынужден отправить в «Ладу» Мака Холлоуэла. Словак набрал в 12 матчах 14 (5+9) очков и закончил этот отрезок с показателем полезности «+8».
Зак Фукале
Сейчас Фукале называют одним из главных приобретений «Динамо» в межсезонье и делают это небезосновательно. Зак провёл восемь матчей за месяц, выиграл из них шесть (проиграв один из них со счётом 0:1), «засушил» «Спартак» и «Сибирь» и почти в каждом матче отражал свыше 91% бросков, а в победной встрече с «Сочи» отразил 38 бросков – личный рекорд сезона.
Кевин Лабанк
Когда Лабанк только-только подписал контракт с «Шанхайскими Драконами», стало ясно, что в КХЛ едет большой мастер, которого заполучить в нынешнее время сложно. У китайской команды месяц выдался тяжёлым, но у Кевина в личном плане всё было в порядке: 10 матчей, 11 (5+6) очков. При этом американец является незаменимым при игре в большинстве.
Даниэль Спронг
Спронг является одним из самых мастеровитых игроков лиги – в этом не было сомнений ещё летом, когда даже не начался сезон. Игорь Никитин испытывает трудности в ЦСКА, однако к своеобразному нидерландцу смог найти ключик – в 11 играх Спронг набрал 12 (4+8) очков. Форвард стал заметно больше играть на партнёров – теперь это не просто эгоист, работающий исключительно на свою статистику.
Владимир Ткачёв
Победитель прошлого рейтинга довольно ожидаемо попал и в подборку этого месяца. Тройка с Силантьевым (пока не травмировался) и Канцеровым работает превосходно, Владимир стал исправно забивать и вообще уверенно лидирует в гонке бомбардиров. В 11 матчах магнитогорский форвард набрал 17 (6+11) очков.
Максим Дорожко
«Амур» недавно поразил всех, когда поочерёдно забросил по шесть шайб финалистам прошлого чемпионата – «Трактору» и «Локомотиву». Но такая результативность удаётся им не всегда, и тогда их отлично страхует Максим Дорожко, больше которого в лиге не играет никто. Коэффициент надёжности у голкипера не лучший, но это из-за большого количества бросков – около 40 Дорожко отражает стабильно. Зато доля отражённых бросков стабильно выше 90%.
Денис Костин
Пока в Новосибирске горевали, что Костин не остался в «Сибири», в «Торпедо» не могли нарадоваться. Денис на отведённом отрезке был удивительно хорош – оставил команду в группе лидеров на Западе, выиграл четыре матча, два раза сыграл «на ноль» и выдал «сухую» серию, которая продлилась 159 минут 12 секунд.
Роман Канцеров
Канцеров, переквалифицировавшись в центрального нападающего, не сбавил в результативности, а, наоборот, прибавил. Причём демонстрирует её нападающий «Металлурга» стабильно, а не отрывками, несмотря на юный возраст. Сейчас Канцеров является лучшим снайпером лиги, а за 11 матчей в этом месяце набрал 13 (7+6) очков.
Сэм Энас
Сэм Энас – один из самых стабильных форвардов КХЛ, в этом сезоне он выходит на ещё более высокий уровень, который уже можно называть топовым. Прямо сейчас Сэм является вторым бомбардиром лиги (после Ткачёва) и вторым снайпером (после Канцерова). В 11 матчах американец набрал 12 (6+6) очков.
Дамир Шарипзянов
«Авангард» немного подсел физически к ноябрю, растеряв несколько важных очков и проиграв там, где обычно омичи побеждают. Но роскошное большинство, важной частью которого является Шарипзянов, у подопечных Буше продолжало работать. В 10 матчах Дамир набрал 11 (2+9) очков и завершил отрезок с положительным показателем полезности.
Робин Пресс
Когда начало казаться, что уровень игры Пресса начинает снижаться, так швед сразу же выдал отрезок, в котором показал исключительную для защитника результативность: в 11 матчах Робин набрал 13 (2+11) очков, прокачав и без того прекрасное большинство «Металлурга». А ещё Пресс почти не оказывался на льду в моменты, когда команда Андрея Разина пропускала.
Тревор Мёрфи
Мёрфи не сразу адаптировался в Петербурге у Игоря Ларионова, но в последнее время уровень игры Тревора начал расти прямо пропорционально с улучшением результатов у СКА. Канадец провёл на отведённом отрезке девять матчей и набрал в них 10 (3+7) очков. А в самом важном матче с «Шанхайскими Драконами», который можно считать для петербуржцев переломным, Мёрфи поучаствовал во всех шайбах и оформил дубль.
Даниил Пыленков
Летом «Динамо» пришлось приложить немало усилий, чтобы оставить Даниила в Москве, потому что защитник уже решительно хотел попробовать свои силы за океаном. Работа менеджмента по сохранению Пыленкова дала именно те плоды, на которые рассчитывали бело-голубые – в 12 матчах 45-й номер набрал 14 (3+11) очков, проводил на площадке около 25 минут и удалился всего один раз на две минуты.
Дилан Сикура
Первой скрипкой в «Динамо» Сикура никогда не был, но обстоятельства вынудили сделать этот шаг вперёд. Когда у москвичей перестало на время работать большинство, в первую спецбригаду двинули Дилана, и понеслось – пять шайб в большинстве забросили бело-голубые в матчах с «Ак Барсом» и «Сибирью». А канадец за 12 матчей набрал 13 очков, забив 10 голов.