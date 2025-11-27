Скидки
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 27 ноября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Ремпал устроил шоу в Уфе, ЦСКА с трудом победил «Ладу». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 27 ноября 2025 года
«Спартак» обыграл «Автомобилист» благодаря дублю Адама Ружички.

27 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Кратко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Блажиевский (Волков) – 03:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Мартынов, Рашевский) – 10:52 (5x5)     1:2 Толчинский (Исхаков, Набоков) – 35:49 (5x5)     1:3 Потуральски (Фьоре, Блажиевский) – 50:17 (5x5)    

На четвёртой минуте первого периода Артём Блажиевский открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Василий Пономарёв сделал счёт 2:0 в пользу «ястребов». На 16-й минуте второго периода Сергей Толчинский забросил шайбу за «Металлург». В середине третьего периода Эндрю Потуральски сделал счёт 3:1 в пользу «Авангарда». Вратарь омичей Никита Серебряков отразил 59 бросков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
7 : 4
Барыс
Астана
0:1 Уиллман (Томпсон, Логвин) – 11:22 (5x5)     0:2 Веккионе (Бреус, Королёв) – 13:02 (5x5)     1:2 Броссо (Ремпал, Жаровский) – 17:02 (5x4)     1:3 Уолш (Веккионе, Симонов) – 27:04 (5x4)     2:3 Ремпал (Стюарт, Родевальд) – 29:00 (5x4)     3:3 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 33:18 (5x3)     4:3 Хохлачёв (Стюарт, Родевальд) – 40:33 (5x5)     4:4 Уиллман (Логвин) – 43:40 (5x5)     5:4 Ремпал (Пименов) – 44:56 (5x5)     6:4 Пименов (Сучков) – 57:19 (5x5)     7:4 Броссо – 58:11 (en)    

В составе победителей шайбы забросили Девин Броссо (дубль), Шелдон Ремпал (дубль), Джек Родевальд, Дин Стюарт и Артём Пименов. У «Барыса» голы забили Макс Уиллман (дубль), Майк Веккионе и Райли Уолш. Отметим, что уфимский клуб отыгрался со счёта 1:3 в данной встрече. Для Ремпала эти голы стали первыми после возвращения в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Полтапов (Спронг) – 03:06 (5x5)     2:0 Мингачёв (Карнаухов, Саморуков) – 15:25 (5x5)     3:0 Патрихаев (Коваленко, Карнаухов) – 19:25 (5x4)     3:1 Белоусов (Савчук, Михайлов) – 51:12 (5x5)     3:2 Граовац (Юрчо, Холлоуэлл) – 54:11 (5x4)     4:2 Рой – 58:13 (en)    

На четвёртой минуте первого периода Прохор Полтапов открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Тахир Мингачёв удвоил преимущество армейцев. За 35 секунд до конца первого игрового отрезка Иван Патрихаев сделал счёт 3:0. На 12-й минуте третьего периода Максим Белоусов забросил шайбу в составе «Лады». Через три минуты Тайлер Граовац сократил отставание «Лады» до минимума. В конце игры Джереми Рой установил окончательный счёт во встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Буше, Голышев) – 17:56 (5x5)     1:1 Орлов (Ружичка, Коростелёв) – 18:22 (5x5)     2:1 Ружичка (Пивчулин, Мальцев) – 21:48 (5x4)     3:1 Ружичка (Рубцов) – 57:06 (5x5)    

На 18-й минуте первого периода Стефан Да Коста с передач Рида Буше и Анатолия Голышева открыл счёт во встрече. Менее чем через минуту Даниил Орлов с передач Адама Ружички и Никиты Коростелёва восстановил равенство в счёте. В начале второго периода Адам Ружичка с передач Данила Пивчулина и Михаила Мальцева забросил вторую шайбу хозяев во встрече. На 18-й минуте третьего периода Адам Ружичка с передачи Германа Рубцова сделал счёт 3:1, оформив дубль.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 28 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
