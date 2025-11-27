Ремпал устроил шоу в Уфе, ЦСКА с трудом победил «Ладу». Итоги дня в КХЛ

27 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Кратко подводим их итоги.
На четвёртой минуте первого периода Артём Блажиевский открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Василий Пономарёв сделал счёт 2:0 в пользу «ястребов». На 16-й минуте второго периода Сергей Толчинский забросил шайбу за «Металлург». В середине третьего периода Эндрю Потуральски сделал счёт 3:1 в пользу «Авангарда». Вратарь омичей Никита Серебряков отразил 59 бросков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Девин Броссо (дубль), Шелдон Ремпал (дубль), Джек Родевальд, Дин Стюарт и Артём Пименов. У «Барыса» голы забили Макс Уиллман (дубль), Майк Веккионе и Райли Уолш. Отметим, что уфимский клуб отыгрался со счёта 1:3 в данной встрече. Для Ремпала эти голы стали первыми после возвращения в КХЛ.
На четвёртой минуте первого периода Прохор Полтапов открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Тахир Мингачёв удвоил преимущество армейцев. За 35 секунд до конца первого игрового отрезка Иван Патрихаев сделал счёт 3:0. На 12-й минуте третьего периода Максим Белоусов забросил шайбу в составе «Лады». Через три минуты Тайлер Граовац сократил отставание «Лады» до минимума. В конце игры Джереми Рой установил окончательный счёт во встрече.
На 18-й минуте первого периода Стефан Да Коста с передач Рида Буше и Анатолия Голышева открыл счёт во встрече. Менее чем через минуту Даниил Орлов с передач Адама Ружички и Никиты Коростелёва восстановил равенство в счёте. В начале второго периода Адам Ружичка с передач Данила Пивчулина и Михаила Мальцева забросил вторую шайбу хозяев во встрече. На 18-й минуте третьего периода Адам Ружичка с передачи Германа Рубцова сделал счёт 3:1, оформив дубль.
Матчи 28 ноября
