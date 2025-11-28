«Сибирь» пытается спасти сезон трансферами и обменами. Но вылезти из ямы будет сложно

«Сибирь», выступающая на новой красавице-арене, в нынешнем сезоне не радует своего болельщика. Казалось бы, серия из 13 поражений осталась в прошлом, но турнирное положение настолько плачевное, что выйти в плей-офф поможет только чудо. Ну и собственные положительные результаты, разумеется.

В клубе уже успели сменить двух главных тренеров по ходу регулярного чемпионата: сначала уволили Вадима Епанчинцева, затем — Вячеслава Буцаева. Сейчас исполняющим обязанности назначен Ярослав Люзенков, однако сложно представить, что он выведет «Сибирь» из глубочайшего кризиса и поднимет в восьмёрку.

«Шанс выйти в плей-офф ещё есть. Конечно, выводы сделаны. И в отношении тренера. Очевидно, были допущены ошибки при подборе игроков. Наверное, с Буцаевым мы ошиблись, с его стилем руководства командой.

Он, наверное, не совсем современный. И наши игроки не восприняли те методы, которые предъявлялись. Будут обмены, замены и приход новых игроков. Надеюсь, команда переживёт кризис и вернётся к той игре, которую мы наблюдали в конце прошлого сезона. Будем держать кулаки, желать им спортивного здоровья», — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Но и без Буцаева команда не выглядит так, как хотелось бы, поэтому менеджменту приходится прибегать к тактике обменов и трансферов, чтобы хоть как-то встряхнуть коллектив, добавить в состав мастерство и новые идеи.

Уже проведён крупный обмен с участием опытного Владимира Ткачёва. По его итогам нападающий отправился в «Торпедо», а форварды Антон Косолапов и Михаил Абрамов продолжат карьеру в новосибирском клубе. Тому же Абрамову тоже нужна была встряска, так как он перестал проходить в состав торпедовцев.

Затем менеджеры Виктор Меркулов и Лев Крутохвостов подписали контракт с нападающим Тейлором Беком, который ради перехода в российский клуб расторг действующий контракт в Швейцарии. Канадца прекрасно знают в Новосибирске, он хорош в большинстве и становился лучшим бомбардиром команды.

Тейлор Бек Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Прошла информация, что в скором времени состав «Сибири» может пополнить ещё один прекрасно знакомый болельщикам и клубу канадец Энди Андреофф. В случае его подписания атакующая линия команды Люзенкова должна стать мощнее, как и спецбригада большинства. Плюс с реалиями КХЛ Андреофф прекрасно знаком, а значит, много времени на адаптацию не потребуется.

Вот только всё равно сложно поверить, что «Сибири» удастся вылезти из той глубокой ямы, в которую она угодила. Уж больно много очков потеряно, а конкуренция в лиге возросла максимально, никаких проходных игр не будет.