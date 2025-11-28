Скидки
43-летний Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом четвёртого британского дивизиона, биография вратаря, достижения

Легендарный футбольный вратарь — в профессиональном хоккее! Чех в деле даже в 43 года
Сергей Емельянов
Петр Чех
Один из лучших голкиперов в истории мирового футбола не хочет уходить на покой.

Вне всяких сомнений, чешский голкипер Петр Чех является одним из наиболее легендарных вратарей в истории мирового футбола. Достаточно сказать, что именно этому голкиперу по-прежнему принадлежит рекорд чемпионата Англии по матчам «на ноль». На протяжении 15 лет выступавший в элитном дивизионе английского первенства за «Челси» и «Арсенал» голкипер в общей сложности 202 раза сохранил ворота в неприкосновенности.

За время карьеры в футболе Чех четыре раза становился чемпионом Англии, столько же раз выигрывал Кубок Англии, завоевал три Кубка английской лиги и ещё дважды поднимал над головой Суперкубок этой страны. Также с «аристократами» Петр взял два престижных футбольных еврокубка: в 2012 году Лигу чемпионов, а в 2013-м – Лигу Европы.

Петр Чех

Петр Чех

Фото: Jamie McDonald/Getty Images

В национальной команде Чехии он дебютировал в возрасте 19 лет. На протяжении 15 лет подряд (2002-2016) играл за главную команду страны не менее шести встреч за календарный год. Всего провёл 124 матча за сборную Чехии. Был основным голкипером сборной на четырёх подряд чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016) и одном чемпионате мира (2006). В 2016-м опередил Карела Поборского и стал рекордсменом сборной Чехии по количеству сыгранных встреч.

Казалось бы, что после такой насыщенной карьеры в футболе Чех мог спокойно наслаждаться спортивной пенсией. Но через какое-то время Петру, по всей видимости, стало скучно без официальных матчей, и он решил окунуться в хоккей. 9 октября 2019 года Чех подписал контракт в качестве вратаря с хоккейной командой «Гилдфорд Феникс» из второго дивизиона Национальной хоккейной лиги (NIHL) — четвёртый уровень британского хоккея. Он взял себе номер 39 в честь легендарного соотечественника Доминика Гашека.

Чех заявил, что продолжит исполнять роль технического консультанта в «Челси», а в свободное время будет играть в хоккей. 13 октября 2019 года состоялся его дебют во встрече с «Суидон Уайлдкэтс», в которой он был назван лучшим игроком матча, после того как отбил два послематчевых буллита в победной серии и сделал ещё несколько важных сейвов во время игры.

В ноябре 2022-го Чех заключил соглашение с командой «Челмсфорд Чифтенс» первого дивизиона NIHL. В июне 2023-го, после одного сезона в «Челмсфорде», подписал контракт с «Оксфорд Сити Старз» из того же дивизиона. 15 ноября 2023 года Чех перешёл в хоккейный клуб «Белфаст Джайантс», а уже спустя две недели дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге.

За шесть лет в хоккее Чех отыграл 42 встречи за различные британские команды. Минувший сезон он пропустил. Могло показаться, что на сей раз Петр уже точно завязал с профессиональным спортом, тем более что 20 мая чешскому голкиперу исполнилось уже 43 года.

Однако сегодня выяснилось, что он по-прежнему не намерен останавливаться. 28 ноября стало известно, что бывший вратарь «Челси», «Арсенала» и сборной Чехии возобновил хоккейную карьеру. 43-летний экс-футболист подписал контракт с клубом «Харингей Хаскис», представляющим четвёртый по рангу дивизион Великобритании. Лондонский клуб стал пятым в его хоккейной карьере.

«Со мной связались представители клуба относительно возможности присоединиться к «Хаскис». После того как мы обсудили цели организации и команды, я решил принять участие в этом пути. С нетерпением жду возможности помочь команде достичь целей», – приводит слова Чеха пресс-служба клуба.

Петр Чех

Петр Чех

Фото: Claudio Thoma/ZUMA/ТАСС

Сообщается, что Петр присоединится к «Хаскис», как только получит международный допуск. Стоит заметить, что во втором уровне NIHL выступает 21 команда. Они разделены на два дивизиона – Северный и Южный. «Харингей» играет в Южном, в котором также выступает и первый клуб Чеха в хоккее – «Гилдфорд». Три года назад в составе «Гилдфорда» Петр уже становился чемпионом этого дивизиона NIHL. Теперь у него есть возможность повторить тот успех.

