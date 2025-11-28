«Северсталь» стала лидером Запада, «Ак Барс» прервал победную серию СКА. Итоги дня в КХЛ

28 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Представляем обзор всех игр.
«Трактор» разгромил «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:1 и таким образом одержал 600-ю победу в КХЛ.
Джош Ливо и Виталий Кравцов оформили дубли, также заброшенными шайбами отметились Григорий Дронов и Логан Дэй. В составе «Сочи» отличился Уилл Биттен.
В последних двух матчах «Трактор» забил 15 голов. На данный момент команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рафаэля Рише занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 35 очками после 32 игр.
«Сочи» располагается на 11-м месте в Западной конференции с 19 очками в 29 играх. В следующем матче «Трактор» встретится с «Северсталью» в Череповце 1 декабря, а днём ранее южный клуб сыграет с «Амуром» на выезде.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали хозяева со счётом 7:5.
В составе «Нефтехимимка» отличились Григорий Селезнёв (дважды), Андрей Белозёров (дважды), Артём Сериков, Владислав Барулин и Лука Профака. За «Шанхайских Драконов» заброшенными шайбами отметились Райан Спунер, Кевин Лабанк (трижды) и Остин Вагнер.
«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 33 матча, в которых набрал 35 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 33 очками после 30 встреч располагаются на седьмой строчке в Западной конференции.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали гости со счётом 2:1.
На 35-й минуте нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук забил первый гол. На 38-й минуте форвард «Динамо» Виталий Пинчук сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Вадим Шипачёв вывел минчан вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.
Минчане сравнялись по очкам с «Локомотивом», но продолжают занимать третью строчку по дополнительным показателям. «Торпедо» идёт на четвёртом месте в конференции.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 5:2.
На четвёртой минуте нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин забил первый гол. На 23-й минуте форвард СКА Брендан Лайпсик сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Илья Сафонов вывел казанцев вперёд. На 38-й минуте форвард Артём Галимов забросил третью шайбу в ворота армейцев.
На 42-й минуте защитник Илья Карпухин забил четвёртый гол хозяев. На 50-й минуте нападающий Никита Дыняк укрепил преимущество «Ак Барса». Спустя 30 секунд Брендан Лайпсик оформил дубль и отыграл одну шайбу СКА, установив окончательный счёт — 5:2.
Таким образом, «Ак Барс» прервал победную серию СКА, которая насчитывала три встречи.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 2:0.
На пятой минуте нападающий Михаил Ильин забил первый гол и вывел «Северсталь» вперёд. На 25-й минуте форвард Илья Рейнгардт удвоил преимущество хозяев.
Вратарь Александр Самойлов оформил «сухарь», отразив все 32 броска.
Череповчане благодаря победе обогнали «Локомотив» и вырвались в лидеры Западной конференции. На их счету 44 очка в 32 встречах.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
