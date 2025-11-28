Скидки
Результаты матчей КХЛ за 28 ноября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Северсталь» стала лидером Запада, «Ак Барс» прервал победную серию СКА. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 28 ноября 2025 года
«Трактор» забил 15 голов за последние два матча, «Нефтехимик» забросил семь шайб «Шанхаю».

28 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Ливо (Кравцов, Григоренко) – 01:04 (5x5)     2:0 Кравцов (Глотов, Дер-Аргучинцев) – 18:16 (5x4)     3:0 Кравцов (Григоренко, Ливо) – 21:39 (5x5)     4:0 Дэй (Никонов, Рыков) – 32:04 (5x5)     4:1 Биттен (Сероух, Ли) – 38:36 (5x5)     5:1 Дронов (Дэй, Жарков) – 42:56 (5x5)     6:1 Ливо (Дронов, Григоренко) – 56:42 (5x5)    

«Трактор» разгромил «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:1 и таким образом одержал 600-ю победу в КХЛ.

Джош Ливо и Виталий Кравцов оформили дубли, также заброшенными шайбами отметились Григорий Дронов и Логан Дэй. В составе «Сочи» отличился Уилл Биттен.

В последних двух матчах «Трактор» забил 15 голов. На данный момент команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рафаэля Рише занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 35 очками после 32 игр.

«Сочи» располагается на 11-м месте в Западной конференции с 19 очками в 29 играх. В следующем матче «Трактор» встретится с «Северсталью» в Череповце 1 декабря, а днём ранее южный клуб сыграет с «Амуром» на выезде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
7 : 5
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Селезнёв (Точилкин) – 09:45 (4x5)     1:1 Спунер (Меркли, Куинни) – 18:15 (5x4)     1:2 Лабанк (Калинюк, Кленденинг) – 19:13 (5x5)     2:2 Белозёров (Артамонов, Сериков) – 20:30 (5x5)     3:2 Сериков (Митякин, Юртайкин) – 24:59 (5x4)     3:3 Вагнер (Фу) – 30:56 (5x5)     4:3 Барулин (Юртайкин, Душак) – 40:55 (5x5)     5:3 Профака (Точилкин, Селезнёв) – 41:15 (5x5)     6:3 Белозёров (Сериков, Юртайкин) – 44:21 (5x3)     6:4 Лабанк (Спунер) – 46:52 (5x4)     6:5 Лабанк (Меркли, Куинни) – 49:57 (5x5)     7:5 Селезнёв (Точилкин, Долганов) – 59:15 (en)    

В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали хозяева со счётом 7:5.

В составе «Нефтехимимка» отличились Григорий Селезнёв (дважды), Андрей Белозёров (дважды), Артём Сериков, Владислав Барулин и Лука Профака. За «Шанхайских Драконов» заброшенными шайбами отметились Райан Спунер, Кевин Лабанк (трижды) и Остин Вагнер.

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 33 матча, в которых набрал 35 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 33 очками после 30 встреч располагаются на седьмой строчке в Западной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Гончарук – 34:59 (4x5)     1:1 Пинчук (Лимож, Энас) – 37:54 (5x5)     1:2 Шипачёв (Хэмилтон, Липский) – 41:12 (5x5)    

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали гости со счётом 2:1.

На 35-й минуте нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук забил первый гол. На 38-й минуте форвард «Динамо» Виталий Пинчук сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Вадим Шипачёв вывел минчан вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Минчане сравнялись по очкам с «Локомотивом», но продолжают занимать третью строчку по дополнительным показателям. «Торпедо» идёт на четвёртом месте в конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5)     1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5)     2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4)     3:1 Галимов – 37:20 (5x5)     4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5)     5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5)     5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)    

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 5:2.

На четвёртой минуте нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин забил первый гол. На 23-й минуте форвард СКА Брендан Лайпсик сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Илья Сафонов вывел казанцев вперёд. На 38-й минуте форвард Артём Галимов забросил третью шайбу в ворота армейцев.

На 42-й минуте защитник Илья Карпухин забил четвёртый гол хозяев. На 50-й минуте нападающий Никита Дыняк укрепил преимущество «Ак Барса». Спустя 30 секунд Брендан Лайпсик оформил дубль и отыграл одну шайбу СКА, установив окончательный счёт — 5:2.

Таким образом, «Ак Барс» прервал победную серию СКА, которая насчитывала три встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Ильин (Аймурзин, Ващенко) – 04:32 (5x5)     2:0 Рейнгардт (Аймурзин) – 24:26 (5x5)    

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 2:0.

На пятой минуте нападающий Михаил Ильин забил первый гол и вывел «Северсталь» вперёд. На 25-й минуте форвард Илья Рейнгардт удвоил преимущество хозяев.

Вратарь Александр Самойлов оформил «сухарь», отразив все 32 броска.

Череповчане благодаря победе обогнали «Локомотив» и вырвались в лидеры Западной конференции. На их счету 44 очка в 32 встречах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

