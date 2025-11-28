«Северсталь» стала лидером Запада, «Ак Барс» прервал победную серию СКА. Итоги дня в КХЛ

«Трактор» забил 15 голов за последние два матча, «Нефтехимик» забросил семь шайб «Шанхаю».

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

28 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Представляем обзор всех игр.

«Трактор» разгромил «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:1 и таким образом одержал 600-ю победу в КХЛ.

Джош Ливо и Виталий Кравцов оформили дубли, также заброшенными шайбами отметились Григорий Дронов и Логан Дэй. В составе «Сочи» отличился Уилл Биттен.

В последних двух матчах «Трактор» забил 15 голов. На данный момент команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рафаэля Рише занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 35 очками после 32 игр.

«Сочи» располагается на 11-м месте в Западной конференции с 19 очками в 29 играх. В следующем матче «Трактор» встретится с «Северсталью» в Череповце 1 декабря, а днём ранее южный клуб сыграет с «Амуром» на выезде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали хозяева со счётом 7:5.

В составе «Нефтехимимка» отличились Григорий Селезнёв (дважды), Андрей Белозёров (дважды), Артём Сериков, Владислав Барулин и Лука Профака. За «Шанхайских Драконов» заброшенными шайбами отметились Райан Спунер, Кевин Лабанк (трижды) и Остин Вагнер.

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 33 матча, в которых набрал 35 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 33 очками после 30 встреч располагаются на седьмой строчке в Западной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали гости со счётом 2:1.

На 35-й минуте нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук забил первый гол. На 38-й минуте форвард «Динамо» Виталий Пинчук сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Вадим Шипачёв вывел минчан вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Минчане сравнялись по очкам с «Локомотивом», но продолжают занимать третью строчку по дополнительным показателям. «Торпедо» идёт на четвёртом месте в конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 5:2.

На четвёртой минуте нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин забил первый гол. На 23-й минуте форвард СКА Брендан Лайпсик сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Илья Сафонов вывел казанцев вперёд. На 38-й минуте форвард Артём Галимов забросил третью шайбу в ворота армейцев.

На 42-й минуте защитник Илья Карпухин забил четвёртый гол хозяев. На 50-й минуте нападающий Никита Дыняк укрепил преимущество «Ак Барса». Спустя 30 секунд Брендан Лайпсик оформил дубль и отыграл одну шайбу СКА, установив окончательный счёт — 5:2.

Таким образом, «Ак Барс» прервал победную серию СКА, которая насчитывала три встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 2:0.

На пятой минуте нападающий Михаил Ильин забил первый гол и вывел «Северсталь» вперёд. На 25-й минуте форвард Илья Рейнгардт удвоил преимущество хозяев.

Вратарь Александр Самойлов оформил «сухарь», отразив все 32 броска.

Череповчане благодаря победе обогнали «Локомотив» и вырвались в лидеры Западной конференции. На их счету 44 очка в 32 встречах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Расписание матчей 29 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2