Огненный Панарин! Вновь набрал четыре очка и присоединился к компании легенд

Ещё недавно «Рейнджерс» неудачно съездили на выезд к западным командам, проиграв все три матча. Но затем команда Салливана чуть-чуть поправила положение, справившись дома с «Сент-Луисом» и на выезде с «Каролиной».

«Бостон», который и так не может похвастаться глубиной состава, потерял перед матчем главного лидера – Давида Пастрняка.

Первый период получился вязким, в нём было много борьбы, но гости свои шансы реализовывали лучше. Счёт открыл Артемий Панарин, который убежал «два в один» с Уиллом Кайлли и переиграл Корписало. Этот гол позволил Хлебушку присоединиться к компании легенд – больше одной шайбы в День Благодарения забрасывал только он, Бержерон (4), Крейчи (3), Кросби (3) и Нэш (3).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

До перерыва Артемий поучаствовал ещё в одной атаке, которую завершил Карсон Суси, который идеально щёлкнул в дальний верхний угол.

Почти до конца второго периода этот счёт и держался, но «Бостон» сам себе сломал игру, предоставив гостям двойное большинство. Они реализовали оба, и сделал это Мика Зибанеджад, который оформил дубль за 45 секунд. В истории «Рейнджерс» это самые быстрые два гола одного игрока с 2007 года.

Что интересно, оба броска шведа могли цели и не достичь: в первом случае Мика не смог хорошо попасть по шайбе, а во втором вообще делал передачу. В обоих голах поучаствовал Артемий Панарин.

В третьем периоде «Бостон» попытался устремиться в погоню, даже забросил две шайбы, но в ответ получил столько же.

«Рейнджерс» выиграли третий матч подряд и догнали в таблице «Бостон». А Артемий Панарин сейчас в огне! Россиянин в третий раз за сезон набрал четыре очка и вышел на показатель «очко за игру».