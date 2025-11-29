Скидки
Бостон – Рейнджерс – 2:6 – видео, голы, обзор матча регулярного сезона НХЛ, четыре очка Панарина

Огненный Панарин! Вновь набрал четыре очка и присоединился к компании легенд
Максим Макаров
Панарин набрал четыре очка с «Бостоном»
Аудио-версия:
«Рейнджерс» одержали третью победу подряд.

Ещё недавно «Рейнджерс» неудачно съездили на выезд к западным командам, проиграв все три матча. Но затем команда Салливана чуть-чуть поправила положение, справившись дома с «Сент-Луисом» и на выезде с «Каролиной».

«Бостон», который и так не может похвастаться глубиной состава, потерял перед матчем главного лидера – Давида Пастрняка.

Первый период получился вязким, в нём было много борьбы, но гости свои шансы реализовывали лучше. Счёт открыл Артемий Панарин, который убежал «два в один» с Уиллом Кайлли и переиграл Корписало. Этот гол позволил Хлебушку присоединиться к компании легенд – больше одной шайбы в День Благодарения забрасывал только он, Бержерон (4), Крейчи (3), Кросби (3) и Нэш (3).

До перерыва Артемий поучаствовал ещё в одной атаке, которую завершил Карсон Суси, который идеально щёлкнул в дальний верхний угол.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2025, пятница. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Кайлли) – 03:28 (5x5)     0:2 Суси (Трочек, Панарин) – 12:02 (5x5)     0:3 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 34:22 (5x4)     0:4 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 35:07 (5x4)     1:4 Миттельштадт (Линдхольм) – 44:07 (5x5)     2:4 Гики (Йокихарью, Линдхольм) – 45:49 (5x5)     2:5 Лафреньер (Морроу) – 56:36 (en)     2:6 Гавриков (Трочек, Фокс) – 57:02 (5x5)    

Почти до конца второго периода этот счёт и держался, но «Бостон» сам себе сломал игру, предоставив гостям двойное большинство. Они реализовали оба, и сделал это Мика Зибанеджад, который оформил дубль за 45 секунд. В истории «Рейнджерс» это самые быстрые два гола одного игрока с 2007 года.

Что интересно, оба броска шведа могли цели и не достичь: в первом случае Мика не смог хорошо попасть по шайбе, а во втором вообще делал передачу. В обоих голах поучаствовал Артемий Панарин.

В третьем периоде «Бостон» попытался устремиться в погоню, даже забросил две шайбы, но в ответ получил столько же.

«Рейнджерс» выиграли третий матч подряд и догнали в таблице «Бостон». А Артемий Панарин сейчас в огне! Россиянин в третий раз за сезон набрал четыре очка и вышел на показатель «очко за игру».

