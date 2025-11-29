Лучший матч Грицюка в НХЛ! Оформил дубль, поучаствовав в разгроме «Баффало»

«Нью-Джерси» в этом году стабильно идёт в лидерах Востока. Случаются и провалы – недавно «дьяволы» провели крайне неудачный выезд, пропустив 12 голов за три матча и забив только пять. Но затем реабилитировались двумя домашними победами и сегодня отправились на короткую вылазку к «Баффало».

Игра началась со сведения старых счётов – прошлой зимой Стефан Ноэсен зарядил локтем в голову Тейджу Томпсону, отправив его в раздевалку, и тогда игроки «Баффало» никак не отреагировали на жёсткую игру против своего лидера. Сейчас же Томпсону многие предлагали разобраться с обидчиком вместо него, но нападающий решил сделать это лично. Ещё на раскатке он договорился с Ноэсеном о драке – в «Нью-Джерси» такому предложению оказались только рады. «Я уже и позабыл о той ситуации, если честно, но перед стартовым вбрасыванием ребята на скамейке перешёптывались. Ноэсен сообщил мне, что назревает драка, хотел узнать моё мнение. Ну а я считаю, что если можно выключить из игры лучшего игрока соперника, то надо соглашаться», — отметил после игры главный тренер «Нью-Джерси» Шелдон Киф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Драка всех взбудоражила, и «Баффало» полетел вперёд, подгоняемый родными трибунами, но конвертировать усилия и броски в результат не смог. Джейк Аллен, вернувшийся в ворота «Дэвилз» после пропуска двух матчей, стоял стеной, а затем гости стали ловить соперника на ошибках.

Потеря Боуэна Байрэма за своими воротами в первом периоде привела к голу Ника Хишира, а в середине второго Арсений Грицюк прервал свою сухую серию, которая тянулась пять матчей, и в окружении соперников с пятачка прошил Алекса Лайона.

В третьем периоде «Баффало» бросил все силы в атаку, но не ставил перед Алленом неразрешимых задач, а «Дэвилз» продолжили караулить ошибки и забили ещё три гола. Для Грицюка этот матч стал лучшим в НХЛ – он нанёс шесть бросков в створ (больше, чем все другие игроки обеих команд) и в концовке третьего периода оформил первый дубль в лиге. Отобрал шайбу перед своими воротами, убежал с Ондржеем Палатом два в одного и завершил контратаку точным броском.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Киф доверяет Арсению, россиянин практически всегда выходит либо в первом, либо во втором звене – так было и до травмы Джека Хьюза, и после. Очков он набирает пока не так много, как хотелось бы, но шесть голов и шесть передач в 24 матчах – вполне неплохо для начала.

Благодаря этой победе «Нью-Джерси» вернул себе первую строчку в Восточной конференции, опередив «Тампу».