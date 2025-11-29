Трепещи, лидер НХЛ! Капризов забил уже 200 голов в лиге, вписав имя в историю франшизы

«Колорадо» сейчас выглядит машиной по набиранию очков – «лавины» сносят каждого соперника и уверенно возглавляют таблицу НХЛ. Натан Маккиннон, лидер команды, вновь подтверждает высокий уровень – канадец уверенно лидирует в гонке бомбардиров.

«Миннесота» же одержала шесть побед подряд, Капризов набирает очки почти в каждом матче, но конкуренция в Центральном дивизионе невероятная – там «дикари» пока только на третьем месте.

На протяжении всей встречи обе команды активно нагружали голкиперов, не давая им время на отдых, а счёт открыл «Колорадо» — Лехконен на полборта выбил шайбу у Капризова, а Натан Маккиннон расстрелял Валльстедта.

Но во втором периоде Кирилл принялся исправляться и за 20 минут оформил дубль. Сначала россиянин, находясь под плотной опекой Брента Бёрнса, смог переправить шайбу коньком после передачи Буйума. Эта шайба стала для Капризова 200-й в НХЛ, и он побил рекорд франшизы по скорости достижения этой отметки – форварду понадобилось 344 матча. А также вышел на третье место по голам в истории франшизы – больше забивали только Микко Койву (205) и Мариан Габорик (219).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в конце периода Кирилл забросил и 201-ю, словно говоря: «Трепещи, лидер НХЛ!». Райан Хартман выложил из-за ворот, а 97-й номер был исключительно точен. Эта шайба помогла Капризову вернуться в топ-10 бомбардиров лиги.

«Колорадо» благодаря усилиям капитана Ландескога счёт сравнял, однако в серии буллитов «дикари» были точнее и одержали седьмую победу подряд.