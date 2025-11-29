Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Миннесота — Колорадо — 3:2 ОТ — видео, голы, обзор матча регулярного сезона НХЛ, 200-я шайба и дубль Капризова

Трепещи, лидер НХЛ! Капризов забил уже 200 голов в лиге, вписав имя в историю франшизы
Максим Макаров
Отчёт «Миннесота» — «Колорадо» — 3:2 ОТ
Аудио-версия:
Комментарии
Кирилл оформил дубль.

«Колорадо» сейчас выглядит машиной по набиранию очков – «лавины» сносят каждого соперника и уверенно возглавляют таблицу НХЛ. Натан Маккиннон, лидер команды, вновь подтверждает высокий уровень – канадец уверенно лидирует в гонке бомбардиров.

«Миннесота» же одержала шесть побед подряд, Капризов набирает очки почти в каждом матче, но конкуренция в Центральном дивизионе невероятная – там «дикари» пока только на третьем месте.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2025, пятница. 23:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Лехконен) – 14:54     1:1 Капризов (Буйум, Цуккарелло) – 32:00     2:1 Капризов (Хартман, Тренин) – 38:03     2:2 Ландеског (Маккиннон, Макар) – 51:08     3:2 Болди – 65:00    

На протяжении всей встречи обе команды активно нагружали голкиперов, не давая им время на отдых, а счёт открыл «Колорадо» — Лехконен на полборта выбил шайбу у Капризова, а Натан Маккиннон расстрелял Валльстедта.

Но во втором периоде Кирилл принялся исправляться и за 20 минут оформил дубль. Сначала россиянин, находясь под плотной опекой Брента Бёрнса, смог переправить шайбу коньком после передачи Буйума. Эта шайба стала для Капризова 200-й в НХЛ, и он побил рекорд франшизы по скорости достижения этой отметки – форварду понадобилось 344 матча. А также вышел на третье место по голам в истории франшизы – больше забивали только Микко Койву (205) и Мариан Габорик (219).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в конце периода Кирилл забросил и 201-ю, словно говоря: «Трепещи, лидер НХЛ!». Райан Хартман выложил из-за ворот, а 97-й номер был исключительно точен. Эта шайба помогла Капризову вернуться в топ-10 бомбардиров лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Колорадо» благодаря усилиям капитана Ландескога счёт сравнял, однако в серии буллитов «дикари» были точнее и одержали седьмую победу подряд.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android