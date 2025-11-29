«Спартак» выиграет Кубок Гагарина в этом сезоне? За красно-белых говорят 4 фактора

В этом сезоне гонка за Кубок Гагарина обещает быть крайне интересной и насыщенной. Она была таковой и в минувшей кампании, однако «Локомотив» на протяжении всего года выглядел машиной слишком мощной, чтобы сойти с рельс второй раз подряд и всё-таки не дотянуться до трофея.

Смотря с позиции ретроспективы, понимаешь, что чемпионство ярославцев было вопросом времени.

Однако в нынешнем сезоне всё совсем иначе.

Многие команды, считавшиеся фаворитами, испытывают серьёзные трудности, а кто-то даже может не выйти в плей-офф! В то же время сюрпризы и сенсации способны преподнести те, на кого особо и не ставили в преддверии сезона.

Одной из таких команд может стать «Спартак». Москвичи также столкнулись с некоторыми сложностями, однако в этом году им по силам взять Кубок Гагарина — первый для клуба в истории.

И даже если сейчас это кажется безрассудной идеей, не спешите клеймить автора текста безумцем. Есть сразу несколько факторов, которые должны сработать в пользу красно-белых.

Мощная атака

Одним из главных оружий «Спартака» является игра в атаке. Она может не быть достаточно сильной по именам, зато определённо мощна на деле. В прошлом сезоне москвичи стали третьими по количеству голов в регулярке, а в нынешнем только шесть команд забили больше. А ведь это с учётом того, что в ходе регулярки нападение красно-белых ещё и периодически испытывало сложности, «барахлило», что, как поговаривают, и привело к перестановкам в тренерском штабе. Команда могла забить куда больше.

Совсем недавно в тренерском штабе произошли важные перестановки: Алексея Ковалёва заменили на Олега Квашу. Пока тяжело оценивать эти изменения, если учитывать, насколько Алексей Вячеславович был важен для команды и каких успехов в атаке при нём добился «Спартак». Тем не менее при Кваше, отвечавшем за игру в атаке и за большинство, молодёжка красно-белых в прошлом сезоне стала четвёртой (из 38) по количеству голов в регулярном чемпионате, а также первой по проценту реализации численного преимущества. Помимо этого, команда взяла Кубок Харламова.

МХК «Спартак» с Кубком Харламова Фото: МХК «Спартак»

В первых матчах с обновлённым тренерским штабом «Спартак» играл более сдержанно в атаке, но на данный момент кажется, что вскоре нападение вновь засияет. По крайней мере, старые наработки никуда не делись (по игре в большинстве красно-белые при Ковалёве шли третьими в КХЛ), а новые, если учитывать успешность на уровне МХЛ, могут как минимум не навредить, как максимум — улучшить то, что есть. Как выйдет на деле — неизвестно, однако позитивные предпосылки есть.

Помимо этого, в составе «Спартака» есть мастера, способные делать разницу. Особенно выделяется Адам Ружичка — одна из главных звёзд КХЛ. Конечно, пока на его счету всего 10 голов, но словак уже доказал свой высокий уровень в прошлом сезоне, поэтому в нужный момент он точно прибавит. Никто ведь не забыл его хет-трик в ворота «Салавата» в минувшем плей-офф? К тому же в этом сезоне Адам примеряет на себя роль более универсального и разностороннего нападающего: он уже отдал 14 результативных передач, что всего на пять меньше, чем за всю минувшую регулярку.

Здорово себя проявляет Никита Коростелёв, который, видимо, наконец нашёл свою команду и, на секундочку, является лучшим снайпером «Спартака» в нынешнем чемпионате. Форвард забросил 12 шайб и идёт на лучший сезон в карьере. Отлично показывает себя и новичок Нэйтан Тодд, который уже зарекомендовал себя как качественный помощник, а сейчас ещё и прибавляет непосредственно в завершении. В его активе 10 шайб — всего на четыре меньше, чем за всю прошлую регулярку.

Конечно, есть и те, кто разочаровывает. Павел Порядин пока не может найти себя (всего шесть голов), слабо выступают Михаил Мальцев (пять голов) и Герман Рубцов (шесть голов), но это та область, над которой есть время поработать.

Однако одним из главных скрытых факторов должен стать Иван Морозов. Его качества и так известны, этот форвард способен на многое. А тот факт, что он пропустил два месяца и подставил свою команду, может оказать решающее значение для мотивации хоккеиста. Морозов, понимая свою вину и ответственность, вполне способен переродиться и начать выкладываться на льду с большей отдачей. Собственно, Иван уже это демонстрирует — за шесть матчей после возвращения он уже забросил четыре шайбы.

Так что сила «Спартака» не только в организованной игре в атаке — одной из сильнейших в КХЛ, но и в отдельных личностях, каждая из которых может взять инициативу в свои руки и принести нужный результат. Далеко не в любом клубе лиги сейчас есть столько атакующих хоккеистов такого уровня и потенциала.

Вратарь

О проблемах «Спартака» в защите и на последнем рубеже было известно давно, но сейчас в клубе начали их решать. Совсем недавно руководство убрало Игоря Кравчука, отвечавшего за игру в обороне и в меньшинстве, поставив на его место Евгения Перова. Новый специалист известен тем, что провёл три сезона в «Ак Барсе» (и при нём казанцы неизменно завершали регулярку в топ-4 по нейтрализации меньшинства).

После этого москвичи пропустили всего один гол в двух встречах. Можно ли говорить о том, что красно-белые решили проблему? Нет, ещё очень рано утверждать это. Но позитивные предпосылки уже есть.

Куда важнее то, что происходит с вратарской бригадой. «Спартак» отказался от Дмитрия Николаева и сделал ставку на бывшего голкипера из НХЛ Александра Георгиева. На бумаге это выглядит как усиление. Русский болгарин в своё время навязывал конкуренцию Игорю Шестёркину в «Рейнджерс» и явно обладает высоким потенциалом. Пока непонятно, как Георгиев проявит себя в КХЛ — лиге, в которой он никогда не играл, да и в НХЛ он всё-таки закрепиться не сумел. Тем не менее он вполне способен решить проблемы «Спартака» на последнем рубеже.

Александр Георгиев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В то же время второго вратаря москвичей Артёма Загидулина, видимо, подстегнуло появление нового конкурента. Голкипер в двух последних матчах отразил 66 из 67 бросков и показал, как должен играть первый номер.

Если Артём, чьей главной проблемой было отсутствие стабильности, сохранит такой уровень до конца сезона, то красно-белые неожиданно получат сразу двух сильных вратарей. В минувшем чемпионате и плей-офф именно эта позиция стала главной причиной неудач «Спартака», так что сейчас клуб, как кажется, решил основную проблему.

Тренерский фактор и фактор соперников

Многое будет зависеть ещё и от Алексея Жамнова. Вероятно, это главный момент для него, чтобы доказать, на что он способен как тренер.

Алексей Юрьевич с каждым годом всё больше прогрессирует, особенно в плей-офф. В минувшем сезоне «Спартак» едва не вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина и впервые в своей истории приблизился к этой стадии настолько — на расстояние всего лишь одной победы.

Тогда не повезло, но для Жамнова и всей команды это наверняка стало важным опытом. Теперь тренер может показать, чему научился. Тем более состав у красно-белых качественный, а вместе с тем им ещё и может повезти с сеткой плей-офф. Она может сложиться как угодно, поскольку прямо сейчас все фавориты Западной конференции, кроме «Локомотива», находятся внизу таблицы и, более того, также испытывают сложности.

Алексей Жамнов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эмоции и бесшабашность

«Спартак» — одна из самых весёлых и ярких команд КХЛ на данный момент. Их игру можно описать словом «бесшабашность», и в этом заключается их главный козырь.

«Включаясь», москвичи способны смять любого соперника. В таком состоянии красно-белых практически невозможно оставить. Более того, по своей мощи на пике — то есть именно в таком состоянии — разве что только нынешний лидер КХЛ «Металлург» способен потягаться со «Спартаком».

До недавнего времени у бесшабашности красно-белых была обратная сторона. Периодически команда «выключалась» и в эти моменты разваливалась. У неё не всегда хватало эмоций «включиться», но, как только получалось, она мгновенно разгонялась, начиная демонстрировать свою настоящую мощь. Так было, например, в сентябрьском дерби с ЦСКА, когда «Спартак» отыгрался с 2:5 и в итоге сломил сопротивление армейцев, или в октябрьском матче-триллере с «Шанхайскими Драконами», когда, уступая 3:6 за шесть минут до конца третьего периода, москвичи совершили камбэк и вырвали победу.

Команда подвержена эмоциям, которые во многом и создают эту яркость и бесшабашность. Это действительно может серьёзно навредить, однако то, как «Спартак» играет в такие моменты, говорит о высоком потолке красно-белых. Если получится взять эмоции под контроль, сделать их выплеск направленным и точечным, то это станет мощнейшим оружием москвичей. С такой контролируемой бесшабашностью лишь пара команд будет способна навязать борьбу «Спартаку» в плей-офф — и даже не факт, что они попадут друг на друга.

Осталось только поработать над концентрацией, которая ведёт к периодическому «отключению», и поставить яркие отрезки на поток. И для этого у Жамнова и его штаба есть ещё почти четыре месяца.

***

Подытожим. Что же мы имеем?

«Спартак» потенциально решил свою главную проблему, но при этом сохранил то, что давало команде преимущество. Прямо сейчас красно-белым ещё есть над чем поработать, да и несколько новичков до дедлайна придутся очень кстати (особенно в защиту). Однако потенциал у команды довольно высок. Если москвичам удастся докрутить некоторые детали вроде концентрации, игры в обороне и выступления некоторых нападающих, то уже весной команда сможет взять Кубок Гагарина.

