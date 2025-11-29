До 35 и старше. Самые молодые главные тренеры в истории КХЛ

У «Трактора» прямо сейчас очень необычный тренерский штаб. Евгений Корешков и Сергей Зубов, которые возглавляли клубы КХЛ, были помощниками в чемпионских командах у опытнейших тренеров и работали в сборной, сейчас помогают 31-летнему Рафаэлю-Пьеру Рише. Челябинск покинули и Бенуа Гру, и его старый друг Марио Рише, так что самый молодой член тренерского штаба получил позицию «и. о.».

Если верить коллегам, то возраст и отсутствие опыта Рише (до приезда в «Трактор» он возглавлял клуб квебекской лиги U18) не помешали ему завоевать уважение более опытных игроков. В двух домашних матчах «Трактор» разгромил «Шанхайских Драконов» и «Сочи» с общим счётом 15:1 — и здесь важнее не 15, а 1. Даже в матчах с аутсайдерами в этом году у Челябинска были серьёзные проблемы с обороной, а ворота команды в этих играх защищал дебютант лиги Савелий Шерстнёв, у которого и в ВХЛ статистика хуже конкурентов по команде.

Уверенная победа над «Сочи»: Видео Дубли Ливо и Кравцова помогли «Трактору» разгромить «Сочи»

Но пока нет 100-процентной уверенности в том, что этот статус сохранится. В разговоре с канадским СМИ Рафаэль заявил, что примет решение о продолжении работы во время паузы на Кубок Первого канала. На пресс-конференции после игры «Сочи» Рафаэль заявил о неправильном переводе, а сейчас этот материал вообще пропал с сайта телекомпании. Возможно, Рише уже принял решение?

Рафаэль Рише в раздевалке «Трактора» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Виталий Кравцов уже сравнил Рише с Профессором — но не с тем, о котором вы могли подумать, а с главным героем сериала «Бумажный дом». В историю лиги тренер вошёл уже год назад, когда временно заменял Гру в матче с «Авангардом», в 30 лет 300 дней став самым молодым главным тренером в истории КХЛ. А кто ещё вошёл в историю благодаря раннему дебюту?

Дмитрий Пархоменко («Металлург» Нк): 36 лет 226 дней

Летом 2009-го «Кузня» пошла на резкое омоложение штаба. Легендарного Бориса Михайлова, который работал в Новокузнецке два сезона, заменил главный тренер второй команды (МХЛ тогда ещё не было): их разница в возрасте составила 29 лет. Мэр Новокузнецка Сергей Мартин объяснял такое решение: «Считаю, что командой должен руководить местный тренер, который хочет расти вместе с командой». Руководство ставило задачу занять место «выше 21-го» (результат «Кузни» в первом сезоне КХЛ), однако в итоге команда стала последней в лиге и забила меньше всех.

Сложно винить в этом тренера: состав был максимально скромным, геройств молодого Сергея Бобровского не хватало, чуть ли не самым известным полевым игроком был уже 36-летний словацкий олимпионик Рихард Капуш. Осенью 2010-го в команду пришёл Леонид Вайсфельд, который назначил главным тренером Анатолия Емелина, Пархоменко стал помощником. После этого Пархоменко несколько лет проработал в системе «Кузни», помогал Петерису Скудре в «Торпедо» и рижском «Динамо». В последние годы тренер возглавлял «Динамо-Алтай» в ВХЛ, но покинул этот пост неделю назад.

Олег Ореховский («Витязь»): 36 лет 80 дней

Один из ведущих защитников «Динамо» рубежа веков, трёхкратный чемпион России завершил карьеру уже в 30 лет и довольно быстро стал работать тренером, за четыре года поднявшись с роли помощника в клубе МХЛ до главного в клубе КХЛ. Ореховский заменил в «Витязе» Юрия Леонова, уволенного в 2014-м: посттафгайский «Витязь» потерял бесившую многих идентичность, однако результат не приобрёл. Смена тренера на это тоже не повлияла: подмосковный клуб открывал для лиги легионеров уровня Харри Сятери и Марио Кемпе, но в плей-офф не попадал.

В ноябре 2015-го Ореховский был уволен и после этого постоянно работает в КХЛ ассистентом, сменив несколько клубов. В шести из последних семи сезонов тренер помогает Николаю Заварухину: сначала в «Сибири», а потом и в «Автомобилисте». Надёжная позиционная оборона уральского клуба и стабильное меньшинство — это заслуга и Ореховского тоже.

Артём Чубаров («Торпедо»): 35 лет 292 дня

Экс-форвард «Ванкувера» и сборной России восемь лет проработал ассистентом главного тренера в родном Нижнем Новгороде: сначала четыре сезона при Петерисе Скудре, потом столько же – при Дэвиде Немировски. Осенью 2015-го Чубаров вынужденно стал врио главного тренера: Скудра был дисквалифицирован за оскорбление судей. Зимой 2017-го Чубаров снова подменял Скудру на скамейке — и снова из-за дисквалификации по той же причине, но уже на четыре матча. После ухода из «Торпедо» в 2022-м Чубаров один год помогал Илье Воробьёву в «Металлурге», но сейчас тренером не работает.

Игорь Никитин («Авангард»): 35 лет 180 дней

Первый сезон омичей в КХЛ в равной степени сочетал в себе героическое, трагическое, комическое и безумное. Начали с последнего: уже после шести матчей команда уволила Сергея Герсонского, а тренер начал тяжбу с бывшим клубом и отсудил себе 17 млн рублей. «Авангард» выписал из Канады именитого Уэйна Флеминга, а пока опытный тренер ехал в Россию, и. о. был Никитин, завершивший игровую карьеру всего за полгода до этих событий.

Игорь Никитин Фото: photo.khl.ru

Потом пришло время остальных эпитетов. Смерть Алексея Черепанова словно подкосила сезон омского клуба, который был наполнен скандалами: одни похождения вратаря Джона Грэма чего стоили. Флеминг был отправлен в отставку в конце января, сезон заканчивал Никитин. И здесь наступило время героического: «Авангард» попал в плей-офф благодаря шайбе «Магнитки» за 56 секунд до конца матча с «Северсталью», но в первом раунде выбил суперзвёздный «Салават Юлаев» и остановился в 15 секундах от того, чтобы пройти и «Ак Барс».

Андрей Назаров («Трактор»): 34 года 104 дня

Строго говоря, Назаров возглавил «Трактор» за год до этого, ещё в последнем сезоне Суперлиги, но кахаэловская история сбрасывает счётчик. В том чемпионате «Трактор» занял 14-е место, но больше запомнился легендарной дракой в матче с «Ак Барсом», где команды суммарно набрали 378 минут штрафа. Первый кахаэловский состав Челябинска был под стать главному тренеру: игроки типа Мартена Гренье (195 см, 211 минут штрафа) или Яна Платила (189 см, 127 минут штрафа, рассказы о падении в шахту лифта) надолго запомнились городу.

«Трудно без уважения относиться к команде, которая носится все 60 минут, правильно агрессивна», — описывали тот «Трактор». В первом сезоне КХЛ Челябинск выступил лучше ожиданий и занял 12-е место в общей таблице — однако в первом раунде проиграл серию «Атланту» 0-3 с разностью шайб 2:13. Назаров заявлял, что виноват только он. Андрей Викторович проработает в Челябинске ещё год, снова выведет команду в плей-офф, однако в третьем сезоне экспрессивный тренер поссорился с местными болельщиками. Ну а то, что было дальше, вы прекрасно знаете.

Андрей Назаров Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Коннор Кэмерон («Медвешчак»): 31 год 267 дней

Пожалуй, самый неожиданный персонаж списка — да и думал ли сам Кэмерон, что его карьера так повернётся? Коннор — сын Дэйва Кэмерона, одного из самых опытных молодёжных тренеров страны, который трижды возил Канаду на МЧМ (и вошёл в историю, проиграв тот самый финал Баффало, а на последнем турнире уступил Латвии). Кэмерон был помощником в клубе квебекской юниорской лиги и ассистировал Горди Дуайеру. Он тоже возглавил «Медвешчак» довольно молодым, в 37, а через год пригласил в КХЛ бывшего помощника.

Зимой 2017-го «Медвешчак» откровенно распадался, многие игроки покинули клуб, а Дуайер уехал руководить швейцарской «Амбри-Пиоттой». Кэмерон рулил командой, где осталось всего три пятёрки, в четырёх последних играх: они вышли весёлыми, суммарно было заброшено 40 шайб. Кэмерон успел недолго поруководить клубом уже тогда, когда он отправился в австрийскую лигу, а потом вернулся в Канаду, где занимал несколько административных постов в юниорском хоккее.

Подписывайтесь на телеграм-канал автора «Чемпионата» о хоккее.