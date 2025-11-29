«Сибирь» проиграла, несмотря на камбэк, Георгиев дебютировал за «Спартак». Итоги дня в КХЛ

29 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Представляем обзор всех игр.
В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
На 18-й минуте первого периода Александр Шаров открыл счёт во встрече. На пятой минуте второго периода Егор Черников удвоил преимущество гостей. На восьмой минуте периода Антон Косолапов забросил первую шайбу «Сибири» в игре. На пятой минуте третьего периода Илья Федотов сделал счёт 2:2. На 11-й минуте периода Максим Денежкин вновь вывел гостей вперёд. В конце игры Максим Денежкин установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.
«Сибирь» остаётся последней на Востоке, имея в активе 21 очко после 31 матча. «Автомобилист» обошёл «Нефтехимик» и поднялся на четвёртое место в конференции.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 5:2.
На первой минуте нападающий «Барыса» Тайс Томпсон забил первый гол. На пятой минуте форвард «Металлурга» Александр Петунин сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Роман Канцеров вывел магнитогорцев вперёд. На 38-й минуте форвард Дмитрий Силантьев забросил третью шайбу в ворота гостей. На 39-й минуте Канцеров оформил дубль и укрепил преимущество хозяев.
На 49-й минуте нападающий астанинской команды Максим Мухаметов сократил отставание. На 52-й минуте защитник Валерий Орехов забил пятый гол «Металлурга» и установил окончательный счёт — 5:2.
«Металлург» стал первой командой в этом сезоне, которая набрала 50 очков. «Барыс» проиграл третью встречу кряду.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали хозяева со счётом 5:4.
На пятой минуте защитник «Спартака» Андрей Миронов забил первый гол. На седьмой минуте нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев сравнял счёт. На 17-й минуте форвард Павел Порядин вывел красно белых вперёд. На 23-й минуте нападающий тольяттинцев Андрей Алтыбармакян восстановил равенство в счёте. На 31-й минуте форвард Адам Ружичка вновь вывел хозяев вперёд.
На 46-й минуте нападающий гостей Антон Бурдасов снова сравнял счёт. На 50-й минуте форвард Данил Пивчулин забросил четвёртую шайбу в ворота «Лады». На 59-й минуте нападающий Люк Локхарт забил пятый гол «Спартака». Спустя несколько секунд форвард Илья Рейнгардт сократил отставание тольяттинцев и установил окончательный счёт — 5:4.
Этот матч стал первым в КХЛ для вратаря Александра Георгиева. Последние восемь лет он выступал в Северной Америке. Голкипер отразил 27 из 31 броска.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Расписание матчей 30 ноября
- 29 ноября 2025
-
21:26
-
21:05
-
20:46
-
20:24
-
20:02
-
19:40
-
19:19
-
19:00
-
18:38
-
18:16
-
17:48
-
17:33
-
17:26
-
17:22
-
17:18
-
17:13
-
16:53
-
16:36
-
16:14
-
15:44
-
15:35
-
15:13
-
14:50
-
14:33
-
14:18
-
14:00
-
13:44
-
13:27
-
13:05
-
12:46
-
12:25
-
12:05
-
11:43
-
11:21
-
11:15