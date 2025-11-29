Скидки
Результаты матчей КХЛ за 29 ноября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Сибирь» проиграла, несмотря на камбэк, Георгиев дебютировал за «Спартак». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 29 ноября 2025 года
Красно-белые одолели «Ладу», «Магнитка» отгрузила пять шайб «Барысу».

29 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Бывальцев, Паутов) – 17:49 (5x5)     0:2 Черников (Шашков, Юдин) – 24:03 (5x5)     1:2 Косолапов (Приски, Абрамов) – 27:07 (5x4)     2:2 Федотов (Косолапов, Абрамов) – 44:31 (5x5)     2:3 Денежкин (Бывальцев, Трямкин) – 50:36 (5x5)     2:4 Денежкин (Шаров) – 59:50 (en)    

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На 18-й минуте первого периода Александр Шаров открыл счёт во встрече. На пятой минуте второго периода Егор Черников удвоил преимущество гостей. На восьмой минуте периода Антон Косолапов забросил первую шайбу «Сибири» в игре. На пятой минуте третьего периода Илья Федотов сделал счёт 2:2. На 11-й минуте периода Максим Денежкин вновь вывел гостей вперёд. В конце игры Максим Денежкин установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.

«Сибирь» остаётся последней на Востоке, имея в активе 21 очко после 31 матча. «Автомобилист» обошёл «Нефтехимик» и поднялся на четвёртое место в конференции.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 2
Барыс
Астана
0:1 Томпсон (Логвин, Уиллман) – 00:17 (5x5)     1:1 Петунин (Пресс, Михайлис) – 04:18 (5x4)     2:1 Канцеров (Силантьев, Набоков) – 24:10 (5x5)     3:1 Силантьев (Ткачёв, Паливко) – 37:43 (5x5)     4:1 Канцеров (Силантьев, Ткачёв) – 38:23 (5x5)     4:2 Мухаметов – 48:50 (5x5)     5:2 Орехов (Толчинский, Коробкин) – 50:26 (5x5)    

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 5:2.

На первой минуте нападающий «Барыса» Тайс Томпсон забил первый гол. На пятой минуте форвард «Металлурга» Александр Петунин сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Роман Канцеров вывел магнитогорцев вперёд. На 38-й минуте форвард Дмитрий Силантьев забросил третью шайбу в ворота гостей. На 39-й минуте Канцеров оформил дубль и укрепил преимущество хозяев.

На 49-й минуте нападающий астанинской команды Максим Мухаметов сократил отставание. На 52-й минуте защитник Валерий Орехов забил пятый гол «Металлурга» и установил окончательный счёт — 5:2.

«Металлург» стал первой командой в этом сезоне, которая набрала 50 очков. «Барыс» проиграл третью встречу кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
Лада
Тольятти
1:0 Миронов (Бычков) – 04:30 (5x5)     1:1 Кугрышев – 06:10 (5x5)     2:1 Порядин (Морозов, Коростелёв) – 16:36 (5x5)     2:2 Алтыбармакян (Кугрышев) – 21:18 (5x5)     3:2 Ружичка (Миронов, Мальцев) – 30:51 (5x4)     3:3 Бурдасов (Холлоуэлл, Кугрышев) – 45:06 (5x4)     4:3 Пивчулин (Беляев) – 49:39 (5x5)     5:3 Локхарт (Пивчулин, Королёв) – 58:05 (en)     5:4 Савчук (Белоусов, Михайлов) – 58:31 (5x5)    

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали хозяева со счётом 5:4.

На пятой минуте защитник «Спартака» Андрей Миронов забил первый гол. На седьмой минуте нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев сравнял счёт. На 17-й минуте форвард Павел Порядин вывел красно белых вперёд. На 23-й минуте нападающий тольяттинцев Андрей Алтыбармакян восстановил равенство в счёте. На 31-й минуте форвард Адам Ружичка вновь вывел хозяев вперёд.

На 46-й минуте нападающий гостей Антон Бурдасов снова сравнял счёт. На 50-й минуте форвард Данил Пивчулин забросил четвёртую шайбу в ворота «Лады». На 59-й минуте нападающий Люк Локхарт забил пятый гол «Спартака». Спустя несколько секунд форвард Илья Рейнгардт сократил отставание тольяттинцев и установил окончательный счёт — 5:4.

Этот матч стал первым в КХЛ для вратаря Александра Георгиева. Последние восемь лет он выступал в Северной Америке. Голкипер отразил 27 из 31 броска.

Календарь КХЛ

