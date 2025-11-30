«Питтсбург» не смог поддержать своего капитана и пропустил семь шайб от «Торонто».

Кросби задвинул самого Лемье и вошёл в элитный клуб НХЛ! Но его команду разгромили

Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги подарил неоднозначные эмоции капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. С одной стороны, легендарный канадский нападающий провёл яркую встречу с индивидуальной точки зрения, установив сразу два значимых достижения. С другой, его команды пропустила семь шайб от «Торонто Мэйпл Лифс», устроившись на домашний разгром – 2:7.

Счёт в матче уже на седьмой минуте открыл защитник гостей Оливер Экман-Ларссон, о достижении которого отдельно ещё будет рассказано ниже. Спустя полторы минуты хозяева оперативно восстановили равновесие на табло, использовав большинство: отличился Бенжамин Киндел, одним из ассистентов которого как раз и выступил Кросби. Гол получился довольно необычным, ведь после паса в исполнении капитана «Пигнгвинз» шайба подлетела в воздух, а Киндел в бейсбольном стиле сумел угодить по ней и переправить точно в цель.

Для Сидни это результативное действие стало 940-м на домашнем льду «Питтсбурга». Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «Пингвинз» ветеран североамериканской лиги превзошёл рекорд Марио Лемье (939) по количеству очков на домашнем льду в истории американского клуба, а также единолично вышел на седьмое место в истории НХЛ по домашним очкам. Следующая цель — канадец Марсель Дионн, набравший в лиге 960 очков в матчах на домашней арене.

В третьем периоде Кросби отличился уже самостоятельно, вот только к тому моменту «Торонто» лидировал с преимуществом в четыре шайбы. Ещё до первого перерыва Истон Коуэн вновь вывел гостей вперёд, а по-настоящему провальным для хозяев и ключевым для определения исхода всего матча выдался второй отрезок, который они проиграли – 0:3. Последовательно в этой двадцатиминутке отличились Бобби Макманн, Дакота Джошуа и Николя Руа.

На пятой минуте третьего периода Сидни отыграл одну шайбу, благодаря чему вышел на чистое 15-е место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. В активе Сидни теперь 641 заброшенная шайба, а сегодня он превзошёл Дэйва Андрейчука (640), войдя по-настоящему в элитный снайперский клуб НХЛ. На 14-м месте в нём располагается Брендан Шэнахан (656).

Однако вернуть интригу в матч у хозяев не получилось. Уже через две минуты отличился Остон Мэттьюс, для которого этот гол стал первым после недавнего возвращения в состав «Торонто». Американский форвард в середине месяца пропустил пять матчей из-за повреждения, только несколько дней назад сумев вернуться на лёд. Окончательный счёт в игре установил Николас Робертсон – 7:2 в пользу «Торонто».

Примечательно, что забросивший первую шайбу в сегодняшнем матче Экман-Ларссон также стал автором интересного достижения. Фактически переживающий в нынешнем сезоне вторую молодость шведский защитник продлил серию с набранными очками до девяти матчей. Последний раз Оливер уходил со льда без очков ещё 10 ноября, а всего он отмечался результативными действиями в 12 матчах из последних 13.

Ещё полтора года назад, казалось, что шведскому защитнику вряд ли будет суждено отобраться в национальную команду для участия в Олимпийских играх 2026 года в Милане. Но с тех пор он сначала успел выиграть Кубок Стэнли с «Флоридой Пантерз», а теперь штампует очки, словно сумев вернуться во времена своего выступления за «Аризону Койотс».

Сегодня он установил второй результат по продолжительности результативной серии среди всех игроков обороны в истории «Мэйпл Лифс». Экман-Ларссон повторил достижение Брайана Маккейба (2006/2007) и Коди Франсона (2014/2015), приблизившись вплотную к повторению клубного рекорда, установленному Томом Карверсом в сезоне-1989/1990. Уже в следующем матче Оливер имеет шанс повторить клубный рекорд из прошлого века.