«Ларионов верит молодым, даёт игрокам шанс». Новый талант СКА, которого раскрыл Профессор

СКА с приходом Игоря Ларионова серьёзно преобразился – пусть и далеко не во всём в лучшую сторону. Но в чём Профессор держит марку, так это в умении раскрывать молодёжь. Едва ли при каком-то другом тренере столько юных хоккеистов из клубной системы получили бы шанс в первой команде, как при Ларионове.

Про Матвея Короткого, Никиту Дишковского и Матвея Полякова говорилось уже многое, но с недавних пор резко ворвался в основу питерских армейцев ещё один талант – Игнат Лутфуллин. Хоть прошлый сезон Лутфуллин и завершил в качестве лучшего бомбардира МХЛ, едва ли перед стартом этой регулярки кто-то видел его в основе СКА. Однако травмы и игровые перестановки вынудили Ларионова поднять нападающего из ВХЛ.

У Игната уже 10 матчей в КХЛ, он успел отметиться первой заброшенной шайбой – и сразу же победной — в ворота «Авангарда». В интервью «Чемпионату» Лутфуллин рассказал, как адаптируется в сильнейшей лиге Европы, что ему даёт работа с Профессором, почему он переживает за судьбу «Салавата Юлаева», и даже пожелал удачи своему однофамильцу-фигуристу.

Игнат Лутфуллин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«За ошибки не ругают, а объясняют и поправляют. Нет такого, чтобы сразу обругали и посадили в запас»

– Какие у вас остались эмоции после матча с «Ак Барсом»? Скорее негативные, если учитывать результат?

– Было достаточно много, на самом деле, и положительных моментов. Мы играли неплохо. Но в итоге соперник больше хотел, как мне кажется, победил за счёт желания. А у нас где-то не пошло в атаке.

– Чувствуете себя на данный момент уже полноценным игроком основы, игроком КХЛ?

– Я стараюсь начинать играть на взрослом уровне, действовать по-взрослому, чтобы закрепиться в КХЛ. Делать всё, что требует тренерский штаб.

– В первых матчах чувствовали определённую скованность в своих действиях, излишнее волнение?

– Наверное, в самых первых играх определённая скованность ещё могла быть, согласен. Но потом уже всё пропало, свыкся. Сейчас спокойно выхожу на лёд, матчи воспринимаются как обыденность, в хорошем смысле.

– Как сейчас взаимодействуете с тренерским штабом? За ошибки «прилетает»? К примеру, во встрече с «Ак Барсом» было не совсем вынужденное удаление…

– Нет, не ругают за ошибки. Скорее, объясняют и поправляют. Ключевое – важно, чтобы я сделал нужные выводы сам, обратил внимание на те или иные аспекты игры. То есть тренеры подсказывают, направляют.

Нет такого, чтобы сразу в запас посадили, с игры сняли или обругали. Всё в комфортном режиме – только помогают и подсказывают.

Игорь Ларионов Фото: ak-bars.ru

– Игорь Николаевич Ларионов известен как специалист, который много и активно работает с молодёжью. Ощутили эти подходы на практике?

– Ещё перед сезоном думал об этом, что появится шанс пробиться в команду – главное работать, показывать себя с лучших сторон. Игорь Николаевич прославился тем, что давал шанс молодёжи ещё в «Торпедо», там раскрылось много молодых игроков. Мы и сейчас видим, как ребята, которых он раскрыл в Нижнем Новгороде, играют, приносят результат.

Игорь Николаевич верит в молодых, что придаёт уверенность, мне также хотелось поработать с ним, чтобы выйти на новый уровень, получить этот шанс.

– Внутри команды больше общаетесь с молодёжью — Дишковским, Коротким — либо со всеми на равных?

– Стараемся коммуницировать все со всеми, не делиться на группы. Учу сейчас активно английский, стараюсь и с иностранцами разговор поддержать, по возможности. И с молодыми общаемся, и со старшими. Те же Сергей Плотников, Андрей Педан – всегда на связи, всегда поддержат, подскажут, никаких проблем в общении.

– У Плотникова и Педана скорее менторская роль в команде?

– Есть такое, в хорошем смысле сверху смотрят на коллектив, за всеми ребятами. Где-то пожёстче могут, но всё в плюс, помогут, подскажут.

Сергей Плотников Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«В идеале хочется играть в первых звеньях, в большинстве — но в КХЛ я пока только осваиваюсь»

– Ларионов отмечал, что специально подбирает молодое агрессивное звено – ориентируясь на лучшие звенья в истории «Детройта». Как оцените для себя взаимодействие с тем же Никитой Дишковским?

– Хорошее взаимопонимание, Никита Дишковский – быстрый игрок, креативный. Знаю, что он быстро бегает, знает, куда отдавать. Сейчас центральный у нас – Игорь Ларионов, он умный хоккеист, старается нас снабжать передачами. С ним комфортно играть.

– В Омске в матче с «Авангардом» вы забили дебютный гол в КХЛ, причём сразу же победный и единственный во встрече. Уже проставились перед командой?

– Нет, пока ещё не удалось проставиться, но признаюсь, момент был эмоциональный. Запоминающийся гол выдался. В моменте я, конечно, не знал ещё, что это будет единственный гол в матче, естественно, порадовался, что смог помочь команде победить и открыть счёт своим шайбам в КХЛ. Тренеры поздравили, родственники, партнёры по команде.

– Запомнилась атмосфера на «G-Drive Арене» в Омске? Её справедливо называют одной из лучших в стране?

– Мы играли там в прошлом году ещё, был на матче полуфинала МХЛ. Было приятно забить на такой арене, отдельно приятно – забить Никите Серебрякову, вратарь высокого уровня. Один из лучших в КХЛ.

– Как оцените в целом уровень лиги, в сравнении с ВХЛ и МХЛ? Уже полностью привыкли к реалиям хоккея КХЛ?

– Конечно, уровень очень высокий, нет времени подумать, быстро наказывают за любую ошибку, нельзя расслабляться ни на секунду. Играют взрослые, опытные игроки, нужно быть начеку и всегда цепляться за свои шансы.

– Готовы в случае необходимости помочь командам системы СКА в ВХЛ и МХЛ?

– В МХЛ я уже по возрасту в этом сезоне сыграть не смогу, а если нужно будет в ВХЛ поехать – не вопрос. Где мне говорят играть, там я и играю, стараюсь приносить пользу.

– То есть какого-то пренебрежения к «вышке» у вас нет?

– Разумеется, нет, это такая же лига, тоже хорошая, там такие же взрослые игроки выступают, профессионалы, много талантливых ребят, опытных. Просто немножко организационные моменты налажены чуть хуже, в плане быта, перемещений.

Игнат Лутфуллин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Выбирая между тем, чтобы быть 13-м нападающим в КХЛ и лидером в ВХЛ, что предпочтёте?

– Тут надо ловить баланс, в любом случае решаю не я. Вопрос, как видят меня и мою роль тренеры, руководство команды. Я не знаю, я человек, который хочет играть, в идеале это всегда первые звенья, большинство – это здорово. Но в КХЛ пока всё немного по-другому, и это нормально, я пока только осваиваюсь, расту. Это важный этап.

– Обсуждаете с тренерским штабом, где играть – в центре или с краю?

– На данный момент используют с краю, игра в центре – более ответственная, тем более на таком уровне, как в КХЛ. У нас отличное звено, хорошие партнёры, я действую там, где меня видит тренерский штаб.

«Салават Юлаев» многое мне дал, их проблемы задевают всю хоккейную Россию»

– Были особые эмоции от матча в Казани? Всё-таки вы ранее жили в Башкортостане?

– Первый раз здесь играю, честно сказать, раньше никогда вроде бы и не был на «Татнефть-Арене», не играл. Приятная атмосфера, красивый город.

– До СКА вы были в системе «Салавата Юлаева», но родились на Дальнем Востоке. Как так вышло?

– Я родом с Владивостока. Переехал в Уфу, поиграл там, затем уже играл за команды системы СКА в Санкт-Петербурге.

– Родители у вас при этом башкиры? Как вы оказались во Владивостоке?

– У меня папа татарин, но жил я в Уфе. Мама русская, они с отцом познакомились во Владивостоке, затем вернулись на родину отца.

Игнат Лутфуллин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Татарский язык знаете?

– Я раньше любил петь песни в школе на татарском, на башкирском. Давно не практиковал, сейчас уже подзабыл язык, что-то понять могу, а сказать – базовые слова.

– С Маратом Хайруллиным не пытались говорить на татарском? У него отличный родной язык.

– Он знает, Миша Воробьёв тоже отлично знает татарский. Вот они у нас главные татары в команде, знают, что я тоже татарин, хоть и наполовину, некие свои приколы в команде на этот счёт были.

– Будучи воспитанником школы «Салавата Юлаева», особую принципиальность матчей с «Ак Барсом» для себя чувствуете?

– Если бы я играл в Уфе, то, разумеется, для них такие матчи – особая история. А так я всё-таки игрок СКА, поэтому как такового противостояния уже нет. Больше, наверное, наоборот, с Уфой есть нерв, хочется, когда приезжаешь на родину, показать себя, много друзей на встречи приходят, родственников.

– Ощущаете себя в большей мере воспитанником «Салавата Юлаева» или СКА?

– Не могу сказать, честно, в системе СКА суммарно я уже пробыл больше лет, всё основное взросление прошёл в Петербурге, становление как хоккеиста. В Уфе я играл в более детский хоккей, но и это был важный этап моей карьеры, «Салават Юлаев» тоже многое мне дал.

– Получается, тёплые чувства остались к «Салавату Юлаеву»? К городу, команде?

– Конечно, когда я приезжал – прошёлся по местам, где я жил. Встретился с родными, было круто.

– Грустно, что у команды не лучшие времена? Наверняка читали новости о финансовых трудностях клуба.

– Слышал, разумеется, эта история задевает весь хоккейный мир, следит вся Россия. «Салават Юлаев» всегда был топ-клубом, у него большая история, история побед. Они всегда были в числе претендентов на Кубок Гагарина, всегда заходили в плей-офф, а сейчас непростые у них моменты. Но думаю, что они справятся.

Хочется в идеале, чтобы у всех команд было всё в порядке с финансами и лига была конкурентной.

– В Санкт-Петербурге тренируется ваш однофамилец – фигурист Глеб Лутфуллин, он ранее жил и тренировался в Казани. Не знакомы с ним?

– Нет, я лично его не знал. Но совпадение интересное. Он желал мне удачи, теперь и я желаю ему успехов. Привет Глебу от уфимца, побед и новых свершений!

– Плюшевых Лунтиков ещё собираете?

– Лунтик — это было моё прозвище по фамилии, ещё друг детства придумал. Дальше закрепилось, из команды в команду пошло, болельщики потом дарили как талисманы. Я их храню, пусть приносят удачу.