«Два величайших хоккейных героя России». В Америке чтят Овечкина и Малкина

Противостояние двух соотечественников, возможно, было даже более великим, чем битва Ови и Кросби. По крайней мере, для нашей страны.

Противостояние Александра Овечкина и Сидни Кросби – одно из величайших в истории НХЛ. Но это и так известно. Тем не менее за этой великой битвой не всегда оказывается заметным другое соперничество двух живых легенд хоккея.

Противостояние Овечкина и Евгения Малкина не уступает битве Ови и Сида. По крайней мере, в России.

Наши североамериканские коллеги из авторитетного издания The Athletic посвятили материал двум нашим парням. Тем, кто всегда был рядом друг с другом и на самом деле проводил ожесточённую битву, но со временем стал друзьями.

«Где-то между вторым и третьим матчами серии второго раунда плей-офф 2009 года с «Питтсбургом» между одноклубниками по «Вашингтону» Виктором Козловым и Сергеем Фёдоровым произошёл разговор, который оставил у первого неприятный осадок.

«Кэпиталз» повели 2-0 в серии до семи побед, выиграв в Вашингтоне два поразительных матча, судьбу которых решала всего одна шайба. Козлов и товарищ Фёдорова по команде, Алекс Овечкин, уже забили четыре гола в противостоянии, как и Сидни Кросби, суперзвезда «Пингвинз», которого почти весь хоккейный мир считал единственным игроком уровня Овечкина.

«Все разговоры, даже с игроками, были только об Овечкине и Кросби, — отметил Козлов. — Сергей сказал: «Теперь надо надеяться, что Малкин не напомнит о себе».

«Меня насторожило то, что Сергей сказал дальше: «Может, он и есть лучший игрок?»

Евгений Малкин, лучший бомбардир НХЛ в том сезоне, набрал восемь очков в следующих пяти встречах, и «Пингвинз» с трудом сломили сопротивление «Кэпиталз». Полтора месяца спустя ему вручили «Конн Смайт Трофи» за 36 очков в плей-офф — лучший результат среди игроков НХЛ со времён Уэйна Гретцки в 1993-м, — и «Питтсбург» праздновал победу в Кубке Стэнли.

«Я знаю, что в США и Канаде всегда говорят о противостоянии Алекса и Кросби, — сказал Козлов. — Но в России мы считали, что два лучших игрока — наши, и это были Алекс и Джино. И, конечно же, Сергей — один из величайших российских хоккеистов. Кто лучше Сергея распознает величие? Он уже знал, что произойдёт — что Алекс и Джино зададут новый уровень для игроков из нашей страны».

Евгений Малкин и Александр Овечкин Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

В начале ноября в Питтсбурге возобновилось давнее соперничество: «Кэпиталз» встретились с «Пингвинз» на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене». Овечкин к тому моменту уже стал первым игроком НХЛ, забившим 900 голов. Малкин входил в число лидеров лиги по количеству набранных очков в этом сезоне. У обоих завершаются контракты после сезона-2025/2026.

Приближаемся ли мы к концу удивительной истории? Овечкин и Малкин, которым 40 и 39 лет соответственно, могут покинуть НХЛ одновременно — возможно, это прощание будет уместным, если учитывать, что они были выбраны под первым и вторым номерами драфта 2004 года.

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков — один из многих нынешних и бывших игроков НХЛ российского и советского происхождения, которые знают, что конец эпохи может быть близок. Они к этому не готовы.

«Я не буду так думать, — сказал Гавриков. — Не могу. Нет. Я отказываюсь, потому что Ови и Джино всё ещё великолепны. Я хотел бы видеть их игру ещё долгие годы. Но это их выбор. Они сделали очень многое. Когда им придётся завершить, думаю, каждый российский хоккеист скажет им: «Спасибо». Они — два величайших хоккейных героя нашей страны. Все эти годы они показывали лучшее, что есть в российском хоккее, болельщикам здесь и тем, кто на родине.

Они очень важны».

***

В сезоне-2006/2007, втором для Овечкина и первом для Малкина в НХЛ, в лиге играли 44 хоккеиста из России или Советского Союза. Малкин стал лучшим новичком года, взяв «Колдер Трофи» — как и Овечкин в предыдущем сезоне.

Помимо своего статуса двух фаворитов драфта 2004 года, Овечкин и Малкин несли на себе бремя ожиданий, что они станут суперзвёздами, в то время как рядовые болельщики в Северной Америке могли бы задаться вопросом, что такого особенного в игроках из страны, известной как хоккейная держава.

Павлу Дацюку, двустороннему хоккеисту и настоящей динамо-машине из «Детройта», уже было 28 лет. Илье Ковальчуку, первому номеру драфта 2001 года, было всего 23, и он готовился к третьему подряд сезону с 40+ голами, но затерялся в пустыне, которую представляла собой «Атланта Трэшерз».

37-летний Фёдоров приближался к концу своей карьеры в НХЛ, как и Сергей Зубов из «Далласа». Такие игроки, как Павел Буре и Александр Могильный, уже забили в общей сложности 910 голов в НХЛ и завершили карьеру.

«Вы должны понимать, насколько важен хоккей для россиян; для нас это наш вид спорта, — сказал бывший защитник Сергей Гончар. — НХЛ — лучшая лига. В России принято считать, что, играя в НХЛ, ты представляешь российский хоккей».

Гончар вспомнил 1990-е, когда Фёдоров боролся с другими молодыми звёздами Эриком Линдросом и Яромиром Ягром за неофициальный титул лучшего хоккеиста мира, когда Буре и Могильный провели по несколько сезонов с 50+ голами, когда он и Зубов были движущими силами спецбригад большинства в командах, выходивших в финал Кубка Стэнли, и когда «Русская Пятёрка» «Детройта» сыграла ключевую роль в превращении Детройта в так называемый «Хоккейный город».

Если 1990-е были пиком российского хоккея в НХЛ, то Российская Федерация надеялась, что Овечкин и Малкин — два юных таланта с совершенно разным прошлым — понесут флаг, так сказать, и покажут не только североамериканцам, но и россиянам, что страна остаётся источником величия.

«Не знаю, ощущали ли они давление, но Алекс и Евгений были двумя лучшими молодыми хоккеистами из России за долгое время, — сказал Гончар. — Им приходилось соперничать друг с другом. Они не соревновались с нашими великими игроками прошлого. Но мы ожидали, что они поведут за собой других парней и станут великими хоккеистами».

Евгений Малкин и Александр Овечкин Фото: Scott Halleran/Getty Images

Став не просто великими игроками, а суперзвёздами, Овечкин и Малкин создали историю, которая пользовалась большой популярностью в России. Овечкин считался вундеркиндом, родившимся и выросшим в Москве, в знаменитой системе «Динамо». Малкин же был медленно прогрессирующим парнем из Магнитогорска — промышленного городка, расположенного вдали от традиционных хоккейных центров России.

«Каждый россиянин знал Алекса со времён, когда тот был ещё ребёнком. Если вы изучали российский хоккей, то знали и о Джино, — сказал Козлов. — В России годами считалось, что Алекс станет игроком, выбранным на драфте под первым номером, и вырастет в большую звезду. Я помню, как смотрел видеозаписи с Малкиным — он рос и становился всё лучше, — и дома думали: «Может быть, у нас вырастут две большие звезды?»

Так и случилось».

Как и большинство из 65 российских игроков, выступавших в НХЛ в прошлом сезоне, нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков знал только тот мир, в котором Овечкин и Малкин были живыми легендами, игроками, чьи матчи в НХЛ он из-за разницы во времени смотрел рано утром по телевизору. Россияне надевали жёлтые шнурки, как Овечкин, и подумывали брать короткую клюшку, как Малкин.

«Именно благодаря им я узнал об НХЛ, — сказал Цыплаков. — Вы слышите об этой лиге. Но дома смотрите матчи российских команд. Вам приходится искать игры НХЛ. Я так и делал, чтобы посмотреть на Овечкина и Малкина. Они были лучшими. Это парни наши. Вы хотите быть ими. Вот такой была моя мечта».

Овечкин и Малкин превзошли рекорды Фёдорова по количеству голов, передач и очков, набранных в НХЛ игроком российского/советского происхождения. Каждый из них входит в число избранных, завоевавших «Колдер», «Харт», «Арт Росс», «Тед Линдсей» и «Конн Смайт», а также Кубок Стэнли. Единственное достижение, которого не хватает обоим, — олимпийское золото. Российская Федерация пролетела мимо медалей на двух зимних Играх 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи, когда эти двое были в составе.

По совпадению они оказались в командах из одной конференции. «Вашингтон» и «Питтсбург» провели друг с другом четыре серии второго раунда с 2009 по 2018 год, в том числе три подряд. «Пингвинз» выиграли первые три. После 26-го матча плей-офф друг с другом — решающей победы «Кэпиталз» в Питтсбурге в мае 2018 года — Малкин, к тому времени трёхкратный чемпион, с чувством пожал руку Овечкину, приблизился к тому и прошептал: «Иди и забери своё».

«Они гиганты, — сказал бывший нападающий НХЛ Александр Радулов. — Для россиян — уж точно. Но и для хоккея в целом тоже».

Радулов сказал, что Овечкин и Малкин показали российским игрокам, что они могут быть такими же, как мы, «нами» вне льда. Хотя Овечкин с первого дня был шоуменом, Малкину потребовалось пару лет, прежде чем он начал открыто выражать свои чувства. Неприкрытая радость Овечкина и безудержный сарказм Малкина завоевали поклонников за пределами Capital Beltway (кольцевая автомагистраль, опоясывающая Вашингтон. — Прим. «Чемпионата») и Стального города (одно из названий Питтсбурга. — Прим. «Чемпионата»).

Если раньше российские игроки в НХЛ были стереотипно представлены как индивидуалисты или стоики, то Овечкин вырос в лидера, который был нужен «Кэпиталз» на посту капитана, а юмор Малкина стал дополнением к серьёзному настрою Кросби в «Пингвинз».

Ничего из этого не произошло в одночасье, однако прелесть их карьер заключается в том, что Овечкин и Малкин буквально выросли в цифровую эпоху. Они были первыми российскими игроками, чьи хайлайты болельщики искали в интернете, и они же стали отцами, делящимися видео с дней рождения своих детей в социальных сетях.

«Для нас Овечкин и Малкин — вершина, — сказал Цыплаков. — Сегодня в России много отличных хоккеистов, но мы смотрим в первую очередь на этих двоих, чтобы показать, куда двигаться и что на самом деле реально».

Евгений Малкин и Александр Овечкин Фото: РИА Новости

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов — редкий российский игрок, который, последовав примеру Овечкина и Малкина, теперь воспринимается ими как равный. В межсезонье в Москве он тренировался с Малкиным и обедал с Овечкиным.

Ови и Джино настолько взяли его под свою опеку, что теперь Капризов повторяет тот же ответ, который они регулярно дают на вопрос об их важности для российского хоккея как на родине, так и в НХЛ.

«У нас очень много отличных хоккеистов», — сказал Капризов.

Гавриков согласился, указав на двух советских игроков, которых многие в России до сих пор считают лучшими: на покойного нападающего Валерия Харламова и вратаря Владислава Третьяка.

Тем не менее Гавриков выразил надежду, что нынешние российские хоккеисты в НХЛ будут искать Овечкина и Малкина перед матчами или после матчей с «Кэпиталз» и «Пингвинз». Он делал так много лет назад, до того, как зарекомендовал себя в лиге, и каждый раз оставался ошеломлён.

«Я думаю, они знают, кем являются, что значат для нынешних игроков, — сказал Гавриков. — Они этого не показывают. Они расспрашивают о твоей жизни, шутят, и, если ты хочешь поговорить о хоккее, они обязательно это сделают».

В феврале этого года, пытаясь отвлечься от мысли о том, что Россия не участвует в Турнире четырёх наций, Овечкин и Малкин пару раз вместе пообедали в Южной Флориде, недалеко от дома Малкина.

В основном они говорили о своих сыновьях. Иногда обсуждали своё будущее.

Между ними больше нет ни напряжения, ни даже соперничества. Они согласились, что многое изменилось за пару десятилетий, в течение которых каждый из них проявил себя не только как лучший российский игрок всех времён, но и как игрок, вошедший в историю НХЛ.

Они знают, чего от них ждали дома. Они знают, чего они достигли. Если они решат обсудить всё это, это останется между ними.

Не Овечкину и Малкину говорить, что они думают о своём наследии.

«Они показали нам, что значит быть лучшим, — сказал Гавриков. — Ови со всеми своими голами, Джино со всеми кубками… они сделали в НХЛ то, о чём другие россияне мечтают. Они сделали это вместе и друг против друга. Мы все наблюдали за тем, как это произошло».

