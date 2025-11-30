Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

The Athletic посвятил текст Овечкину и Малкину, что в Америке и в НХЛ говорят об Овечкине и Малкине, битва Ови и Джино

«Два величайших хоккейных героя России». В Америке чтят Овечкина и Малкина
Владимир Лаевский
В Америке чтят Овечкина и Малкина
Аудио-версия:
Комментарии
Противостояние двух соотечественников, возможно, было даже более великим, чем битва Ови и Кросби. По крайней мере, для нашей страны.

Противостояние Александра Овечкина и Сидни Кросби – одно из величайших в истории НХЛ. Но это и так известно. Тем не менее за этой великой битвой не всегда оказывается заметным другое соперничество двух живых легенд хоккея.

Противостояние Овечкина и Евгения Малкина не уступает битве Ови и Сида. По крайней мере, в России.

Наши североамериканские коллеги из авторитетного издания The Athletic посвятили материал двум нашим парням. Тем, кто всегда был рядом друг с другом и на самом деле проводил ожесточённую битву, но со временем стал друзьями.

«Чемпионат» приводит перевод статьи об Овечкине и Малкине.

Материалы по теме
Долгожданная развязка. Овечкин выиграл многолетнее противостояние с Кросби?
Долгожданная развязка. Овечкин выиграл многолетнее противостояние с Кросби?

«Где-то между вторым и третьим матчами серии второго раунда плей-офф 2009 года с «Питтсбургом» между одноклубниками по «Вашингтону» Виктором Козловым и Сергеем Фёдоровым произошёл разговор, который оставил у первого неприятный осадок.

«Кэпиталз» повели 2-0 в серии до семи побед, выиграв в Вашингтоне два поразительных матча, судьбу которых решала всего одна шайба. Козлов и товарищ Фёдорова по команде, Алекс Овечкин, уже забили четыре гола в противостоянии, как и Сидни Кросби, суперзвезда «Пингвинз», которого почти весь хоккейный мир считал единственным игроком уровня Овечкина.

«Все разговоры, даже с игроками, были только об Овечкине и Кросби, — отметил Козлов. — Сергей сказал: «Теперь надо надеяться, что Малкин не напомнит о себе».

«Меня насторожило то, что Сергей сказал дальше: «Может, он и есть лучший игрок?»

Евгений Малкин, лучший бомбардир НХЛ в том сезоне, набрал восемь очков в следующих пяти встречах, и «Пингвинз» с трудом сломили сопротивление «Кэпиталз». Полтора месяца спустя ему вручили «Конн Смайт Трофи» за 36 очков в плей-офф — лучший результат среди игроков НХЛ со времён Уэйна Гретцки в 1993-м, — и «Питтсбург» праздновал победу в Кубке Стэнли.

«Я знаю, что в США и Канаде всегда говорят о противостоянии Алекса и Кросби, — сказал Козлов. — Но в России мы считали, что два лучших игрока — наши, и это были Алекс и Джино. И, конечно же, Сергей — один из величайших российских хоккеистов. Кто лучше Сергея распознает величие? Он уже знал, что произойдёт — что Алекс и Джино зададут новый уровень для игроков из нашей страны».

Евгений Малкин и Александр Овечкин

Евгений Малкин и Александр Овечкин

Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

В начале ноября в Питтсбурге возобновилось давнее соперничество: «Кэпиталз» встретились с «Пингвинз» на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене». Овечкин к тому моменту уже стал первым игроком НХЛ, забившим 900 голов. Малкин входил в число лидеров лиги по количеству набранных очков в этом сезоне. У обоих завершаются контракты после сезона-2025/2026.

Приближаемся ли мы к концу удивительной истории? Овечкин и Малкин, которым 40 и 39 лет соответственно, могут покинуть НХЛ одновременно — возможно, это прощание будет уместным, если учитывать, что они были выбраны под первым и вторым номерами драфта 2004 года.

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков — один из многих нынешних и бывших игроков НХЛ российского и советского происхождения, которые знают, что конец эпохи может быть близок. Они к этому не готовы.

«Я не буду так думать, — сказал Гавриков. — Не могу. Нет. Я отказываюсь, потому что Ови и Джино всё ещё великолепны. Я хотел бы видеть их игру ещё долгие годы. Но это их выбор. Они сделали очень многое. Когда им придётся завершить, думаю, каждый российский хоккеист скажет им: «Спасибо». Они — два величайших хоккейных героя нашей страны. Все эти годы они показывали лучшее, что есть в российском хоккее, болельщикам здесь и тем, кто на родине.

Они очень важны».

***

В сезоне-2006/2007, втором для Овечкина и первом для Малкина в НХЛ, в лиге играли 44 хоккеиста из России или Советского Союза. Малкин стал лучшим новичком года, взяв «Колдер Трофи» — как и Овечкин в предыдущем сезоне.

Помимо своего статуса двух фаворитов драфта 2004 года, Овечкин и Малкин несли на себе бремя ожиданий, что они станут суперзвёздами, в то время как рядовые болельщики в Северной Америке могли бы задаться вопросом, что такого особенного в игроках из страны, известной как хоккейная держава.

Материалы по теме
«Краеугольный камень будущего «Вашингтона». Репортаж с дебютной игры Овечкина в НХЛ
«Краеугольный камень будущего «Вашингтона». Репортаж с дебютной игры Овечкина в НХЛ

Павлу Дацюку, двустороннему хоккеисту и настоящей динамо-машине из «Детройта», уже было 28 лет. Илье Ковальчуку, первому номеру драфта 2001 года, было всего 23, и он готовился к третьему подряд сезону с 40+ голами, но затерялся в пустыне, которую представляла собой «Атланта Трэшерз».

37-летний Фёдоров приближался к концу своей карьеры в НХЛ, как и Сергей Зубов из «Далласа». Такие игроки, как Павел Буре и Александр Могильный, уже забили в общей сложности 910 голов в НХЛ и завершили карьеру.

«Вы должны понимать, насколько важен хоккей для россиян; для нас это наш вид спорта, — сказал бывший защитник Сергей Гончар. — НХЛ — лучшая лига. В России принято считать, что, играя в НХЛ, ты представляешь российский хоккей».

Гончар вспомнил 1990-е, когда Фёдоров боролся с другими молодыми звёздами Эриком Линдросом и Яромиром Ягром за неофициальный титул лучшего хоккеиста мира, когда Буре и Могильный провели по несколько сезонов с 50+ голами, когда он и Зубов были движущими силами спецбригад большинства в командах, выходивших в финал Кубка Стэнли, и когда «Русская Пятёрка» «Детройта» сыграла ключевую роль в превращении Детройта в так называемый «Хоккейный город».

Если 1990-е были пиком российского хоккея в НХЛ, то Российская Федерация надеялась, что Овечкин и Малкин — два юных таланта с совершенно разным прошлым — понесут флаг, так сказать, и покажут не только североамериканцам, но и россиянам, что страна остаётся источником величия.

«Не знаю, ощущали ли они давление, но Алекс и Евгений были двумя лучшими молодыми хоккеистами из России за долгое время, — сказал Гончар. — Им приходилось соперничать друг с другом. Они не соревновались с нашими великими игроками прошлого. Но мы ожидали, что они поведут за собой других парней и станут великими хоккеистами».

Евгений Малкин и Александр Овечкин

Евгений Малкин и Александр Овечкин

Фото: Scott Halleran/Getty Images

Став не просто великими игроками, а суперзвёздами, Овечкин и Малкин создали историю, которая пользовалась большой популярностью в России. Овечкин считался вундеркиндом, родившимся и выросшим в Москве, в знаменитой системе «Динамо». Малкин же был медленно прогрессирующим парнем из Магнитогорска — промышленного городка, расположенного вдали от традиционных хоккейных центров России.

«Каждый россиянин знал Алекса со времён, когда тот был ещё ребёнком. Если вы изучали российский хоккей, то знали и о Джино, — сказал Козлов. — В России годами считалось, что Алекс станет игроком, выбранным на драфте под первым номером, и вырастет в большую звезду. Я помню, как смотрел видеозаписи с Малкиным — он рос и становился всё лучше, — и дома думали: «Может быть, у нас вырастут две большие звезды?»

Так и случилось».

Как и большинство из 65 российских игроков, выступавших в НХЛ в прошлом сезоне, нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков знал только тот мир, в котором Овечкин и Малкин были живыми легендами, игроками, чьи матчи в НХЛ он из-за разницы во времени смотрел рано утром по телевизору. Россияне надевали жёлтые шнурки, как Овечкин, и подумывали брать короткую клюшку, как Малкин.

«Именно благодаря им я узнал об НХЛ, — сказал Цыплаков. — Вы слышите об этой лиге. Но дома смотрите матчи российских команд. Вам приходится искать игры НХЛ. Я так и делал, чтобы посмотреть на Овечкина и Малкина. Они были лучшими. Это парни наши. Вы хотите быть ими. Вот такой была моя мечта».

Овечкин и Малкин превзошли рекорды Фёдорова по количеству голов, передач и очков, набранных в НХЛ игроком российского/советского происхождения. Каждый из них входит в число избранных, завоевавших «Колдер», «Харт», «Арт Росс», «Тед Линдсей» и «Конн Смайт», а также Кубок Стэнли. Единственное достижение, которого не хватает обоим, — олимпийское золото. Российская Федерация пролетела мимо медалей на двух зимних Играх 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи, когда эти двое были в составе.

Материалы по теме
Венец хоккейного наследия. Рекорд Овечкина — главное событие НХЛ в XXI веке?
Венец хоккейного наследия. Рекорд Овечкина — главное событие НХЛ в XXI веке?

По совпадению они оказались в командах из одной конференции. «Вашингтон» и «Питтсбург» провели друг с другом четыре серии второго раунда с 2009 по 2018 год, в том числе три подряд. «Пингвинз» выиграли первые три. После 26-го матча плей-офф друг с другом — решающей победы «Кэпиталз» в Питтсбурге в мае 2018 года — Малкин, к тому времени трёхкратный чемпион, с чувством пожал руку Овечкину, приблизился к тому и прошептал: «Иди и забери своё».

«Они гиганты, — сказал бывший нападающий НХЛ Александр Радулов. — Для россиян — уж точно. Но и для хоккея в целом тоже».

Радулов сказал, что Овечкин и Малкин показали российским игрокам, что они могут быть такими же, как мы, «нами» вне льда. Хотя Овечкин с первого дня был шоуменом, Малкину потребовалось пару лет, прежде чем он начал открыто выражать свои чувства. Неприкрытая радость Овечкина и безудержный сарказм Малкина завоевали поклонников за пределами Capital Beltway (кольцевая автомагистраль, опоясывающая Вашингтон. — Прим. «Чемпионата») и Стального города (одно из названий Питтсбурга. — Прим. «Чемпионата»).

Если раньше российские игроки в НХЛ были стереотипно представлены как индивидуалисты или стоики, то Овечкин вырос в лидера, который был нужен «Кэпиталз» на посту капитана, а юмор Малкина стал дополнением к серьёзному настрою Кросби в «Пингвинз».

Ничего из этого не произошло в одночасье, однако прелесть их карьер заключается в том, что Овечкин и Малкин буквально выросли в цифровую эпоху. Они были первыми российскими игроками, чьи хайлайты болельщики искали в интернете, и они же стали отцами, делящимися видео с дней рождения своих детей в социальных сетях.

«Для нас Овечкин и Малкин — вершина, — сказал Цыплаков. — Сегодня в России много отличных хоккеистов, но мы смотрим в первую очередь на этих двоих, чтобы показать, куда двигаться и что на самом деле реально».

Евгений Малкин и Александр Овечкин

Евгений Малкин и Александр Овечкин

Фото: РИА Новости

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов — редкий российский игрок, который, последовав примеру Овечкина и Малкина, теперь воспринимается ими как равный. В межсезонье в Москве он тренировался с Малкиным и обедал с Овечкиным.

Ови и Джино настолько взяли его под свою опеку, что теперь Капризов повторяет тот же ответ, который они регулярно дают на вопрос об их важности для российского хоккея как на родине, так и в НХЛ.

«У нас очень много отличных хоккеистов», — сказал Капризов.

Гавриков согласился, указав на двух советских игроков, которых многие в России до сих пор считают лучшими: на покойного нападающего Валерия Харламова и вратаря Владислава Третьяка.

Тем не менее Гавриков выразил надежду, что нынешние российские хоккеисты в НХЛ будут искать Овечкина и Малкина перед матчами или после матчей с «Кэпиталз» и «Пингвинз». Он делал так много лет назад, до того, как зарекомендовал себя в лиге, и каждый раз оставался ошеломлён.

«Я думаю, они знают, кем являются, что значат для нынешних игроков, — сказал Гавриков. — Они этого не показывают. Они расспрашивают о твоей жизни, шутят, и, если ты хочешь поговорить о хоккее, они обязательно это сделают».

Материалы по теме
Вторая молодость или временный всплеск? Малкин сказочно хорош на старте сезона НХЛ
Вторая молодость или временный всплеск? Малкин сказочно хорош на старте сезона НХЛ

В феврале этого года, пытаясь отвлечься от мысли о том, что Россия не участвует в Турнире четырёх наций, Овечкин и Малкин пару раз вместе пообедали в Южной Флориде, недалеко от дома Малкина.

В основном они говорили о своих сыновьях. Иногда обсуждали своё будущее.

Между ними больше нет ни напряжения, ни даже соперничества. Они согласились, что многое изменилось за пару десятилетий, в течение которых каждый из них проявил себя не только как лучший российский игрок всех времён, но и как игрок, вошедший в историю НХЛ.

Они знают, чего от них ждали дома. Они знают, чего они достигли. Если они решат обсудить всё это, это останется между ними.

Не Овечкину и Малкину говорить, что они думают о своём наследии.

«Они показали нам, что значит быть лучшим, — сказал Гавриков. — Ови со всеми своими голами, Джино со всеми кубками… они сделали в НХЛ то, о чём другие россияне мечтают. Они сделали это вместе и друг против друга. Мы все наблюдали за тем, как это произошло».

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android