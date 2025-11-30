Как «Трактор» решит ситуацию с вратарями? Новичок клуба не играл в КХЛ целый год

Крис Дриджер покинул КХЛ куда раньше, чем это могли представить в Челябинске. Дриджер приезжал в Россию после нескольких неплохих сезонов в НХЛ и статуса основного вратаря Канады на ЧМ-2022 — и ведь начинал в лиге неплохо, уже в четвёртой игре в новой лиге оформил свой первый «сухарь». Однако он остался и последним.

Ошибки Дриджера наслаивались друг на друга, оборона вообще никак не помогала вратарю, а тренеры почему-то продолжали ставить на Криса, а не на Сергея Мыльникова, который продолжает прогрессировать. В результате к концу ноября Дриджер превратился во вратаря, который не даёт команде шанса победить — ляпы в матче с «Амуром», судя по всему, стали последней каплей.

Интересно, что при этом у «Трактора» прямо сейчас не самый плохой общекомандный процент сейвов: 90,78%. Это на одном уровне с «Ак Барсом» и «Северсталью», чуть выше «Металлурга» и значительно выше «Спартака».

Правда, статистику значительно улучшили две последние игры, где 23-летний Савелий Шерстнёв из фарм-клуба пропустил лишь одну шайбу. Однако ясно, что ставить на вратаря вообще без опыта игры в КХЛ — это слишком рискованно для клуба с такими амбициями и бюджетом.

Крис Дриджер Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Найти вратаря в начале декабря — задача со звёздочкой. В своё время с ней справился «Авангард», и игра Никиты Серебрякова значит для команды Ги Буше больше, чем можно представить, однако и там не обошлось без административного влияния шефа омичей. Привозить очередного американского легионера в КХЛ после синхронного провала трио Мартин — Дриджер — Доминге теперь выглядит чревато. Например, без контракта остаётся Джек Кэмпбелл, но кто гарантирует, что у него получится в Европе?

Пока что «Трактор» отправляется на выезд с интересной бригадой: Шерстнёв, ещё один вратарь фарм-клуба Данил Мошаров, а также подписанный на просмотровый контракт Дмитрий Лозебников. Его кахаэловская судьба удивительна: два года назад вратарь из ВХЛ переиграл в «Амуре» куда более опытного Яниса Калниньша, выгрыз место бэкапа, однако после неудачного отрезка был обменян в «Сибирь». За новосибирский клуб Дмитрий провёл на льду 0 секунд, успев получить игровую практику в ВХЛ. Оба сезона Лозебников оказывался лишь третьим вратарём, а в этом году «Сибирь» вообще предпочитала использовать 21-летнего Семёна Кокаулина.

У Шерстнёва четыре неполные игры в КХЛ, у Мошарова их нет, у Лозебникова — 38, однако последняя из них случилась 26 ноября прошлого года. Понятно, что просмотр экс-вратаря «Сибири» стал страховкой на время, пока лечится Сергей Мыльников, однако клубу всё равно нужен ещё один трансфер опытного голкипера.

Если смотреть на тренды КХЛ, то можно заметить: клубы добиваются успехов с доморощенными вратарями. Если Даниил Исаев в «Локомотиве» рос планомерно и прогрессировал, то Илья Набоков в позапрошлом сезоне в «Металлурге» внезапно и резко переиграл и Артёма Загидулина, и опытных бэкапов. Возможно, «Трактору» тоже стоит рискнуть и поставить на Мыльникова? Однако даже в таком случае ему нужен опытный напарник, иначе в случае травмы челябинцы останутся с необстрелянными вратарями.

Первое имя уже всплыло примерно неделю назад — Хенрик Хёукеланн. У 30-летнего норвежского голкипера за спиной семь чемпионатов мира и одна Олимпиада, однако в Милан норвежцы не пробились. Возможно, это и повлияло на то, что скандинав якобы дал согласие на поездку в КХЛ: на чемпионатах мира норвежцам с их сменой поколений ещё несколько лет ничего не светит, так что потеря места в сборной страшной не выглядит.

В сборной Хёукеланн обычно выглядел пристойно, однако в немецком «Штраубинге» у него лишь 90,8% сейвов. Если верить бывшему генменеджеру «Крефельда» Сергею Савельеву, который писал об этом в своём телеграм-канале, норвежец потерял мотивацию после сорвавшегося варианта с переходом в КХЛ пару лет назад — а на тот момент Хёукеланн был лучшим вратарём DEL. Однако слухи не всегда оказываются правдой. Яркий пример: в «Авангард» в конце 2020-го мог приехать Кевин Ланкинен, и стороны якобы были близки — однако в последний момент в клуб перешёл Шимон Грубец и стал героем чемпионского плей-офф.

Хенрик Хёукеланн Фото: Monika Majer/Getty Images

Всплывали ещё два варианта. Упоминалось, что «Сибирь» может приобрести Дмитрия Николаева, который оказался ненужным «Спартаку», а Антон Красоткин мог бы отправиться в Челябинск. Это выглядело бы логичным вариантом: «Сибирь» смогла бы недорого выменять более молодого вратаря с нераскрытым потенциалом, получив за Красоткина молодёжь, которая очень нужна клубу. «Трактор» бы приобрёл голкипера, которому как будто тоже нужна смена обстановки.

Наконец, абсолютно внезапно возник слух об обмене Владислава Подъяпольского из «Динамо». Найти чисто хоккейную мотивацию такого шага невозможно: голкипер жизненно важен для команды и недавно пошёл на сокращение контракта. С другой стороны, внезапный самострел — это для «Динамо» уже почти что традиция, но даже в таком варианте усиливать прямого конкурента было бы странно.

В общем, впереди у Алексея Волкова и менеджмента «Трактора» трудный выбор — и очевидных решений у них нет. Посмотрите, какие вратари идут в топе лиги в этом году. Максим Дорожко и Филипп Долганов ещё пару лет назад не воспринимались топовыми голкиперами на уровне ВХЛ, Денис Костин в 27 вернулся в КХЛ, пару лет назад жёстко критиковался болельщиками «Сибири», а теперь вышел на новый уровень — да и «Автомобилист» очень консервативно подводил в основу Владимира Галкина.

Как любят говорить в Северной Америке, «вратари — это вуду». Для этого сезона КХЛ и в частности для «Трактора» это особенно актуально.