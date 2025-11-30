«Амур» и «Адмирал» проиграли дома, Минск возглавил Запад, «Шанхай» снова уступил в гостях.

Самсонов выдал шоу в Хабаровске, Шипачёв уехал с матча в больницу. Итоги дня в КХЛ

30 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Коротко подводим итоги каждой встречи.

В Хабаровске «Амур» принимал ХК «Сочи», и эта игра стала бенефисом голкипера «леопардов» Ильи Самсонова. Недавно вернувшийся из Северной Америки вратарь выдал свой лучший матч за новый клуб, совершил 39 сейвов и не пропустил ни одного легитимного гола. Да, шайба однажды побывала в воротах гостей, но перед этим арбитры усмотрели помеху Самсонову со стороны нападающего «Амура» Евгения Свечникова. Единственную же шайбу во встрече ещё в первом периоде в формате «4 на 4» забросил Дмитрий Кагарлицкий, и это первый гол опытного форварда за «Сочи».

Во Владивостоке «Адмирал» принимал набравшее ход минское «Динамо». Счёт в начале второго периода открыл Виталий Пинчук, а результат для гостей сделал Егор Бориков, оформивший дубль на старте третьего отрезка в течение минуты с небольшим. «Адмирал» отыграл одну шайбу, а в концовке попытался устроить штурм ворот Василия Демченко, однако пыл «моряков» быстро остудил гол в пустые ворота. После этой победы «Динамо» единолично возглавило Западную конференцию КХЛ, а ложкой дёгтя для «зубров» стала травма Вадима Шипачёва, который не смог доиграть встречу после столкновения с Павлом Шэном.

«Ак Барс» в вечернем слоте принимал «Шанхайских Драконов», проводящих неудачный выезд. В Казани гости продержались полпериода, после чего хозяева открыли счёт, к середине игры «Ак Барс» уже вёл 2:0, и затем подопечные Анвара Гатиятулина спокойно довели дело до победы. Хоть Трой Джозефс и «украл» «сухой» матч у Тимура Билялова за 56 секунд до сирены. «Шанхай» потерпел третье поражение подряд и пропустил 20 шайб на выезде по маршруту Челябинск – Нижнекамск – Казань, но «драконы» по-прежнему находятся в зоне плей-офф, а следующую встречу за пределами Санкт-Петербурга они проведут только 9 января. У команды Жерара Галлана будет возможность отдохнуть во время международной паузы, а затем – восстановить турнирное положение.

Матчи 1 декабря

