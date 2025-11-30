Скидки
Результаты матчей КХЛ 30 ноября, обзоры, видео голов, травма Шипачёва, 39 сейвов Самсонова, расписание на 1 декабря

Самсонов выдал шоу в Хабаровске, Шипачёв уехал с матча в больницу. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 30 ноября
Аудио-версия:
Комментарии
«Амур» и «Адмирал» проиграли дома, Минск возглавил Запад, «Шанхай» снова уступил в гостях.

30 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Коротко подводим итоги каждой встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Кагарлицкий (Эллис, Мокрушев) – 07:56 (4x4)    

В Хабаровске «Амур» принимал ХК «Сочи», и эта игра стала бенефисом голкипера «леопардов» Ильи Самсонова. Недавно вернувшийся из Северной Америки вратарь выдал свой лучший матч за новый клуб, совершил 39 сейвов и не пропустил ни одного легитимного гола. Да, шайба однажды побывала в воротах гостей, но перед этим арбитры усмотрели помеху Самсонову со стороны нападающего «Амура» Евгения Свечникова. Единственную же шайбу во встрече ещё в первом периоде в формате «4 на 4» забросил Дмитрий Кагарлицкий, и это первый гол опытного форварда за «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Лимож, Энас) – 22:13 (5x5)     0:2 Бориков (Липский, Стась) – 42:07 (5x4)     0:3 Бориков (Мороз, Улле) – 43:36 (5x4)     1:3 Старков – 52:41 (5x5)     1:4 Улле (Стась) – 57:55 (en)    

Во Владивостоке «Адмирал» принимал набравшее ход минское «Динамо». Счёт в начале второго периода открыл Виталий Пинчук, а результат для гостей сделал Егор Бориков, оформивший дубль на старте третьего отрезка в течение минуты с небольшим. «Адмирал» отыграл одну шайбу, а в концовке попытался устроить штурм ворот Василия Демченко, однако пыл «моряков» быстро остудил гол в пустые ворота. После этой победы «Динамо» единолично возглавило Западную конференцию КХЛ, а ложкой дёгтя для «зубров» стала травма Вадима Шипачёва, который не смог доиграть встречу после столкновения с Павлом Шэном.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Кателевский (Дыняк, Фальковский) – 11:41 (5x5)     2:0 Бровкин (Лямкин, Дыняк) – 28:02 (5x5)     3:0 Сафонов (Галимов, Хмелевски) – 52:26 (5x5)     3:1 Джозефс (Кленденинг, Бурмистров) – 59:04 (5x5)     4:1 Дыняк – 59:54 (en)    

«Ак Барс» в вечернем слоте принимал «Шанхайских Драконов», проводящих неудачный выезд. В Казани гости продержались полпериода, после чего хозяева открыли счёт, к середине игры «Ак Барс» уже вёл 2:0, и затем подопечные Анвара Гатиятулина спокойно довели дело до победы. Хоть Трой Джозефс и «украл» «сухой» матч у Тимура Билялова за 56 секунд до сирены. «Шанхай» потерпел третье поражение подряд и пропустил 20 шайб на выезде по маршруту Челябинск – Нижнекамск – Казань, но «драконы» по-прежнему находятся в зоне плей-офф, а следующую встречу за пределами Санкт-Петербурга они проведут только 9 января. У команды Жерара Галлана будет возможность отдохнуть во время международной паузы, а затем – восстановить турнирное положение.

Матчи 1 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Барыс
Астана
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Трактор
Челябинск
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
